【キャンペーン概要】7本セット2,100円が500円でご購入できます。2023年8月20日まで。



Mirror RichではリポソームビタミンC入りゼリーの製造方法の特許取得を記念し、特別価格キャンペーンを実施中!





株式会社ミラーリッチ(東京都目黒区、代表取締役:田上悠女、以下ミラーリッチ)が提供するMirror Richより販売を行う「生リポソームビタミンゼリー」は、リポソームビタミンC入りゼリーの製造方法の特許取得を記念し割引キャンペーンを実施中。

■「生リポソームビタミンゼリー」の商品概要

レモン50個分のビタミンCを一本に配合した健康食品です。

ビタミンCには吸収効率向上を狙い(*1)、リン脂質でビタミンCを包み込む「リポソーム加工」を施しています。

さらにプラセンタ、コラーゲン、セラミド、ヒアルロン酸も配合、毎日手軽に美しさをサポートします。







■キャンペーン概要

7本入りセット通常価格2,100円の商品が、期間限定で500円でご購入いただけます。

詳細はこちら。

■キャンペーン期間

2023年8月20日(日)まで(*2)。



■特許概要

・リポソームビタミンC入りゼリーの製造方法として、2023年7月20日に登録。

特許番号: 特許第7316624号

発明の名称:リポソームビタミンC入りゼリーの製造方法

登録日: 2023年7月20日

特許権者: 株式会社ミラーリッチ



*2...本キャンペーンの内容は、事前の告知なく変更、終了、または延長させていただくことがありますので、予めご了承ください。



