株式会社グランテラスが運営するグランピング施設「THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス」のプレオープンの予約受付を開始したことをお知らせします。





CONCEPT

~自然の中に溶け込む感覚を味わえる場所『ザ・グランテラス』

緑溢れる安らぎの隠れ家でプライベートstay~



都心から約60分の好立地。江戸の情緒を今に残し、明治・大正・昭和・平成の4つの時代を体験できる、埼玉県川越市。歴史的建造物や文化財、四季折々の自然、美味しいグルメやおしゃれなカフェで知られる川越の人気エリアから近く。

Glamorous「魅力的な」とTerrace「テラス」が出会い The GlamTerrace『ザ・グランテラス』が誕生しました。『ザ・グランテラス』はウェルネス(心から生き生きと輝く状態)がコンセプトのグランピング施設です。

ここはまさに癒しの隠れ家。豊かな大自然に包まれ、穏やかな時間を過ごせるプライベートな空間。そよ風に揺れる木々。柔らかな木漏れ日。四季折々のうつろいを感じられる場所で心満ちる非日常的なヌックモーメントをお楽しみください。



◆THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス 施設概要



1.「子どもたちの豊かな成長環境を作る!」

2. 2種のグランピング施設「Oasis Cove オアシスコーブ」&「Jungle Within ジャングル

ウィズィン」

3. サステナブル要素を取り入れた「ウェルネス プレイス」

4. ファイヤーピットリビング

5. 自由に楽しむオリジナルBBQ

6. 心身ともに癒されるアウトドア檜風呂

7. プレオープン予約受付開始













「子どもたちの豊かな成長環境を作る!」

子どもたちが自信を持って心豊かな人生を生きていけるような環境を作りたいという思いから始まった『THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス』。 子どもは家で過ごす時間が長く、親から影響を受けます。口うるさく言わなくても、自分は愛されている存在。ということさえ感じていれば子どもは自然に立派に育ちます。

そのために、まずは家族や身近にいる地域の方々と『オープンマインドで繋がれる環境』を作ることを目指しています。

みなさんも感じたことがあるはずです。 アウトドア体験や自然を感じた時に素の自分に戻れる気持ちよさ。 外でご飯を食べるだけでもなぜか美味しく感じ、ハンモックで揺られているだけで安心し、風が運んでくる香りでリラックスし、壮大な大自然を目の前に涙したこと。

子どもたちの豊かな未来のために、心がオープンになれる場所を日本中にたくさん作っていくことを目指しております。











2種のグランピング施設「Oasis Cove オアシスコーブ」&「Jungle Within ジャングルウィズィン」







「Oasis Cove オアシスコーブ」 ”入江ようなオアシス”という意味をもつ「オアシスコーブ」はトロピカルなリゾートに居るような感覚を楽しめるプライベートな空間。アロマや植物の香りを通じ、”何もしない心地良さ"を感じていただけるリゾートになっております。











「Jungle Within ジャングル ウィズィン」 植物に囲まれ、高い木々、葉の音色鳥のさえずり、気づいた時にふと「あ。川越だった。」と思い出すくらい異世界になること間違いなしの「ジャングルウィズィン」。プライベートサウナとプール、ファイヤーピットを思う存分楽しめる場所になっております。





※お部屋は全て冷暖房完備。女性も安心のアメニティも揃い、手ぶらでグランピングをお楽しみいただけます。





サステナブル要素を取り入れた「ウェルネス プレイス」

「自然から搾取しない」をテーマに敷地の伐採した木材は『THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス』のウッドデッキやパーゴラ、ファニチャーなどに使い、無駄な残材を極力なくしています。

またウェルネスプロフェッショナル講師のもと、さまざまな「ウェルネスプログラム」を行う予定をしています(ヨガ、瞑想、朝の深呼吸、アロマセラピー、太極拳、ウェルネスクッキング、ジュースクレンズなど)

















ファイヤーピットリビング

夜には満点の星空、朝は太陽の輝きを楽しみながら、ファイヤーピットリビングを優雅に、家族や仲間とふれあいながらご滞在いただけます。小さなお子様から大人までお楽しみいただけます。













自由に楽しむオリジナルBBQ

各施設に備え付けのBBQスペースでは安全なガスBBQグリルをご用意。お好きな食材・飲料をお持ち込みいただきお好きなスタイルでグランピングをお楽しみいただけます♪ お食事のご提供も、もちろんいたしております。











露天風呂で寛ぐ贅沢なひととき。

ひのきを利用した露天風呂では心地よい香りに包まれながらの入浴で気持ちを和らげ湯ったりとした時間をお過ごしいただけます。











プレオープン予約受付開始

本日3月21日より『THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス』のプレオープン予約受付を開始したことをお知らせします。下記のリンクよりご予約いただけます。

https://theglamterrace.com/















◆施設概要



THE GLAMTERRACE ~ ザ・グランテラス

H P:https://theglamterrace.com/

住 所:〒350-1173 埼玉県川越市安比奈新田130-1





◆交通アクセス



<電車でのアクセス>

JR川越線 的場駅より車で5分

東武東上線 霞ヶ関駅より車で8分

西武新宿線 南大塚駅より車で15分

※ショールームをご見学の方は駅まで送迎いたします。



<お車でのアクセス>

関越自動車道 川越ICより約10分

圏央自動車道 狭山日高ICより約15分

圏央自動車道 圏央鶴ヶ島ICより約15分











