「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」



東大阪公演、来場者総数およそ16,000人!大好評のうちに終了!!







「全ての冒険者よ 思いを馳せよ 夜空を彩る大輪の花に」

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

は、株式会社スクウェア・エニックス(本社 東京都新宿区 代表取締役 桐生隆司 以下スクウェア・エニックス)が開発・運営する、オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」の新生10周年を記念した花火イベント「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」を2023年8月26日(土)に、東大阪市 花園ラグビー場にて開催しました 。総来場人数はおよそ16,000人、打ち上げ花火数14,000発というスケールの大きな花火イベントになり、大好評のうちに終了しました。



オープニングに実施された特別ドローンショーでは楽曲「Answers」と「プレリュード ~再誕の煌めき~」に合わせて「ファイナルファンタジーXIV」に登場するモチーフの数々が夜空に出現し、会場からは驚きの声と歓声が同時に上がりました。





続いて、花火パートでは「ファイナルファンタジーXIV」の楽曲にシンクロした花火と空間演出によるエンターテイメントショーを展開。ゲームの世界観を取り入れた演出が「ファイナルファンタジーXIV」のこれまでの冒険を想起させ、来場者の感動の涙を誘いました。





会場にいない方でもショーをご覧いただける特別配信番組には、プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏、サウンドディレクターの祖堅正慶氏がゲストとして出演。特別配信番組の模様は配信サイト「ZAIKO」にて9/2(土)23:59まで視聴可能です。



「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」は11月に関東公演が決定しています。詳細は近日中にイベント特設サイト(https://miraino-hanabi.com/ffxiv/)にて発表予定です。



【ファイナルファンタジーXIVについて】



『ファイナルファンタジーXIV』はオンライン上の広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、『ファイナルファンタジー』シリーズらしい重厚な世界観や魅力的なキャラクターたち、そして、まだ見ぬ冒険者たちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。家を建ててフレンドと一緒にのんびりしたり、美しい景色のなかで釣りをしたり、ときには遊技場でオンライン麻雀に明け暮れることも…… 楽しみ方は無限大です!RPG2本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。さあ、この世界の主人公となり、あなただけの冒険へ旅立ちましょう!

【ファイナルファンタジーXIV公式サイト】

●「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト

https://sqex.to/oRZf0

●RPG 2本分の物語が無料で遊べる!「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」https://sqex.to/0excD



【商品概要】

プラットフォーム: PlayStation 5、PlayStation 4、Windows、Mac

対象年齢:CERO C

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)



【公演詳細】

イベント名:「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」

日程:2023年8月26日(土曜日) 開演:19:30~

会場:東大阪市花園ラグビー場

関東公演 2023年11月開催予定

総来場者数:およそ16,000人

総打ち上げ花火数:14,000発

主催:「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

協力:HOS株式会社/近畿日本鉄道株式会社

後援:東大阪市

協賛:ネクストレベルホールディングス株式会社



【8月26日ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSICセットリスト】

01.Answers

02.プレリュード ~再誕の煌めき~

03.希望の都

04.天より降りし力

05.過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~

06.究極幻想

07.Dragonsong

08.英傑 ~ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦~

09.Band:ライズ ~機工城アレキサンダー:天動編~

10.鬨の声

11.紅の夜明け ~クガネ:昼~

12.龍の尾 ~神龍討滅戦~

13.月下彼岸花 ~蛮神ツクヨミ討滅戦~

14.Shadowbringers

15.Tomorrow and Tomorrow

16.Band: To the Edge

17.Flow

18.Band: Close in the Distance

19.Endwalker

20.そして世界へ



【主催】

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

イベント特設サイト https://miraino-hanabi.com/ffxiv/

【公演に関するお問い合わせ】

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

広報担当メール :

info@miraino-hanabi.com

(C) SQUARE ENIX

写真提供:ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC 実行委員会



