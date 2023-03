[SOFTSOURCE PTE LTD]





プレスリリース





『The Legend of Tian Ding』



台湾の伝説的な英雄である添丁を題材にした横スクロールアクションゲーム、

2023年5月25日パッケージ版発売開始!





シンガポールのパブリシャーSoft Source Publishingは、Neon Doctrineと共同で、

Nintendo Switch™、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5にて、待望の横スクロールアクション・アドベンチャー『The Legend of Tian Ding』のパッケージ版を2023年5月25日に日本で発売開始致します。



本作は、日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語の字幕に対応しています。



20世紀初頭の台北。時の台湾は日本統治下に置かれていました。主人公の添丁(中華読みは“ティエンディン”)は富める者から奪い、貧しき者を養い、正義のために戦う指名手配犯でもあり市民のヒーローです。

実在の事件や人物、歴史的背景を織り交ぜ、中華風の伝統的な漫画スタイルで表現されたストーリーラインからは、一味違った面白さを味わえるでしょう。



台湾の伝説的な英雄、廖 添丁(りょう てんてい)の生涯を描く、テンポの良い横スクロールの

キャラクターアクションゲームです。





ゲームタイトル:THE LEGEND OF TIAN DING

プラットフォーム:PS4/ PS5/ SWITCH

価格:3980円+税

ジャンル:アクションアドベンチャー

初回特典:コミックブックレット

(C)Neon Doctrine All Rights Reserved Published under license by Soft Source Pte Ltd in Asia.



















ゲームソフト1本につき1冊、ビジュアルコミックブックレットを特典としてつけさせていただいております。

数に限りがございますのでご了承ください。







*こちらのゲームは3月25日に秋葉原で開催されるハピネットゲームフェス2023春の陣で紹介される予定です。試遊ブースにご来場いただきまして体験されたお客様には、フェス限定ノベルティステッカーをお配りさせていただいております。



イベント概要 ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~

日 時: 2023 年3 月25 日(土) 11:00-18:00

会 場: ベルサール秋葉原

主 催: 株式会社ハピネット

公式サイト:https://happinet-gamefes.com/

公式Twitter:https://twitter.com/Happinet_VG















こちらのゲームの詳細は下記ウェブサイトからも確認できます。

https://softsourcepublishing.com/the-legend-of-tianding-jpn/





