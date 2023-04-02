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“NO COFFEE ＆ CLUBHAUS” コラボ、”NO GOLF"第７弾発売！

［株式会社NO CORPORATION］

初の東京でのPOP UP STOREをFIVETREES学芸大学にて開催


報道関係者各位
2023年 4月１日（土）お昼1２時解禁
2023年4月1日
株式会社NO CORPORATION


NO COFFEE CLUBHAUS コラボ発売！
初の東京でのPOP UP STOREFIVETREES学芸大学にて
4月8日（土）、9日（日）の２日間開催！





福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ「NO COFFEE(ノーコーヒー)」と大阪発の
ゴルフスタイルショップ「CLUBHAUS（クラブハウス）」とのコラボレーション第7弾の発売が
決定しました。

先行販売として、初の東京でのPOP UP STOREを学芸大学にあるFIVETREESにて開催します。

今回は夏に向けたアイテムを中心に展開します。ポロシャツ、半袖モックネック、ショーツ、
キャップ、バゲットハット、ツアーティー、そしてRAMIDUSとのコラボで製作した、カートバッグ
を発売します。
Masters Tournamentの開催期間での実施ということもあり、インスパイアしたカラー展開も
行います。

会期後に本コラボ商品は初回生産限定として、NO COFFEEとCLUBHAUSのWEB STOREにて
4月22日(土)より販売します。両店の店頭では今回は販売しません。

<NO GOLF POP UP STORE開催概要＞
開催場所：FIVE TREES 学芸大学
東京都目黒区中央町2-35-13
日時：4月8日（土）14:00-22:00
4月9日（日）14:00-20:00

コラボアイテム詳細
< NO GOLF MOCK NECK S/S>
COLOR : WHITE / BLACK ﻿/ GREEN
SIZE : XS / S / M / L / XL﻿
PRICE : 7,500円 (税抜)




< NO GOLF POLO SHIRT S/S>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN ﻿
SIZE : XS / S / M / L / XL﻿
PRICE : 8,000 円 (税抜)




< NO GOLF SHORT PANT>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN ﻿
SIZE : XS / S / M / L / XL﻿
PRICE : 9,000 円 (税抜)



< NO GOLF WATERPROOF CAP>
COLOR : WHITE / BLACK ﻿
SIZE : Free
PRICE : 6,000 円 (税抜)


< NO GOLF BUCKET HAT>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN ﻿
SIZE : M / L
PRICE : 6,000 円 (税抜)


< NO GOLF × RAMIDUS MINI TOTE BAG >
COLOR : BLACK ﻿
SIZE : Free
PRICE : 12,000 円 (税抜)



< NO GOLF TOUR TEE>
COLOR : WHITE&GREEN ﻿
SIZE : Long3本、Short2本
PRICE : 1,600 円 (税抜)




■ POP UP STORE発売日 : 4月8日(土)﻿ ,9日（日）
■ WEB STORE発売日：4月22日（土）9:00
※NO COFFEE及びCLUBHAUS店頭での販売は行いません。

◯ NO COFFEE (ノーコーヒー)
2015 年 12 月福岡にオープン。"Life with good coffee" をコンセプトにしコーヒーのライフスタイルを 提案するショップ。
■ NO COFFEE Official Web Site : https://www.nocoffee.jp/
■ NO COFFEE Official Instagram : @nocoffee_
■ NO COFFEE FB : https://www.facebook.com/nocoffeefukjapan/

◯ CLUBHAUS（クラブハウス）
2017年9月、大阪南堀江にオープンした、ゴルフライフスタイルショップ。 オープン当初より、ストリートカルチャー＋ゴルフを標榜し、新しいカテゴリーの先駆者として注目をあびる。 2021年2月に、現在の靱本町の店舗に移転し、一気にその世界観を広げ、オリジナルブランド“CLUBHAUS”の展開を本格化させる。現在、日本はもとより、世界からも注目を集めるゴルフショップとして成長を続けている。
■ CLUBHAUS Official Web Site : https://clubhousegolfsupply.stores.jp/
■ CLUBHAUS Official Instagram : @clubhaus.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/02-17:16）

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