[TLVアドバンス株式会社]

TLVアドバンス株式会社(所在地:大阪府大阪市、代表:LEVY TONY)は、環境先進国ドイツ・ベルリン発祥の電動自転車・E-BIKEブランド「URBAN DRIVESTYLE(アーバン ドライブスタイル)」の日本における販売を2023年4月よりブランドサイト並びにPOPUPSHOPにてスタートいたします。









環境先進国ドイツでは基本法の中で「次世代のために自然を守る責任がある」と明記。石油や電力に対する課税を課す環境税の導入や電力事業者へ再生可能エネルギーの買い取りを義務付けなど、国を挙げて環境問題へ取り組んでいます。環境都市と呼ばれるフライブルクは都市では大胆な交通政策として市内への自動車の乗り入れを規制し、マイカーの利用率を減らすことに成功。



また、ドイツ政府は「全国自動車交通プラン」を策定し、交通における自転車の割合を増やす方針を明確に打ち出しています。歩道の隣に自転車専用道が整備されていることも有名です。



そんな環境先進国ドイツ・ベルリンで、2016年「URBAN DRIVESTYLE(アーバン ドライブスタイル)」は誕生しました。E-BIKEは電気エネルギーで走行をすることから二酸化炭素を排出しない環境に配慮したサスティナブルな次世代モビリティーとも言われています。



ファーストモデルのUnimoke(ユニモーク)は「URBAN DRIVESTYLE」=都会の移動としてドイツで高く評価され、デビュー後、瞬く間に世界進出を果たしております。







For FUN For WORK For LIFE







Unimoke MK(ユニモーク MK)



Urban Drivestyle(アーバンドライブスタイル)のファーストモデルであるUnimoke MK(ユニモーク MK)は、ロングシートが特徴的なクラシックバイク型電動アシスト自転車です。一見バイクにしか見えないそのクールなデザインは、ブランドのプロトタイプとして絶大な人気を誇ります。







【スペック】

車体サイズ:長さ171cm x 幅(ハンドル幅)71cm x 高さ(シート高)84cm

タイヤサイズ:直径20x幅4インチ

車体重量:35kg(バッテリー含む)

フレーム素材:クロムモリブデン鋼

最高積載重量:150kg

推奨身長:155cm~190cm

最長航続時間:60km



【装備】

・SHIMANO7段変速機

・5段階アシストモード

・500Wモーター

・Panasonic製リチウムイオンバッテリー(48V/16Ah)

・充電アダプター(入力AC100V~240V)※日本PSE適合



【価格】495,000円(税込)



【カラー展開】 ホワイト、ブラック







Unimoke SW(ユニモーク SW)



Unimoke MK(ユニモークMK)に続いて約一年後にリリースされたセカンドモデルのUnimoke SW(ユニモーク SWは、ローエントリーで乗り降りをより快適に、女性や仕事で荷物を後ろに載せた場合を想定したフレームデザインが魅力のモデルです。







【スペック】

車体サイズ:長さ171cm x 幅(ハンドル幅)71cm x 高さ(シート高)84cm

タイヤサイズ:直径20x幅4インチ

車体重量:35kg(バッテリー含む)

フレーム素材:クロムモリブデン鋼

最高積載重量:150kg

推奨身長:155cm~190cm

最長航続時間:60km



【装備】

・SHIMANO7段変速機

・5段階アシストモード

・500Wモーター

・Panasonic製リチウムイオンバッテリー(48V/16Ah)

・充電アダプター(入力AC100V~240V)※日本PSE適合



【価格】495,000円(税込)



【カラー展開】 ホワイト、ブラック





【POPUPSHOP情報)



Urban Drivestyle Gallery (Show room)

4/28(金) OPEN予定

住 所:〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-20 BLOCK 26 2F

TEL:06-6210-4726

営業時間:11:00~21:00

定休日:無休

試乗予約は下記リンクよりしていただけます。受付開始はHPにてお知らせいたします。

https://urbandrivestyle.jp/pages/reserved



Urban Drivestyle POP UP (試乗会)

5月実施予定

住 所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-29-11 1F

TEL:080-7017-9545

営業時間:平日12:00~19:00 土日祝11:00~19:00

定休日:不定休

試乗予約は下記リンクよりしていただけます。受付開始はHPにてお知らせいたします。

https://urbandrivestyle.jp/pages/reserved







■ about 「URBAN DRIVESTYLE」



One and Only ・・・唯一無二のデザインで圧倒的な存在感を放つUnimoke(ユニモーク)

1970年代のビンテージバイクにインスピレーションを得て生み出されたそのプロトタイプは、2016年ドイツ・ベルリンで鮮烈なデビューを果たしました。



Custom Your Life・・・優れたカスタマイズ性はUnimoke(ユニモーク)最大の特徴。

Urban Drivestyleでは、ユーザーのニーズに応じた様々なオプションパーツを用意しています。



Sustainability・・・Unimokeを含むe-mobility誕生の背景にも深く影響を与えているサスティナブルな世界の実現。素材選びからデザイン、オプションパーツ開発に至るまで、Urban Drivestyleにはユーザーと共に持続可能な社会を作り上げていきたいという強い思いがあります。





URBAN DRIVESTYLE(アーバン ドライブスタイル)

日本公式WEBSITE : https://urbandrivestyle.jp/

日本公式Instagram:https://www.instagram.com/urbandrivestyle_japan/

日本公式LINE:@urbandrivestyle





【お客様からのお問い合わせ先】

info@urbandrivestyle.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-20:15)