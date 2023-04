[株式会社センバドー]

4月22日の“アースデー”に、地球と自分と長く付き合えるアイテムを提供。



株式会社センバドー (本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:大間知 嗣雄)は、サステナブル企業の取り組みとして、4月22日の“アースデー”に向け、自社ブランド「e.e.p.」の人気サステナバッグランキングTOP3を発表します。







「e.e.p.(イープ)」は「earth ecology project」の頭文字から生まれた、国際認定リサイクル素材(GRS認定)を使用した商品の雑貨ブランドで、地球環境にやさしく、長く付き合えるデザインを追求しています。

地球環境を考える日である4月22日の“アースデー”に向けて、1人1人が地球環境への負担をおさえて製造された商品の選択や、より長く使用するアクションこそがSDGs、ひいては未来に繋がることを意識していただくきっかけになればと考え、節目である新生活のタイミングに人気ランキングを発表いたします。

本ランキングは1年間の自社の売上点数を元にランキング化しています

「e.e.p.」公式サイト:https://polkapolka.jp/magazine/979





人気サステナバッグTOP3



<1位> アニマルグラフィックトート







パンダやネコなど動物たちの後ろ姿をシンプルなラインで描いたA4対応サイズのトートバッグ。

中面の吊りポケットのほか、背面にはファスナーポケットも装備。

荷物が見えにくい天ファスナー仕様で、サブバッグとしての使用もオススメ。男女問わず不動の人気を誇る、累計販売22万枚を突破したロングヒットアイテムです。

https://polkapolka.jp/c/bag/625-195



<2位> Magicalトート







まるで魔法のように表情の全く違うバッグに変身できるリバーシブルデザイン。

A4サイズの物まで入り、7つのポケットを備えて荷物が収納しやすく、

内側ポケットは500mlのペットボトルや日傘も楽々収納可能。

肉厚の生地でしっかり自立、機能美を追求したセンバドーの自信作です。

https://polkapolka.jp/c/bag/625-257





<3位> e.e.p.with able plus ミニョン









たっぷり広めのマチ幅、シャキッと自立する艶やかな生地感のトートバッグ。荷物の目隠しにもなるフラップポケットやプッシュ式キーフックなどの嬉しい機能を装備。普段使いに便利なレギュラーサイズ、通勤やマザーズバッグとしてもオススメなA4対応のラージサイズの2型展開。女性がときめくベーシックなデザインで人気のシリーズから派生した、アースコンシャスなアイテムです。ショップチャンネルで同シリーズが紹介され、放送後数日で3,550個が完売するなど、人気商品。

https://polkapolka.jp/c/bag/621-787





ランキング商品概要









<1位> アニマルグラフィックトート



販売価格:1,100円(税込)

素材:帆布(綿71%、ポリエステル29%)

サイズ:H400×W375-270×D105(mm)

持ち手立ち上がり:230mm





============================================











<2位> Magicalトート



販売価格:2,750円(税込)

素材:帆布(綿70~80%, ポリエステル20~30%)

サイズ:ハコマチ/H270×W270×D140 横トート/ H270×W360-270×D140

持ち手立ち上がり:160mm







============================================









<3位> e.e.p.with able plus ミニョン



販売価格:2,900円(税込)

素材:ポリエステル100%

サイズ:220×W320×D150mm

持ち手立ち上がり:120mm













e.e.p.について







e.e.p.は「earth ecology project」の頭文字から生まれた国際認定リサイクル素材(GRS認定)を使用した商品の雑貨ブランドです。

環境負荷を抑えて、より豊かな生活を彩る地球と人に優しい雑貨ブランドを目指しています。GRS認定素材はポリエステル系生地とコットン系生地の2種類があります。ポリエステル系生地は、GRS認定工場でペットボトルを回収し、洗浄→粉砕→高温で殺菌処理を行ってから、ペレット状に加工したポリエステル繊維原料にして糸を紡ぎます。その糸から作った生地はGRS認定のポリエステル再生生地になります。また、コットン系のリサイクル生地は、今まで破棄されていたガーメント系商品の生産時に発生する端材を収集し、色ごとに粉砕して糸を紡いで生地を織ります。染色で洗う工程が不要なので、節水や節電も可能になります。その他、綿糸を紡ぐ工程で発生する本来は廃棄される落ち綿を収集し、その綿で紡いだ糸で作ったリサイクルコットン生地を利用することもありあす。ポリエステル系生地やコットン系生地も含め、あらゆる生産工程で資源の無駄が少ない仕組み作りを行っています。

「e.e.p.」商品ページ一覧:https://polkapolka.jp/p/search?keyword=e.e.p.&nostock=true

※GRS認定工場:リサイクル原料のリサイクル含有物・加工流通過程管理、環境面の基準をクリアして認定された工場















株式会社センバドーについて









社名:株式会社センバドー

創業:昭和21年8月1日

代表者:大間知 嗣雄



株式会社センバドーは、1963年より半世紀以上にわたり雑貨を企画開発してきた老舗メーカーです。

現在は、心躍る付加価値の高いオリジナル雑貨を多数取り揃えた「polka polka」を軸に、ライフスタイル雑貨やバッグなど複数のブランドを展開。

昭和から平成・令和へと、長年多くのお客様の声に耳を傾け、様々な時代のニーズに合わせた製品の企画プロデュースをしております。

今後もサステナブルな活動に積極的に取り組み、より良い商品を提供し続けて参ります。

公式サイト:https://linktr.ee/senbado



