11月4日(土)日本テレビ主催バズリズム LIVE 2023にてちゃんみなのステージにSKY-HIがサプライズ出演。

自身が代表を務めBE:FIRSTやMAZZELなどが所属するBMSGが、ちゃんみなをプロデューサーに迎え新たなガールズグループのメンバーを発掘するオーディションプロジェクト「No No Girls」を開催する事、またそのガールズグループが所属する為の新たなプロダクションをBMSG傘下に設立する事をステージ上で発表した。





SKY-HIの最初のプロデュースグループであるBE:FIRSTは昨日のデビュー2周年の日に驚くべきスピードで初の東京ドーム公演を発表し、SKY-HI自身は今後、今年デビューのMAZZELの躍進の為にも改めてプロデューサーとして力を注ぐ事をSNS等で誓っていたが、経営者としても止まらない。



新たなプロダクションをBMSG傘下に設立し、予てから共鳴していたちゃんみなをプロデューサーとして招聘したオーディションの開催、及びガールズグループを結成する事を発表した。

起業時からのスローガンである「才能を殺さないために。」をより日本で体現していくための意志を強固に示している。



このオーディション「No No Girls」は本日2023年11月4日から2024年1月31日まで募集を行う。



今回のオーディションはプロデューサーを担うちゃんみな自身が「ずっとNoと言われてきた」という経験から「Noと言われてきた人たちの声を聞きたい」という強い意志のもと、開催が決定。

公式ホームページにも「ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という真っ直ぐなメッセージが記されている。



プロデューサーのちゃんみなは

「この度BMSGと組んで、ガールズグループのプロデュースをやらせていただく事になりました。やるからにはしっかりと魂を込めて、私自身が出来る最大またはそれ以上を精一杯やらせていただきます。私は今まで沢山、様々な場面で”No”と言われて来ました。それでも自分の魂の声を聞いて歌って踊ってきました。私の様な経験をした方、または自分で自分に”No”と言い続けている方、この”No”をどう受け止めるかは任せますが、様々な視点やドラマがあったと思います。そんな皆さんの声を是非聞かせていただきたいです。これまで”No”だった事を一緒に覆しましょう!」とコメントをしている。





株式会社BMSG代表取締役CEOのSKY-HIは

「ちゃんみなとはいつかこういう形での協業をすると思っていた…というより実はそんな話はTHE FIRST当時からよくしていたのですが、ついにこの度BMSG傘下に新たなプロダクションを興し、ガールズグループを作る運びになりました。

"才能を殺さないために"を謳いながら性差でこちらから意識を向ける事ができない方々がいらっしゃる事、そしてそこに日本のエンターテインメントの未来が確実に詰まっている事は強く感じており、歯痒くも思っていました。

そんな中、今年のちゃんみなのライブ『AREA OF DIAMOND』に参加し、ちゃんみなの生み出した熱をこの体に浴びた時に、「今一番あるべきは、そして一番埋もれているのはこのエネルギーだ。このちゃんみなのDNAこそ、今の日本に根付くべきだ」と確信しました。そして、そのDNAの成長と拡散は、BMSGこそが行うべきであるとも強く感じました。

BMSGがこの三年で培ったノウハウを基に今回のプロジェクトの為の経営やマネジメントを取り仕切る新プロダクションを設立し、一方グループのプロデュースにおいては完全にちゃんみなに一任する。このタッグが今まで見過ごされてきたあなたの"特徴"を"才能"に昇華させる事を約束します。

責任は僕が持ちます。確信はちゃんみなが作ります。

あとは、あなたの力を貸してください。

共に数多の人生を、ひっくり返しましょう。」とコメントをしている。



オーディションの公式ホームページも開設されたが、愚直なまでのシンプルさにここでも意志の強さを感じさせる。



音楽業界激動の2023年の暮れ、その旗手の一つである新興勢力BMSGと、時代に対し象徴的な活躍を見せているちゃんみなが、大きく時代を動かそうとしている。





GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 2024「No No Girls」

応募フォーム

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo













【ちゃんみな プロフィール】



日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガー。

幼少期より、ピアノ、バレエ、ダンス、歌を始め、作詞作曲のみならず、トラック制作、ダンスの振り付けなど全てをセルフ・プロデュースで行い、アーティスト活動をスタート。

2017年2月、高校在学中に「FXXKER」でメジャー・デビュー。

その後リリースした「LADY」、「CHOCOLATE」は、iTunes HIP HOP / RAPチャート1位、LINE MUSICで1位を獲得し、「CHOCOLATE」はYouTubeでのMV再生回数が1,500万回を超えた。

2018年9月、ワーナーミュージック・ジャパンへ移籍。

同月に発売した移籍第一弾シングル「Doctor」はLINE MUSICで最高2位を獲得し、その風刺的な歌詞と独特な振り付けで国内外から称賛を受け、YouTubeでのMV再生回数は1,000万回を超えた。

2019年、日本語、英語、韓国語での歌唱に初挑戦した「I'm a Pop」を発売。

同年4月、国内女性ソロアーティストとして初、「モンスターエナジー」とスポンサーシップを締結し、5月には、MTV Asia制作、アジア版「Yo! MTV Raps」に日本人アーティストとして初めて出演を果たす。

同年8月に発売した2ndフルアルバム『Never Grow Up』は、LINE MUSICのアルバムランキングでデイリー、ウィークリーともに1位を獲得し、iTunes、Apple Musicともに総合3位にランクイン。リード曲「Never Grow Up」はYouTubeでのMV再生回数が1,500万回を突破しロングヒットとなった。

同年11月には、キャリア初となる東阪ホールツアーを開催し即ソールドアウト。

2020年2月、コンセプトEP 『note-book -Me.-』『note-book -u.-』を2作同時発売した。

YouTubeでの総再生回数、TikTokでのハッシュタグ視聴回数ともに1億回を超え、

2年連続でROCK IN JAPAN、3年連続でSUMMER SONICへの出演を果たすなど、国内外問わず、同年代から圧倒的な支持を受ける、今最も注目すべき若手アーティストの一人である。



【ちゃんみな Official Website】https://chanmina.com/



