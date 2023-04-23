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Anisong Niban!!presented by Ho…

Anisong Niban!!presented by HoriPro International開催決定！！

［株式会社ホリプロインターナショナル］


ホリプロインターナショナル所属の若手声優たちが繰り広げるアニソン＆ゲーソンLIVEの開催が決まった。
かつて、ホリプロ所属の声優達（大橋彩香、木戸衣吹、田所あずさ、Machico、山崎エリイほか）が新人の頃に
集い、不定期ながらも全国各地で行っていたライブ・Anisong Ichiban!!を彷彿とさせる今回のライブに期待したい。


◆概要
タイトル：Anisong Niban!!presented by HoriPro International
日時：2023年7月22日　（土）
開場：17：15　開演：18：00（19：30頃までに終了予定）
出演者：滝澤嬉子、西園飛鳥、二ノ宮ゆい、松永あかね、仲谷涼、真白健太朗、実島大喜
内容：ライブ＋トーク
会場：GOTANDA G4 （〒141-0031品川区西五反田1-11-8大成ビル４F）　http://gp-project.net/g4/
チケット：3,000円（税込）
・スタンディング＋別途会場1ドリンク600円（税込）※会場販売のドリンクは、感染症対策を鑑み、アルコール無しのソフトドリンクのみ、蓋付きペットボトルのみ、とさせて頂きます。
・本公演では運営の都合上、お客様からのスタンド花・アレンジメント（楽屋花、バルーンブーケなども含む）などのお祝い花、プレゼント、お手紙のお預かりを差し控えいたします。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

【最速先行抽選販売　抽選、当落発表スケジュール】
申込期間：4月22日(土)18:00～5月13日(土)23:59まで
当落発表：5月16日(火)に当落発表のメールを送付させていただきます。
お支払期間：5月17日(水)～5月25日(木)23:59までにお支払いをお願いいたします。

☆4月22日（土）18時よりチケット販売開始（抽選）☆
https://t.livepocket.jp/e/anisong_niban



滝澤嬉子（たきざわきこ）https://twitter.com/pretty_sure_kk
西園飛鳥（にしぞのあすか）https://twitter.com/AsukaNishizono
二ノ宮ゆい（にのみやゆい）https://twitter.com/YuiNinomiya0906松永あかね（まつながあかね）https://twitter.com/ma_akane1014
仲谷涼（なかやりょう）https://twitter.com/NakayaRyoDayo
真白健太朗（ましろけんたろう）https://twitter.com/Kentaro_Mashiro
実島大喜（みしまたいき）https://twitter.com/Mishima0429

【ホリプロインターナショナル】http://www.horipro-international.com/「世界に通用するスペシャリストの創出」（ Creation of world-class specialists ）という企業理念のもと、世界規格で展開する、タレント、アーティストの発掘・育成や、コンテンツを創出します。■所属タレント：May'n、田所あずさ、大橋彩香、Liyuu、木戸⾐吹、Teresa、大久保麻梨子ほか



企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）

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