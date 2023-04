[株式会社ゴーグル]



このたび株式会社ゴーグル(所在地 : 神奈川県三浦郡葉山町、代表取締役 : 古田 亘)と株式会社ハイポジション(所在地:東京都墨田区両国、代表取締役:佐々木淳子)は、2023年5月18日(木)~29日(月)まで、ラフォーレ原宿5階「MAKE THE STAGE」(メイク ザ ステージ)において「HELI-X VISUAL ART EXHIBITION」 (ヘリックス ビジュアル アート エキシビジョン)を開催いたします。



“人類は…ついに性別から解放されます。それは新しい時代の選択。さあ。選びましょう。あなたに適した性別を。”(舞台「HELI-X」冒頭モノローグより抜粋)



性別を自由に選択できるゲノム工学技術「TRANS」が実装された、第三次世界大戦後の島国「大和」。しかし、施術ではわずかの確率でエラーが起き、様々な特殊能力を帯びた者たちが生み出された。彼らの名は「HELI-X」――。



現代人の心理に深く切り込む刺激的な設定と、同時多発的な場面進行、そして見応えのあるアクションが融合し年々人気を高めている舞台演劇、それが「HELI-X」(ヘリックス)です。コミックやライトノベル、ゲームなどの既存コンテンツの舞台版ではなく、書き下ろしによるオリジナルストーリーをライブで客席に問い、舞台発で共に育てるという点でチャレンジングな演劇であり、数々のヒット作を生んできた毛利亘宏(脚本)、西森英行(脚色・演出)のコンビが持てる全てを賭けて取り組む作品としても注目を集めています。「HELI-X」が描くのは”性別を自由に選択できる世界”。性別という極めて難しいテーマに踏み込むことは現代演劇への挑戦です。ミュージカルや映画などで高い評価を得ている実力派から次代を担う若手までを、適材適所に配するキャスティングの妙も大きな魅力。コロナ禍のなか、2020年12月に初めての公演を東京と大阪で開催し、2021年の「HELI-XII~アンモナイトシンドローム~」、2022年の「HELI-X III~レディ・スピランセス~」とエピソードを重ねるたび、着実に動員客数を増やしてきました。「HELI-X」では、そのSF的で耽美な世界観を演出するビジュアルクリエイションも特徴的です。物語性をより拡張するファンタジックな写真とクールな宣材美術を手掛けるのは、数々の映画やテレビ番組などのビジュアル制作で豊富な実績を持つフォトグラファー / アートディレクターの古田亘氏。独自のコンセプトとイノベイティブな表現に挑むビジュアリストとして期待されています。また、未来のジェンダー環境をビジュアライズする衣裳は全て、衣裳プランナー / メイキャップアーティストの鈴木真育氏によるオリジナルデザイン。モードの歴史に問える水準での巧緻なドレッシーコスチュームの数々は、あたかも演劇空間で披露されるオートクチュールショーのようです。本展「HELI-X VISUAL ART EXHIBITION」は、HELI-Xプロジェクトとして初めて、その視覚領域にフォーカスした展覧会です。舞台だけでは全てを伝えにくい「アート」と「ファッション」表現の高さに改めてスポットを当て紹介いたします。壁面でのメインとなるのは、古田氏によるキャストたちのポートレート。パンフレットや広告などでの未発表テイクに、特殊技法によってそれぞれの役柄を象徴するモチーフやグラフィックとの溶融を遂げたフォトアート作品になっています。また、フロアでのメインは鈴木氏が手掛け実際に舞台で使われた衣裳の数々。細部までこだわったデザインの全貌を間近に360度から観賞できるよう日替わりで主要キャスト分が展示されます。展示される古田氏の額装フォトアートは全て、開催期間中のみ限定で販売される他、鈴木氏がゴシックロリィタファッションの人気セレクトショップ「ATELIER-PIERROT(ラフォーレ原宿B1.5階)」とコラボした、星元裕月(役名・サッドネス)の衣裳をイメージしたアパレルアイテム2種類を限定数販売いたします。 他に、Tシャツやエコバッグ、サコッシュ、手鏡など本展のために制作されるオリジナルグッズも紹介・販売いたします。 開催場所のラフォーレ原宿は、近年多国籍な客層からクールジャパンの最新発信地として高い評価を受けています。本展覧会は、海外進出を狙う「HELI-X」の、世界に向けたプレゼンテーションとしても位置付けられています。2023年6月には、待望のシリーズ新作「HELI-X~スパイラル・ラビリンス~」が上演予定。本展はこの絶好のタイミングにあたり、今後ますます注目度を高めていくことが見込まれる本シリーズの世界観に抱かれるように体感いただけるものです。数々の会期中イベントとSNS、動画配信も合わせてお楽しみいただけます。本展につきまして貴媒体にて広くご紹介いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。







[開催概要]

タイトル : 「HELI-X VISUAL ART EXHIBITION」会期 : 2023年5月18日(木)~ 5月29日(月)会場:ラフォーレ原宿MAKE THE STAGE(東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 5F)時間 : 11:00~20:00 会期中無休 入場料:無料 協力 : 東映ビデオ株式会社公式HP : https://watarufuruta.com/heli-x-ex/[額装フォトアート展示]



◯会場で展示される30点の作品は全て受注販売いたします。





※光沢エンボス加工ができる特殊プリント方式「グロスプリント」を、すべての額装フォトアートに採用。主にイラスト作品に用いられるこの方式を、ポートレイト写真と融合させることでHELI-Xの世界観を演出しています。会場で実際に見てお楽しみください。



A 額装特殊グロスプリントアルミ複合版(写真サイズA4) 価格:¥45,000(税込)B 額装特殊グロスプリント(写真サイズA4) 価格:¥31,000(税込)











A 額装特殊グロスプリントアルミ複合版 ZERO / YUKI TAMAKI





A 額装特殊グロスプリントアルミ複合版 SEERE / SHO AYANAGI





B 額装特殊グロスプリント OSIRIS / RYO HIRANO





B 額装特殊グロスプリント SADNESS / YUZUKI HOSHIMOTO





B 額装特殊グロスプリント IMMORTAL / TAISHI SUGIE





[舞台衣裳展示 スケジュール]

・5/18(火)~21(日):ゼロ/イモータル/シュンスイ・5/22(月)~25(木):アガタ/クライ/リュウジン・5/26(金)~29(月):セーレ/ワカクサ/アンガー※展示衣裳は、都合により変更する場合があります。舞台衣装の販売はございません。





[会場限定アイテム]

◯ 「HELI-X スパイラル・ラビリンス」ブリキ複合版額装ポスター(サイズ A3) 価格:¥25,000(税込)



※金属に直接印刷したメタルフォト作品です。 光の反射により様々な雰囲気をお楽しみいただけます。





◯オリジナルグッズ“FREE FROM THE GENDER BINARY”シリーズ:舞台「HELI-X」の冒頭モノローグをタイポグラフィでデザイン化。古田亘氏デザインによる展覧会オリジナルグッズを限定数販売いたします。



● オリジナルT シャツ (サイズ S/M/L/XL/XXL/XXXL カラー:白・黒) 価格:¥6,000(税込)







●オリジナル ポケッタブルエコバッグ 価格:¥4,000(税込)









●オリジナル サコッシュ型チケットホルダー 価格:¥2,500(税込)







●オリジナル コンパクトミラー:価格:¥3,500(税込)





[作家プロフィール]





古田亘(ふるた わたる):写真家・アートディレクター。

カナダ国際大学卒。早稲田大学大学院経営管理研究科修了。株式会社SCSKから映像制作会社へ。その後独立し株式会社ゴーグルを設立。浅野忠信初監督作品「トーリ」(’04年)のプロデュースや、サーフドキュメンタリー映画「アドア」(’07年)の監督、BSテレビ番組のプロデュース・演出を手がける。並行して写真やグラフィックデザインの仕事をスタート。BS-TBSなどのテレビ番組やキャンペーン、HELLO! PROJECTによる舞台公演のためのデザインや写真、映像演出を数多く手がけている。2015年に写真展「少年と海」、2016年に写真展「GREEN GATE」を東京 代官山の GALLERY SPEAK FORにて開催。2018年に写真集「小松準弥『君』」、2020年に流鏑馬武田流に密着した写真集「YABUSAME」を刊行。





鈴木真育(すずき まいく):衣裳デザイナー・ヘア&メイクアップアーティスト

日本大学芸術学部演劇学科舞台装置コース卒業。大学では舞台装置を専攻。同時に舞台メイク・扮装を学び、在学中、ワシントン州立大学の夏季交換留学プログラムに参加し、アメリカの舞台教育に触れる。松竹衣裳株式会社に就職、歌舞伎の衣装付けとして着付けを学ぶ。恩師の紹介で単身カナダに渡り、Gary Dahms氏に師事。カナダ在留中、都内に詳しい日本人を探していたシルク・ドゥ・ソレイユに本社採用され、日本初の常設施設公演『ZED』の立ち上げメンバーとして帰国。ZEDのオープニングガラではウェルカムダンサー達のメイクチーフを務める。シルク・ドゥ・ソレイユの契約終了後、フリーランスとして衣裳・ヘアメイク活動を開始。[イベント情報]

◯毛利亘宏 vs 西森英行 HELI-X対談日時:5/27(土) 20:30~21:30 場所:ラフォーレ原宿5F MAKE THE STAGE出演:毛利亘宏(脚本)、西森英行(脚色・演出)配信:ニコニコ生放送(ドワンゴ)

額装フォトアートご購入のお客様から抽選で30名様をご招待いたします。その他、期間中シークレットイベントも予定。公演公式SNSやYouTube にて随時レポートをアップします。[アパレル・コラボレーション情報]

ブランド:ATELIER PIERROT取扱店舗:ATELIER PIERROTラフォーレ原宿店 (ラフォーレ原宿B1.5階)販売開始:5/18(木)展示:ラフォーレ原宿5F MAKE THE STAGE人気キャラクター「サッドネス」の衣裳コラボ商品の発売。望まぬTRANSにより身体的には男性であるが性自認は女性であるサッドネスの衣裳は、その心情を表す乙女チック要素満載のロリィタスタイル。ロリィタアパレルから着想を得ることも多いという鈴木氏のゴスロリの世界観とオリジナリティの高い独特のデザインが、ATELIER PIERROTのブランド志向とマッチングし、今回のコラボレーションが実現。コラボ服では黒ver.と白ver.を用意。

ブランド URL:https://atelier-pierrot.jp/コラボレーション URL:https://atelier-pierrot.jp/HELIXcollaboration.html



◯本展情報



【本展会場】



ラフォーレ原宿

住所:東京都渋谷区神宮前 1-11-6

開催場所:5F MAKE THE STAGE (メイク ザ ステージ)

電話 03-3475-0411 (ラフォーレ原宿 代表電話)

営業時間:11:00~20:00 ※変更の場合あり

https://www.laforet.ne.jp







【お問い合わせ先】



株式会社ゴーグル

240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色 2513-17

T. 046-877-5583 F. 046-877-5564 M. mail@goggle.co.jp

担当:佐藤友紀

https://www.goggle.co.jp



展覧会サイト

https://watarufuruta.com/heli-x-ex/



[新作公演情報]





舞台「HELI-X~スパイラル・ラビリンス~」 (ぶたい へりっくす すぱいらる・らびりんす )【CAST】平野 良・星元裕月/長谷川愛・宇野結也・天真みちる・相澤莉多・赤羽流河・田辺幸太郎(少年社中)/杉江大志/菊池修司/彩凪翔【公演日程・会場】 2023 年6月2日(金)~6月11日(日) 東京:サンシャイン劇場 2023 年6月17日(土)~6月18日(日) 大阪:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール■あらすじサッドネスは目を醒ます。そこは薄暗い場所だった。わずかに差し込んだ光が自分の手に握られたナイフを照らす。鈍く光る刃には赤い血がついていた。地面に目を移すと…そこには大量の血だまり。そして、横たわる死体。その死体の顔を彼女は知っていた。背筋に寒気が走る。「まさか…私が…」こうして事件は始まった。その人物を殺したのはサッドネスなのか?無実を晴らすために逃亡を始める。そして物語は、“罠”と“真実”が眠る、深い「螺旋迷宮(スパイラルラビリンス)」へ…。【チケット情報】◎一般発売:5月13日(土) 10:00 ~取扱:各種プレイガイド 席種・料金:全席指定 ¥9,800(税込)



東京公演チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/heli-x-sl/

ローソンチケット:https://l-tike.com/spirallabyrinth/

イープラス:https://eplus.jp/helix-spirallabyrinth/



大阪公演チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/heli-x-sl/ (P コード:519-169)

ローソンチケット:https://l-tike.com/heli-x/(Lコード:53168 )

イープラス:https://eplus.jp/heli-x-o/

CN プレイガイド:http://cncn.jp/heli-x-sl/ 電話番号:0570-08-9999( オペレーター対応 10:00 ~ 18:00)

楽天チケット:https://r-t.jp/heli-x

[チケットに関するお問い合わせ]・東京公演:オデッセー 03-4426-6303(月・水・金 13:00-17:00)※祝日除く・大阪公演:キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00-18:00)【スタッフ】脚本:毛利亘宏(少年社中) 脚色・演出:西森英行(Innocent Sphere) プロデューサー:佐々木淳子協力:オデッセー 企画・制作:High-position 主催:High-position/東映ビデオ■オフィシャルHP: https://www.heli-x-p.com/spirallabyrinth/■オフィシャルTwitter: https://twitter.com/HELI_X_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-18:45)