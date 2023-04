[住友ゴム工業株式会社]

「そのプレッシャーが俺を更に弾ませる」「被らない泥 お先にドロン」といった呂布さんが踏んだ“パンチライン POP”8種を4月17日から都内取扱店舗にて展開、新しい靴の売り方に挑戦



住友ゴム工業株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、この度呂布カルマ氏を「DUNLOP REFINED(ダンロップリファインド)公認大使」として起用して、様々な取り組みを行っていきます。数々のMCバトルタイトルの獲得などで活躍し、ストレートな物言いと即興で言葉を紡ぎだすラッパーならではの説得力のある発言=“パンチライン”が話題となり、コメンテーターとしても多くのTV番組にも出演する呂布カルマ氏が、自身をダンロップ非公認大使と発信されていることを受け、「DUNLOP REFINED(ダンロップリファインド)公認大使」としての起用を決定しました。

これを記念して2023年4月15日(土)には、神戸市東遊園地で開催される『神戸コレクション 2023』の協賛ステージ上にて、呂布カルマ氏の公認大使就任をサプライズ発表しました。







なお、公認大使の取り組み第1弾として、4月17日からはシュープラザ上野店の「DUNLOP REFINED」特設ブースにて呂布カルマ氏とコラボレーションした販促ビジュアルや、シューズから着想を得て生まれたパンチラインを活用した店頭ツール”パンチラインPOP”を初公開いたします。







2023年「DUNLOP REFINED」のキャッチコピーは「己の道を踏んでゆけ。」



DUNLOP REFINEDは“人生を旅しよう。Explore Your Life.”のコンセプトのもと、着飾るためではなく人生を豊かにするための装いを提供しています。媚びることなく自分自身の信じる道を突き進む呂布カルマ氏と、同ブランドの想いには共通点があると考えます。新キャッチコピー「己の道を踏んでゆけ。」では、そんな呂布カルマ氏のリアルな姿とともに、一人ひとりの人生を鼓舞し、その道のりを応援するブランド体験を力強くメッセージしていきます。



▼ラッパーだけでなく様々なジャンルで活躍する呂布カルマ氏が「DUNLOP REFINED」公認大使に就任

公認大使就任を発表した『神戸コレクション2023』協賛ステージでは、多様なシーンに合わせやすいデザイン性と履き心地を両立した高機能スニーカー「DA7001」を着用した呂布カルマ氏がランウェイに登場。公認大使就任をサプライズ発表し、公認大使として取り組みの第1弾として今後の販促に用いられる呂布カルマ氏バージョンのグラフィックおよび、店頭に並ぶPOPを初公開しました。





「DUNLOP REFINED」公式大使 呂布カルマ





プロフィール

1983年1月7日生まれ。

愛知県名古屋市を拠点に活動するプロラッパー。 音楽レーベルJET CITY PEOPLE代表。

名古屋芸術大学美術学部を卒業後、ラップを始める。「ACジャパン」のCM「寛容ラップ」が話題になった。巧みなトーク力でテレビ番組など各種メディアへの露出が急増中。





コメント

自称「ダンロップ非公認大使」としてTwitterなどで発言しており、活動といった活動は特にしておらずただ履いているだけでしたが、今回のオファーはとてもありがたく、自分にとっては1つ夢が叶う瞬間なので当然やらせていただきたいですとお返事しました。公認になるということは、契約料もバチンともらえるんでしょうけど(笑) これまでの活動で良いのであれば是非やらせていただきたいです。「DUNLOP REFINED」の公認大使として、何かしら今後も動きがあると思いますので、楽しみにしていてください!



▼DUNLOP REFINED広報担当者コメント:呂布カルマ氏公認大使就任の背景について

呂布カルマ氏は兼ねてより「DUNLOP」のカジュアルシューズを愛用されており、2020年2月には「ダンロップ大使です。非公認です。」と自身のTwitterにて発信していただいていました。そのツイートをきっかけに、2023年3月25日には、呂布カルマ氏のYouTubeライブにて「公認大使になっていただけないでしょうか?」と弊社からお願いし、快諾をいただいたことから正式にオファーさせて頂きました。独自のワードセンスによる説得力のある“パンチライン”で数々のMCバトルタイトルを獲得するだけでなく、ストレートな物言いが話題となりコメンテーターとしても活躍されている呂布カルマ氏。媚びることなく自分自身の信じる道を突き進む姿はまさに、「己の道を踏んでゆけ。」というキャッチコピーにぴったりだと考えています。



<呂布カルマ氏のTwitter投稿より引用>





<3月25日の呂布カルマ氏のYouTubeライブ配信時SUPER CHATより引用>



配信アーカイブ:https://youtu.be/FFWF28I1Y5g



▼呂布カルマ氏の“パンチライン”をちりばめた店頭POPで、新しい靴の売り方に挑戦

呂布カルマ氏の「DUNLOP REFINED」公認大使としての取り組み第1弾として、2023年4月17日より関東近郊の取扱店舗にて、呂布カルマ氏の“パンチライン”をちりばめた店頭POPを期間限定で掲出します。「そのプレッシャーが俺を更に弾ませる」や「被らない泥 お先にドロン」といった、我が道を突き進む呂布カルマ氏らしい“パンチライン”の数々を散りばめた店頭POPは「DUNLOP REFINED」とともに己の道を踏んでいく人々へエールを送り、従来型の機能訴求にとどまらない新しい靴の売り方に挑戦します。

上記店頭POPに加え、シュープラザ上野店では、呂布カルマ氏の等身大パネルや、呂布カルマ氏ご自身に「己の道を踏んでゆけ。」と手書きサインをいただいた試着用姿見、文字通り「己の道」を踏むことができる試着用マットを特別に展開し、呂布カルマ氏のエッセンスが散りばめられた売り場へと変身します。

更に、シュープラザ上野店で「DUNLOP REFINED」商品を購入すると、呂布カルマ氏の“パンチライン”が記載された特別なステッカーが付随します。(※数に限りがございますので、予めご了承下さい。)







・展開店舗:シュープラザ上野店ほか

・展開期間:2023年4月17日~

・問い合わせ先:広島化成 東京営業所 03-3803-0811





DUNLOP REFINED(ダンロップ リファインド)について





DUNLOP REFINEDは2021年に始動したブランドで、スニーカーをはじめとした商品を展開しています。

ブランドサイト:https://sports.dunlop.co.jp/sportscasual/











神戸コレクションについて



神戸コレクションは、20周年を機に従来の箱型ファッションショーではなく、“神戸の街と楽しむファッションイベント”として「Bloom The City(ブルームザシティ)ー 街に花を咲かせるー」をテーマに、新たなスタートを切りました。21年目を迎える今回は、今春リニューアルされる“神戸市民の憩いの場”「東遊園地」(神戸市中央区)を舞台に開催。公園という会場の特性を活かし、花と緑で彩られたこの日だけのステージとランウェイが登場します。ファッションショー・豪華ゲストが出演するステージイベントのほか、飲食や体験型イベントのブースなど、様々な企画も展開。ファッションを通じて神戸の春を華やかに盛り上げます。

<開催概要>

■タイトル:KOBE COLLECTION 2023

■開催日時:2023年4月15日(土) 13:30~(※12:30開場)

※雨天決行、荒天中止

■場所:神戸・東遊園地 特設会場(神戸市中央区加納町6丁目)

■出演者:【ゲストモデル】

朝比奈彩、香川沙耶、貴島明日香、藤井サチ、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ and more,,

【ゲストアーティスト】

FIVE NEW OLD、Novel Core and more..

■主催:MBSテレビ

■後援:一般社団法人神戸観光局

■協力:神戸市、三宮コレクション実行委員会、若手デザイナー支援コンソーシアム

■企画制作:神戸コレクション制作委員会

■特設サイト:https://www.kobe-collection.com



