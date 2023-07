[ファルミナペットフーズ・ジャパン株式会社]

食物アレルギーと皮膚疾患の食事管理に配慮



ファルミナペットフーズ・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区 代表取締役社長:岩本 瑛)は、2023年7月3日(月)、療法食Vet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ポーク&ポテト(犬用・猫用)を日本全薬工業株式会社より販売開始しました。本製品は、犬・猫の食物アレルギーの食事管理に配慮し、新奇タンパク質であるポークを使用し、オメガ-3脂肪酸や亜鉛が特別に調整された療法食(ドライフード)です。







本製品は、食物アレルギーの食事管理に配慮し、タンパク質源を1種類に制限。アレルギー反応を引き起こす可能性の低い「新奇タンパク質」のひとつであるポーク(豚肉)を使用しています。



本製品が商品ラインナップに加わったことにより、食物アレルギーを持つわんちゃんに、これまで広くご利用いただいてきたVet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ニシン&ポテト(犬用)に、新しいお味の選択肢が増えました。お魚を使用したフードが食べられないわんちゃんの選択肢としてもご使用いただけます。



また、猫用のVet Lifeにおいては、新奇タンパク質を使用した、初めての皮膚ケア -低アレルゲン商品となります。



【特徴】

本製品は食物アレルギーと皮膚疾患の食事管理療法に配慮した、以下のような栄養特性を有しています。

動物性タンパク質源を制限。タンパク質源に新奇タンパク質であるポークのみを使用。



単一の炭水化物源に、グルテンフリーのサツマイモを使用。



オメガ脂肪酸(EPAとDHA)を調整



亜鉛を適量配合することで、皮膚と被毛の健康維持を助け、元気な毎日をサポート。



タンパク質、脂質、炭水化物の供給源に、単一の原材料を使用。





新奇タンパク質

新奇タンパク質とは、犬猫にとって希少性が高く、食べたことのない新しいタンパク質のことです。食物アレルギーを持つ犬や猫にとって、タンパク源は最も一般的な原因物質です。ペットの免疫系はこのタンパク質を「異物」と認識し、アレルギー反応を引き起こします。

新奇タンパク質は、ペットの身体がこれまで一度も接触したことがないものであるため、ペットの免疫系に認識されにくく、アレルギー反応を引き起こす可能性が低いとされています。



【推奨可能な食事管理】

食物アレルギーの除去食試験時



食物有害反応による皮膚症状





犬や猫における皮膚食物有害反応(CAFR)の診断において、食物有害反応を引き起こす原因である一般的な食物抗原を知ることで、診断までの除去食試験や食物負荷試験の計画を最適に組み立てることができます。

犬のCAFRに寄与する主な食物抗原は、牛肉、乳製品、鶏肉、および小麦である可能性が最も高いと考えられます。猫では、牛肉、魚、牛乳、鶏肉である可能性が高いと考えられています。



図:犬・猫の皮膚食物有害反応(CAFR)の食物抗原[上段:犬、下段:猫]



本製品の原材料である豚肉は、食物抗原である可能性が、犬の場合は2.23%、猫の場合はその他6.67%に含まれており、いずれも食物有害反応を引き起こす可能性が低いと言えます。



[参考文献] Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. Ralf S. Mueller, Thierry Olivry and Pascal Prelaud. BMC Veterinary Research 2016



【内容量】

Vet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ポーク&ポテト(犬用) - 800g、2kg

Vet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ポーク&ポテト(猫用) - 400g、2kg



【商品ページURL】

Vet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ポーク&ポテト(犬用)

https://www.farmina.com/jp/eshop/%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89/vet-life%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E7%8A%AC%E7%94%A8%E7%99%82%E6%B3%95%E9%A3%9F/1024-vet-life-%E7%9A%AE%E8%86%9A%E3%82%B1%E3%82%A2--%E4%BD%8E%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%86%E3%83%9D%E3%83%86%E3%83%88%EF%BC%88%E7%8A%AC%E7%94%A8%EF%BC%89.html



Vet Life 皮膚ケア - 低アレルゲン ポーク&ポテト(猫用)

https://www.farmina.com/jp/eshop/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89/vet-life%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E7%8C%AB%E7%94%A8%E7%99%82%E6%B3%95%E9%A3%9F/1025-vet-life-%E7%9A%AE%E8%86%9A%E3%82%B1%E3%82%A2--%E4%BD%8E%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%86%E3%83%9D%E3%83%86%E3%83%88%EF%BC%88%E7%8C%AB%E7%94%A8%EF%BC%89.html



【療法食Vet Lifeについて】



ファルミナの療法食Vet Lifeは、臨床栄養学に基づき、特別なケアが必要な犬猫のために設計された動物病院専売品です。

フェデリコ2世・ナポリ大学とのパートナーシップを生かし、科学的な最新の知見に基づき、ファルミナの哲学の原点である「自然」にこだわって開発されています。

症状に合わせて特別に栄養特性を設計した製品のため、必ず獣医師の診断・指示のもと、注意事項を守ってご使用ください。



【こだわりの原材料と製法】

ファルミナのフードは、こだわりの原材料と製法により、嗜好性の高さを誇ります。

原材料は、遺伝子組み換えをしていないGMOフリーの素材のみを使用し、自然な製品を作るという目標を達成するために、天然の酸化防止剤(トコフェロールエキス)のみを使用しています。

ドライフードの製造においては、ペットフードの製造で一般的なシングルスクリューと比較して、デンプンの消化吸収率が最大25%程上昇する特殊なツインスクリューエクストルーダーを使用。加熱は一度のみ行い、高品質な原材料の栄養素や風味を最大限保てるように工夫しています。



【ファルミナについて】



Happy pet. Happy you. ファルミナペットフーズは、ペットの健康維持と病気の予防をサポートするペットケアカンパニーです。イタリアを本拠に置き、世界80カ国以上で事業を展開。専門知識を持つジーニアスコンサルタントがペットの健康維持をサポートする「ペットケアプログラム」に加え、科学的研究に基づき、犬猫の食性に適した栄養バランスをこだわりの原材料と製法で実現した総合栄養食N&Dと療法食Vet Lifeを提供しています。





