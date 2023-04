[イフジ産業株式会社]



当社の展開する卵白プロテインREVOPRO(R)では、このたび、ボディビルとフィットネスの国際団体であるアメリカのIFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) プロの関根丈二(せきね じょうじ)選手とスポンサー契約を締結しましたのでお知らせいたします。









数々のボディビルの大会で多くの実績を持つ関根選手はREVOPRO(R)を愛飲されており、

「乳糖不耐症で乳由来のプロテインを飲むことができず、20歳の頃からノンフレーバーの大豆プロテインを飲んでいましたが、REVOPRO(R) を初めて飲んだ時は飲みやすくて味もおいしく、革命的でした」

と語っています。



さらなる高みを目指す関根選手をREVOPRO(R) は応援します。



■ 関根丈二選手のプロフィール

1992年埼玉県生まれ。筋トレとの出会いは高校生の時、ボクシングを始めたのがきっかけ。マイク・タイソンに憧れて「タイソンみたいなカッコいい体になりたい」と思い市営のトレーニングジムに通い始め、ベンチプレスを周囲にほめられてからますます筋トレにのめり込んでいった。2020年、Hidetada Yamagishi, Iris Kyle Japan Classicでオーバーオール優勝しプロカードを獲得。現在、フリーのパーソナルトレーナーとしても活躍中。



身長 182cm

体重 on 105kg / off 122kg

ニックネーム 「ポパイ関根」











■ EGG WHITE PROTEIN「REVOPRO(R)」について

<乳糖ゼロ>

日本人の4人に1人は「乳糖不耐症」といわれており、ホエイ(乳清)プロテインを飲まれてお腹の調子がよくない方はこの乳糖不耐症の可能性があります。REVOPRO(R)は乳由来の成分を一切使用していません。



<吸収に優れたたんぱく質>

たんぱく原料として卵白を100%使用しており、1回分で卵約7個分の卵白を摂取できます。卵白の体内利用率は97.5%と非常に高く、ホエイ(乳清)の90.5%より優れています。



<人工甘味料ゼロ>

REVOPRO(R)は人工甘味料も一切使用していません。毎日摂るものだからこそ、「安全」と「おいしさ」にはこだわりを持って、食品安全マネジメントシステムFSSC22000を取得した当社グループの工場で製造しています。



<アミノ酸スコア「100」>

たんぱく質は、体内で生成できない「必須アミノ酸」と、体内で生成できる「非必須アミノ酸」とで構成されており、摂食することでしか得られない必須アミノ酸の割合が多いほど「アミノ酸スコア」が高く、良質なたんぱく質とされます。REVOPRO(R)のアミノ酸スコアは最高値の「100」となっています。



<2つのフレーバー>

オランダ製の良質なココアパウダーを使用した「プレミアム チョコレート」と、パイナップル&ココナッツのトロピカルカクテル風味「ピニャ コラーダ」の2つのフレーバーをお楽しみいただけます。



<溶けやすく飲みやすい>

従来の卵白プロテインには「溶けにくさ」や「臭み」という問題がありましたが、REVOPRO(R)は原料の粉末卵白に独自の処理を施すことでこれを解決し、飲みやすく仕上げています。











【REVOPRO(R)情報】

公式サイト

https://revopro.jp/



公式ツイッター

https://twitter.com/revopro1

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/revoprojp/

公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC7mOMwSI7q3p8mf_ESwPjUw/



【イフジ産業株式会社について】

本社 : 〒811-2318 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号

代表者 : 代表取締役社長 藤井宗徳

電話番号 : 092-938-4561(代表)

事業内容 : 液卵・冷凍卵・卵加工品・プロテインの製造・販売

上場取引所 : 東京証券取引所 スタンダード市場・福岡証券取引所

証券コード : 2924

ホームページ : https://ifuji.co.jp



