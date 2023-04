[MARK IS 福岡ももち]

~3月31日(金)スタート!2023シーズンは63日間(試合日数)対象~



MARK IS 福岡ももち(所在地:福岡市中央区)は、2023年3月31日(金)より、全国初の施策として「PayPayドーム試合開催日はMARK IS 福岡ももちがおトク!! 最大5%戻ってくるクーポン」キャンペーンを開始します。

【URL】https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/









本キャンペーンは、周辺施設とともに、百道(ももち)エリアを盛りあげるエリア連携施策です。

福岡ソフトバンクホークスが本拠地・福岡PayPayドームで試合を行う日に、マークイズ福岡ももちでキャッシュレス決済サービス「PayPay」をご利用いただくと、最大5%のPayPayポイントを付与します。ホークスファンや、ホークスを身近に感じるお客様がご利用しやすいお得な施策を強化することで、ランドマークの商業施設として付加価値を高めてまいります。



尚、一定期間ではなく特定の日を限定し、PayPayドームにおける福岡ソフトバンクホークスの公式戦開催日全日程に合わせたクーポンの発行は、PayPayクーポンを発行する事業者として初の試みとなります。

MARK IS 福岡ももちでは、さまざまなキャッシュレス決済サービスへの対応や三菱地所グループCARD(クレジットカード)をはじめとするキャッシュレス決済のご利用を今後も推進してまいります。





■キャンペーン概要

[名称]PayPayドーム試合開催日はMARK IS 福岡ももちがおトク!!最大5%戻ってくるクーポン

[期間]2023年3月31日(金)~10月1日(日)

[対象試合日数]63日間

[対象店舗]約80店舗



※試合日程は福岡ソフトバンクホークス公式サイト他で確認できます

※最低決済金額は1円、付与上限は3,000円/回および期間

※対象期間が同じマークイズ福岡ももちのPayPayクーポンを複数獲得されている場合、付与率の高いクーポン1つが適用されます

※開幕戦初日以外は各月毎にクーポンを発行しますので、各対象のクーポンを事前獲得の上でPayPayをご利用ください。

※早期終了する場合があります。

※詳しくはPayPayアプリのクーポンページをご確認ください



[クーポン発行者]三菱地所プロパティマネジメント株式会社

[業務受託者]PayPay株式会社





MARK IS 福岡ももち

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/

所在地:〒810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

お問合せ先:092-407-1345(10:00~20:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/04-00:40)