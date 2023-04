[The One Life Real Estate]

4/1より、日本国内向けの問い合わせ窓口を開設。「クリスティーズ」ブランドを足がかりに、日本国内の富裕層に特化した他社と差別化されたサービスの提供で、シナジー効果を創出



オークション大手のクリスティーズ傘下の不動産会社であるChristie's International Real Estate(クリスティーズ・インターナショナル・リアル・エステート)と、日本人向けに海外不動産売買を手掛けるThe One Life Real Estate(ワンライフ・リアル・エステート)は、2023年2月28日付で戦略的パートナーシップ及び日本における総販売代理店契約を締結し、4/1より、日本国内向けの問い合わせ窓口を開設いたしました。



このパートナーシップにより、クリスティーズ・インターナショナル・リアル・エステート社が有する世界的に浸透した「クリスティーズ」ブランドを足がかりに、両社グループ各々が有するネットワークを相互に活用することで、日本国内の富裕層に特化した他社と差別化されたサービスの提供を実現するなど、シナジー効果を創出していくことを目的としています。





米国の統合型リゾート企業、ウィン・リゾーツ・リミテッドが、アラブ首長国連邦の一つであるラアス・アル・ハイマ首長国で2026年に「ウィン・ラアスアルハイマ」という統合型リゾート施設をオープンする計画を発表しました。この施設は、ラスベガスのカジノリゾート施設をも超える規模であり、世界でも有数の観光地になることが予測されています。このプロジェクトの主要エリアの超富裕層向け物件の開発事業に共同で参画し、世界でも有数の観光地を創造することを目指します。



開発が進む統合型リゾート施設「ウィン・ラアスアルハイマ」





統合型リゾート施設周辺に建設が予定されているレジデンス1





統合型リゾート施設周辺に建設が予定されているレジデンス2





クリスティーズ・インターナショナル・リアル・エステート社は、1995年に設立され、高級不動産を扱う雑誌やホームページを富裕層向けに発行・運営しています。また、北米、ヨーロッパを中心に50カ国1,200都市で、不動産仲介会社のネットワークを運営しており、住宅物件販売額は1,150億米ドルを超え、住宅販売における優れた実績を有しています。



一方、ワンライフ・リアル・エステートは、日本人を対象としてドバイ不動産売買を手掛けており、国内トップシェアを占めています。海外の不動産取得を検討している日本国内の富裕層に対して、クリスティーズ社の名高い美術品事業に支えられた、世界中のネットワークからなる多角的な不動産物件情報の提供を受けることで、顧客基盤を拡大することを目指します。



この戦略的パートナーシップにより、世界中の高級不動産市場の動向を注視し、日本国内の富裕層に対して高品質でスピーディーな不動産情報を提供することで、お客様のニーズに応えることで、世界の高級不動産市場において一層の成長を目指します。





■企業WEB



https://www.christiesrealestate.com/jpn/aboutus





https://theonelife.group/





■ワンライフ・リアル・エステートが日本における総販売代理店となる不動産物件(一部)



THE COMMUNITY MOTOR CITY

https://thecommunity.ae/motor-city/





MAMA RESIDENCE

https://residence-mama.com/





Kempinski Residence The Creek



https://www.kempinski.com/en/residences/private-residences/kempinski-residences-the-creek-dubai





【本件に関するお問い合わせ先】

The One Life Real Estate

Mail: info@theonelife.group

担当:大村 宛



