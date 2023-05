[Lilith Technology Hong Kong Limited]

さらに同社の各タイトルにて様々なアニバーサリーキャンペーンを開催!





2023年5月10日、『Rise of Kingdoms -万国覚醒-』や『AFKアリーナ』などで知られるLilith Gamesは設立10周年を迎えました。これを記念してスペシャルムービーを公開します。この動画では5カ国のプレイヤーが登場。LilithGamesのタイトルを通して様々なエピソードられます。ほかにも10周年を記念したアニバーサリーキャンペーンもありますのでお見逃しなく!



■LilithGamesとは?

LilithGamesは2013年に中国・上海にて産声を上げました。処女作となる『Soul Hunters(邦題:ソウルクラッシュ)』や、翌年の『Art of Conquest』はアジアを中心にヒットを記録。さらに『Abi』は2017年のAppleベストインディゲームを受賞すると、続く『Rise of Kingdoms -万国覚醒-』や『AFKアリーナ』では、日本はもちろんのことグローバルで話題となり、LilithGamesの名は広く知られるようになりました。

ちなみに日本市場での最新作は2023年3月29日に配信された『Dislyte~神世代 ネオンシティ~』。本作は神の力に目覚めた神覚者が活躍するRPG。2022年のGooglePlayベストマルチプレイヤーゲームを受賞した作品としても知られています。



2013年:LilithGames設立



2014年:『Soul Hunters』(邦題:ソウルクラッシュ)



2016年:グローバル展開を開始



2017年:『Art of Conquest』『Abi』



2018年:『Rise of Kingdoms -万国覚醒-』『Isoland2: Ashes of Time』



2019年:『AFKアリーナ』



2020年:『Mr.Pumpkin 2: Walls of Kowloon』『Warpath』



2021年:『Ancient Mirror Chronicles』



2022年:『Dislyte~神世代 ネオンシティ~』 新ブランド『Farlight Games』設立。



2023年:『Call of Dragons』











■10周年を記念企画!スペシャル動画を公開!

Lilith Gamesの10周年を記念したスペシャル動画を公開中です。この動画では、アフリカ、オーストラリア、シンガポール、中国、日本などに住む、Lilith Gamesのタイトルに縁のあるゲーマーが登場。LilithGamesのタイトルを通して、結婚、仕事、悩みなど……様々なエピソードを語ります。ゲームだけの話ではなく【LilithGamesのタイトル×人生】といった深い話になっておりますのでぜひお楽しみください。なお日本からは、かつて『Rise of Kingdoms -万国覚醒-』のトッププレイヤーだった、元プロ野球選手の平田良介さんが登場します。







「LilithGames CEO」Kennyからのメッセージ

Lilith設立から10年、私は世界中のプレイヤーのエピソードを聞いてきました。これらの話にはいつも感動します。ゲームは単なるゲームではなく、もっと大きな意味があります。今回、Lilithが10周年を迎えるにあたって、世界中のプレイヤーから話を聞き、ドキュメンタリーを制作しました。この映像こそが「ゲームが持つ意味」であり、みなさんにもここで語られるストーリーを共有してほしいと思っています。

[A1]4gamerからの転載になります。メーカー提供の文章であれば問題ないですが、4gamerがインタビューなどしているのでしたら、これは削除するか書き換えるなどしないといけません。



■10周年プレゼント! iPadが当たる!? Twitterキャンペーン!

Lilith Gamesの公式Twitterにおいてにて『iPad 10.9インチ Wi-Fiモデル 256GB』が抽選でプレゼントされるキャンペーンが実施中です。



▼応募方法1.

プレイ中またはプレイしたことのあるLilithGamesのタイトル名と、その思い出か、10周年についてのお祝いメッセージをTweetする。



▼応募方法2.

Tweet時には下記ハッシュタグをつけてください。

「#lilith10th」と「#MoreThanGames」



応募詳細はこちらをチェック!

https://twitter.com/LilithOfficial_/status/1656149340505899008[A1]



■アニバーサリーキャンペーン開催中!

下記のタイトルでキャンペーンを開催中です。プレイヤーの皆さんは、ぜひご利用ください。さらに、全タイトル共通でゲーム内アイテムがもらえるギフトコードも配布しておりますので、お忘れなく!



▼ギフトコード(全タイトル共通):

lilith10th



▼有効期間:

2023年6月15日まで



『アート・オブ・コンクエスト』

プレゼントを多数ご用意! 7日間ログインで限定アイコンフレームを入手!



『AFKアリーナ』

イベントクエストを完成して、願いをかけよう!ダイヤパックやお好みの英雄の入手チャンス!



『Rise of Kingdoms -万国覚醒-』

アニバーサリー期間限定イベントが開催!十周年の都市テーマと限定アイコンフレームをゲットしよう!



『WARPATH -武装都市-』

7日間ログインでLilith Gamesアニバーサリー特典をゲット!ガチャチケット、陣営交換チケット、限定アイコンフレームの入手チャンス!



『Dislyte -神世代ネオンシティ-』

十周年ビンゴゲームに参加しよう!ゴールドレコード、イベント限定プレート、育成素材など豊富な報酬をご用意!



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/12-12:16)