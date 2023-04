[株式会社オリエンタルランド]

アニバーサリーイベントの開幕を祝うオープニングセレモニーを開催!





本日4月15日(土)、東京ディズニーランド(R)で、アニバーサリーイベント「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」の開幕を祝うオープニングセレモニーが催されました。



40年前の東京ディズニーランド開園日と同じ雨模様の中、トゥモローランドにある「ショーベース」で、東京ディズニーリゾート・アンバサダー小笠原 美果からの開会のごあいさつに続き、オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO 加賀見 俊夫 、ディズニー社を代表してウォルト・ディズニー・カンパニー CEO ボブ・アイガーとディズニー・パーク・エクスペリエンス・アンド・プロダクツ チェアマン ジョシュ・ダマーロ、そして株式会社オリエンタルランド 代表取締役社長(兼)COO 吉田 謙次がごあいさつ。





加賀見は、ゲストや当社と事業を支えて下さった多くの方々、そしてキャストや役職員へ感謝の意を述べたあとに、「これからも世界中で東京だけでしか体験することのできないオンリーワンのリゾートを目指し、役職員一同努力して参ります。今後の展開に、是非ご期待ください!」と今後への抱負を語りました。





ボブ・アイガーは「これまでの40年の間に、あらゆる年齢のゲストを楽しませる新たな方法を生み出す素晴らしい想像力が発揮されました。これはスタートにすぎません。これからの40年がどんなことをもたらすのか、心から楽しみであり、皆様が一緒に歩んでくださることに感謝します。」(*1)と述べました。





続いて、ジョシュ・ダマーロは「毎日オリエンタルランドのチームは精力的な取り組みで私たちのストーリーに素晴らしい命を吹き込んでいます。東京ディズニーリゾートは世界でディズニーブランドが意味するものを象徴しており、開発が進む多くの新体験により、将来的にさらに喜びをもたらします。」(*2)と話しました。





そして吉田が、「東京ディズニーリゾートには賑わいと多くのゲストの笑顔が戻ってきました。そんな今だからこそ大切にしたい言葉がございます。それは“繋がり”です。」「この1年間はこれまで以上に繋がりを感じることができる、特別な1年にしていきたいと思っています。是非、この大きな節目となる年を、一緒に、そして盛大にお祝いしましょう。」とアニバーサリーイベントへの意気込みを語りました。



そこへ40周年の衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスもお祝いにかけつけ、出席者全員で40周年のロゴをあしらった装飾を囲んで記念撮影をしました。

セレモニーに立ち会ったゲストは笑顔で歓声をあげ、東京ディズニーリゾート40周年の華やかなスタートを見守りました。





本日開園40周年を迎えた東京ディズニーリゾートは、「永遠に完成しないテーマパーク」としてこの先も進化、成長し続けます。いよいよ2024年春に開業を迎える東京ディズニーシー(R)の8番目となるテーマポート「ファンタジースプリングス」でも、準備が進んでいます。東京ディズニーリゾート40周年とそれに続く新たな展開に、どうぞご期待ください。



*1

“These last 40 years have shown the power of imagination to dream up creative new ways to entertain guests of all ages…and we are just getting started. I can’t wait to see what the next 40 years will bring, and we’re grateful to have you on this journey with us.”



*2

“Every day the teams from Oriental Land Company do incredible work to bring our stories to life in amazing ways. Tokyo Disney Resort embodies all that the Disney brand means to the world and with so many new experiences in development, there will be even more to celebrate in the future.”





「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」2023年4月15日(土)~2024年3月31日(日)







2023年4月15日(土)に開園40周年を迎えた東京ディズニーリゾートでは、2024年3月31日(日)までの352日間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」を開催します。40周年を迎える東京ディズニーリゾートでは、ゲストやキャスト、ディズニーの仲間たち、みんなの色とりどりの夢がひとつに繋がり、みんなで一緒にお祝いする特別な1年になります。笑顔、ワクワク、感動、みんなの色とりどりの夢が広がる40周年の東京ディズニーリゾートに、どうぞご期待ください。





東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクト 新テーマポート「ファンタジースプリングス」2024年春開業予定







「ファンタジースプリングス」は、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマとし、ディズニー映画を題材とした3つのエリアと、1つのディズニーホテルで構成されます。「ファンタジースプリングス」に誕生する新しいアトラクションとレストランとショップ、そしてディズニーホテルはすべて、このプロジェクトのために新たに開発されるものです。まだ誰も体験したことのない魅力あふれるファンタジーの世界をより多くのゲストが楽しめるようになり、世界で唯一「海にまつわる物語や伝説」をテーマとする東京ディズニーシーの魅力と体験価値がさらに高まります。





