[株式会社richwin]

2023年4月13日(金)オフィシャルサイトにて発売開始



ディレクターkarenとyuikoの感性の掛け合わせによる<"Share the fashion">がコンセプトのD2CレディースブランドSWUDEE(スーディー)は4月13日(金)から、ジュエリーブランドAmijed(アミジェダ)とコラボレーションしたジュエリーアイテムの販売をスタート。













【特設サイト】

https://suwdee.com/blogs/news/suwdee-amijed-collaboration



・theme

SUWDEE×Amijed

世界各国で出会ったメダイなどの教会ピースを組み合わせて作るAmijedのジュエリーと、"Share the fashion"がコンセプトのSUWDEEの感性を掛け合わせた特別なコラボレーションアイテム。



”日常に溶け込むアクセサリーを。

毎日つけたい愛着の沸くネックレスに。

コーディネートの主役にも、脇役にもなり得る私だけの宝物に。

そんな想いを込めてデザイナー2人が一からデザインいたしました。”



Amijedらしさ、SUWDEEらしさが詰まったコラボレーションアイテム。









original chain ¥15,950(税込)

charm set 3pcs ¥5,940(税込)charm set 4pcs ¥7,920(税込)

charm set 5pcs ¥10,780(税込)



・brand

Amijed(アミジェダ)

"Amijed"の由来は出島 "Dejima"。かつて海外との交流が盛んに行われ出島から伝わったファッションや西洋文化をルーツとし、世界各国で出会ったチャームやボタンをセレクトして作り上げるジュエリーブランド。



〈Amijed official 〉

https://amijed.thebase.in/

〈Amijed Instagram〉

https://www.instagram.com/amijed_official/



SWUDEE(スーディー)

2022年創業。ディレクターのkarenとyuikoの感性の掛け合わせによる、<"Share the fashion">がコンセプトのブランド。年齢や環境など、変わりゆく状況の中でも異なった感性を掛け合わせて新しいスタイルを提案します。



〈SWUDEE official〉

https://suwdee.com/

〈SWUDEE Instagram〉

https://www.instagram.com/suwdee_official/

〈director karen〉

https://www.instagram.com/_karen0125_/

〈director yuiko〉

https://www.instagram.com/_yuiko__/





・会社概要

会社名:株式会社richwin

所在地:〒152-0033 東京都目黒区大岡山1-29-28-404

代表者:中原 悠輝

URL:https://suwdee.com/







企業プレスリリース詳細へ (2023/04/16-12:16)