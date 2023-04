[株式会社ユナイテッドワークス]

Salesforceのコンサルティングパートナーとして主に中部エリアのお客様に導入支援サービスを提供する株式会社ユナイテッドワークス(本社:三重県四日市、代表取締役 北川 風太)は2023年4月13日、本アワードにおけるRegional Best Partner of the Year (中部)を受賞しました。











受賞理由



昨年2022年度の協業実績における、ビジネス規模、ビジネス成長率に加え、認定資格取得数、Navigator取得数を総合的に判断し、特に秀でた実績を残したことによるもの。







ユナイテッドワークス 代表取締役 北川風太のコメント



大変栄誉ある賞を頂戴し、心より感謝申し上げます。当社社員一同も大変喜んでおります。これに慢心すること無く、新しい技術の取り入れや、高品質なプロジェクト運営について真摯に向き合いたいと思います。今後とも、お客様に貢献できるように、日々努めて参ります。引き続き、セールスフォース・ジャパン様、並びに他パートナー様においては、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。





株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資のコメント



ユナイテッドワークスのようなSalesforce Japan Partner Award 2023の受賞者は、デジタル化が急速に進む新しい世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、デジタルトランスフォーメーションを実現し、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。



ユナイテッドワークスのようなSalesforceパートナーは拡大するSalesforceエコノミーの一翼を担っており、IDCの調査によると、2026年までに世界で930万人の新規雇用と、1兆6,000億ドルの新規事業収益が創出されると予測されています。同調査は、Salesforceがパートナーエコシステムの多大な利益を牽引しており、2026年までにSalesforceが創出する収益1ドルに対して、6.19ドルの収益をパートナーエコシステムにもたらすと予測しています。また、Salesforceのお客様の90%以上がSalesforceパートナーのアプリケーションや専門家を活用していることも明らかになりました。



第13回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2023は、クラウド、業種・業界、およびコンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなどの広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献を称えるものです。今年のSalesforce Japan Partner Awardを受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちらをご覧ください。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxContentListingDetail?listingId=a0N3u00000R8GEBEA3



※Salesforce、AppExchangeなどはsalesforce.com, inc.の商標です。





株式会社ユナイテッドワークスについて



名古屋オフィス:〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階

三重オフィス :〒510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7-34 四日市近鉄ビル7F(本社)

代表者 :北川 風太

事業内容 :Salesforce導入支援サービスの提供

会社Webサイト:https://www.unitedworks.co.jp/



