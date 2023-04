[株式会社創通]

[期間]2023年4月22日(土)開始 [場所]三井ショッピングパーク ららぽーと福岡



バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」では、2023年4月22日(土)より、三井ショッピングパーク ららぽーと福岡(以下、ららぽーと福岡)にて、実物大ν(ニュー)ガンダム立像ならびにガンダムパーク福岡の1周年特別企画を実施します。





1周年特別企画は、実物大νガンダム立像が展示されているららぽーと福岡ならではの見どころとして、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』をテーマとしています。期間中の4月29日(土)よりフォレストパークの実物大νガンダム立像では、ららぽーと福岡の壁面を使った映像演出に、ブライト・ノア役でおなじみの成田剣さんナレーションによる新たなスペシャルコンテンツを追加します。また、4階ガンダムパーク福岡とTOHOシネマズ ららぽーと福岡では、様々な特別企画やキャンペーン等を実施します。





西日本エリア初、最高部24.8m、歴代実物大ガンダム立像で一番の高さを誇る実物大ν(ニュー)ガンダム立像は、現在、国内外の多くの観光客をお迎えしています。開業から1年、アジアの玄関口・福岡の新たな観光スポットとして、ゴールデンウィーク中もたくさんのお客様のご来場をお待ちしています。







実物大ν(ニュー) ガンダム立像「RX-93ff νガンダム」1周年特別企画





■新作映像が登場!

ららぽーと福岡の壁面を使った映像演出の新作として、宇宙世紀の英雄として活躍したアムロとシャアの物語を、成田剣さん(ブライト・ノア役)のナレーションで振り返るスペシャルコンテンツが登場します。



<タイトル> 宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア)

期間/2023年4月29日(土祝)から

場所/三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 フォレストパーク

※観覧無料















<実物大νガンダム立像 夜演出スケジュール>

19:00 宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア) ※新コンテンツ

19:30 RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F

20:00 宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア) ※新コンテンツ

20:30 BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙 を越えて) アクシズ阻止ver.

21:00 RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F



※天候等の影響により、演出内容は予告なく中止、変更となる可能性がございます。

※詳細は実物大νガンダム立像公式サイトを参照ください。https://rx93ff-gundam-statue.jp/



■TOHOシネマズでガンダムの過去作品を上映!

実物大νガンダム立像1周年を記念して、TOHOシネマズ ららぽーと福岡で「ちかっぱガンダムシネマフェス」の開催が決定!νガンダムが登場する『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』をはじめ、宇宙世紀を舞台としたガンダムシリーズを上映します。





特典として、該当の上映を鑑賞されたお客様全員に「RX-93ff νガンダム クリアファイル」をプレゼント。また、映画の半券サービスでガンダムパーク福岡の利用が一部お得になります。







期間/2023年4月22日(土)~5月7日(日)

場所/三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 4階

上映作品/

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988)『機動戦士ガンダムF91』(1991)『機動戦士ガンダムUC』(2010)『機動戦士ガンダムNT』(2018)『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(2021)『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(2022)



※クリアファイルはお一人様1回のご鑑賞につき、ご入場時に1枚を配布

※映画半券提示特典:namcoでゲーム1回無料

※上映スケジュール、上映料金はTOHOシネマズ ららぽーと福岡のホームページをご確認ください









ガンダムパーク福岡 1周年記念企画



■ガンダムパーク福岡各店舗で様々なキャンペーンを実施!



期間/2023年4月22日(土)から

場所/三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 4階







◎ショップエリア「GUNDAM SIDE-F」

4月22日(土)発売のプラモデル新商品

1.RG 1/144 MSN-04FF サザビー

実物大νガンダム立像の特別映像演出に登場する、拡張武装「ダブル・ホーン・ファンネル」を装備したサザビーが遂に立体化!







商品名/RG 1/144 MSN-04FF サザビー

販売価格/8,580円(税込)

発売日/2023年4月22日(土)

対象年齢/15歳以上

※販売方法に制限がございます。詳細はGUNDAM SIDE-Fホームページをご確認ください。



2.ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム[ペインティングモデル]

νガンダムのペインティングモデルがついに登場!川口名人完全監修!







商品名/ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム[ペインティングモデル]

販売価格/1,100円(税込)

発売日/2023年4月22日(土)

対象年齢/8歳以上



(発売元:BANDAI SPIRITS)



GUNDAM SIDE-F/ガンダムパーク福岡 1周年記念キャンペーン

GUNDAM SIDE-Fの1周年とTHE GUNDAM BASE FUKUOKA(キャナルシティ博多内)の改装オープンを記念して、両店舗でお買い物をしていただいた方に「MSN-04FF サザビー クリアファイル」をプレゼントします。

※2店舗のスタンプが揃った方にプレゼント

期間/2023年4月22日(土)から ※景品がなくなり次第終了

対象店舗/GUNDAM SIDE-F(ららぽーと福岡 4階)、THE GUNDAM BASE FUKUOKA(キャナルシティ博多 サウスビル1階)













ペインティングコンペティション開催

4/22(土)発売のENTRY GRADE 1/144ガンダムベース限定νガンダム[ペインティングモデル]を塗装した作品をガンダムパーク福岡内に展示します。参加者に特製ステッカーをプレゼント!

受付:2023年6月25日(日)まで





◎スポーツエンターテインメントエリア「VS PARK WITH G」

限定2,000本。来場者にドリンクをプレゼント!

4月22日(土)より、先着2,000名様にドリンクをプレゼントします。※なくなり次第終了



「GUNDAM SIDE-F」レシート提示サービス

4月22日(土)より5月7日(日)の期間中、GUNDAM SIDE-Fをご利用のレシート提示で120分料金、フリーパス料金を500円割引します。

※レシートお持ちのご本人様のみ対象。他の割引との併用不可。



◎アミューズメントエリア「namco」

オリジナルステッカーをプレゼント!

4月22日(土)より5月7日(日)の期間中、『機動戦士ガンダム 戦場の絆II』『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 クロスブースト』などのガンダムアーケードゲームをプレイしていただくと、オリジナルICステッカーをプレゼント!

※期間中毎日200名様限定(お1人様1日1枚)







GUNDAM SIDE-F」レシート提示サービス

4月22日(土)より5月7日(日)の期間中、GUNDAM SIDE-Fをご利用のレシート提示で景品ゲーム1プレイ無料!

※詳しくはスタッフにお尋ねください



ハロデザインの「ガンダムパーク福岡」オリジナルショッパーが登場

環境に配慮した素材で作成したオリジナルショッパーの販売を4月22日(土)から開始します。

※販売価格10円(税込)。品切れの場合はご了承ください。









【公式サイト情報】

実物大νガンダム立像 : https://rx93ff-gundam-statue.jp/

ガンダムパーク福岡 : https://www.gundampark.net/

GUNDAM SIDE-F : https://www.gundam-side-f.net/



【(C)表示について】

■実物大νガンダム立像「RX-93ff νガンダム」

日本語表示:(C)創通・サンライズ

英語表示:(C)SOTSU・SUNRISE

※画像及びロゴ等をご掲載の際には、必ず上記の(C)表示をご記載いただきますよう、お願い申し上げます。



