GALACTICOS COLLECTION

スペインのフットボールブランドKELME(日本総代理店:トータス株式会社)のラグジュアリーラインとして展開しているVALENCIANO BY KELMEより、90年代のKELMEを象徴するデザインコンセプトを落とし込んだ

「GALACTICOS COLLECTION」を発表。

6/9よりVALENCIANO BY KELME 公式オンラインストアをはじめ、KELME公式オンラインストア、VALENCIANO BY KELME 取り扱い店舗、KELME取り扱い店舗で販売を開始予定。







銀河系軍団を意味するGALACTICOSに相応しい、着たものを強く見せる洗練されたデザイン。

ホーム&アウェイユニフォームに加え、3rd、そしてスペシャルユニフォームのデザインも存在するチャンピオンチームを思わせるカプセルコレクションとなっている。デザインでは90年代のKELMEを彷彿とさせるものの、上質な高機能素材はフットボールにおけるトップブランドとしてのクオリティーを維持する。





GALA SOCCER TOP ーKV23S901





速乾性に優れた滑らかな肌触り、心地よいストレッチ機能があなたの動きをより良いものへ引き立てます。

KELMEの歴史香るシンプルなサッカーシャツ。



MATERIAL:polyester88% spandex12%

COLOR:white/black

SIZE:S/M/L/XL/XXL

PRISE:¥5,000+TAX

6月9日発売開始予定













GALA SOCCER SHIRT ーKV23S904





1990年代KELMEのアイコニックなサッカーシャツにインスピレーションを得たデザイン。

速乾性・通気性に優れたストレッチ素材でフィールド内外問わず心地よさが持続します。



MATERIAL:polyester88% spandex12%

COLOR:purple/navy

SIZE:S/M/L/XL/XXL

PRISE:¥5,000+TAX

6月9日発売開始予定















GALA SOCCER SHORTS ーKV23S907





速乾性・通気性に優れたストレッチ素材が心地よく、あなたの動きをより良いものへ引き立てます。

パープルとKELMEロゴをアクセントにした1990年代フットボールデザイン。



MATERIAL:polyester88% spandex12%

COLOR:black/white

SIZE:S/M/L/XL/XXL

PRISE:¥4,500+TAX

6月9日発売開始予定















GALA SOCKS ーKV23S908





GALACTICOS COLLECTION限定ソックス。

シンプルで使いやすいデザインでオンオフ問わず活躍してくれます。



MATERIAL:cotton56% acryl24% polyester18% polyurethane2%

COLOR:white/black

SIZE:L

PRISE:¥1,800+TAX

6月9日発売開始予定











▼VALENCIANO BY KELME

2021年春、スペインのフットボールブランド「KELME」のアッパーラインとしてスタートした。

プロフットボーラーを経てトップモデルとなった"MAITO"ディレクションの元、近年世界的に成長を遂げているKELMEとのコラボレーションは、トップアスリートや、ファッショニスタに愛用されるコレクションである。



▼KELME

1960年Francisco Cañizares Riquelme により創立された。創業当初はシューズの専業メーカーとしてスタートし、現在ではスペインの総合スポーツメーカーのトップブランドとしてヨーロッパ全土をはじめ日本・中国・アメリカ・ブラジルと世界50ヵ国以上で販売している。





