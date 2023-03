[株式会社All in Motions]

ハイスキルな動画編集者を可視化し、”安心発注”へ貢献



動画編集者として独立するためのスキルが学べるオンラインスクール「AIM Creators College」を運営する株式会社 All in Motions(本社:東京都世田谷区、代表取締役CEO:鴻池 溜佑 以下、 All in Motions)は、動画編集スクールとして初めて日本最大級のフリーランスジョブマッチングサービス「Lancers(ランサーズ)」を運営するランサーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO:秋好 陽介 以下、ランサーズ)と業務連携したことをご報告いたします。











◆「AIM Creators College認証バッジ」の導入の背景

今回のランサーズ様との業務連携は、動画編集スクール「AIM creatrors College」の卒業生を対象に、ハイスキルな動画編集者であることを証明する「AIM Creators College認証バッジ」の付与を「Lancers」上で実施するというものです。

「AIM Creators College認証バッジ」はLancersのプロフィールに表示されます。









そのため、「AIM Creators College」の充実したカリキュラムを学習し、高い動画編集スキルとコミュニケーション力を身につけたランサーであることが発注者さまにとって一目で認識できるようになります。

Lancersで仕事を依頼される発注者さまには、より安心して動画編集のご発注をいただくことができます。

これまでもAIM Creators College卒業生は、Lancersにおいて高い満足度とリピート受注を獲得してまいりました。今回のAIM Creators College認証バッジは、過去の当スクール卒業生の実績と活躍に対し、ランサーズ様より高いご評価をいただいたことによる導入となります。





◆AIM Creators Collegeについて

「AIM Creators College」は、スキルゼロからでもトップレベルの動画フリーランスを目指せるスクールです。

実践的な動画編集スキルはもちろん、安定的に仕事を受注するための営業先の探し方や営業文の作り方、発注者への提案の仕方といった営業スキルを学ぶことができます。また、受注後のクライアントとのコミュニケーション方法など、案件受注後にも迷うことがないよう、クライアントワークをする上で必要な知識を身につけられます。

なかには動画編集経験ゼロから、企業チャンネル8社運用、月収150万円を超える動画編集者となった卒業生もいるように、卒業生はAIM Creators Collegeでのカリキュラムを通じて「自走力」を身につけ、キャリアの選択肢を広げています。





▼「AIM Creators College」の詳細はこちら

https://allinmotions.co.jp/lp/

※現在大変ご好評につき、2023年4月は募集期日より大幅に前倒しで満員をいただき、5月以降のご入学のみ承っております。





◆今後のランサーズとの業務連携について

今回のAIM Creators College認証バッジ付与に加え、卒業生の案件獲得を支援する動画コンテンツをランサーズさまと共同で開発してまいります。動画コンテンツを通してLancersにおける効果的なプロフィールの書き方や、発注者様とのコミュニケーションに関する理解を促進し、より顧客満足度に貢献できるランサーを創出して参ります。AIM Creators College卒業生の稼ぐ力の強化と、国内最大級のクラウドソーシング発注サービスであるランサーズさまのさらなるプラットフォーム力の強化に貢献して参ります。





◆ランサーズ株式会社 開発部 マネージャー 畝尾 尚季 コメント

「コロナ禍でYou Tubeなどの動画コンテンツが人気となり、サイトや広告など動画を活用する事例はますます増えています。フリーランスジョブマッチングサービス『Lancers』においても、動画編集カテゴリの発注数の増加率がコロナ前後で最も高い結果となり、社会背景に伴い新たな利用者が増えていると考えられます。AIM Creators College認証バッジの付与により動画編集スキルとコミュニケーション力を備えたフリーランスを可視化することで、ご発注を検討されるクライアントの皆さまに、より最適なマッチング機会をご提供できればと考えております」

参考: ランサーズ:コロナ前後の「フリーランス市場の需要トレンド」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000010407.html





◆株式会社 All in Motions 代表取締役社長CEO 鴻池 溜佑 コメント

「元々私自身もフリーランス時代にお世話になっていたランサーズ様とこのような形で携われることを嬉しく思います。AIMメンバーもほぼ例外なく使用しているサービスなので、今後ランサーズ様にさらなる価値を提供できるようスクールとしてサービス改善をして参ります」





◆株式会社 All in Motions 代表取締役CEO 鴻池 溜佑 プロフィール

株式会社 All in Motions代表取締役、AIM Creators College代表。早稲田大学政治経済学部在学中に動画制作を始め、現在は400名以上が所属する動画編集スクールを運営。これまで20以上のYouTubeチャンネルの制作に関わる。累計動画制作本数2000本以上。副業動画編集の始め方について解説したYouTubeチャンネル「りゅう | 動画編集から社長へ」を運営。





◆会社概要

会社名:株式会社 All in Motions

所在地:東京都世田谷区岡本1-3-2

設立年月日:2020年10月5日

代表取締役社長CEO:鴻池溜佑

事業内容:

・動画制作事業

・スクール事業

https://allinmotions.co.jp/lp/company-overview/





◆本件に関するお問い合わせ

r.konoike@allinmotions.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-20:46)