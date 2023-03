[一般社団法人PDIEグループ]

大好評!世界に通用する気候変動に取り組む起業家として必要なノウハウや機会を創出するビジネスアイディアコンペティションへの参加者・企業スポンサーを募集。



ClimateLaunchpad(クライメート・ローンチパッド/気候問題への跳躍台)とは、世界中の起業家が、気候変動の解決に大きな影響を与えるビジネスを成功させることを支援するグローバルコンペティションです。



オンラインコース、ブートキャンプや経験豊富なコーチによるコーチングを通して、世界に通用する起業家育成トレーニングを行い、日本、アジア地域、世界大会と勝ち抜くピッチコンテストの2部式で構成された学びの多いプログラムです。



企画段階から創業初期(プレシード期~アーリー期)の気候変動や環境問題に取り組むビジネスに方を対象にしております。







世界最大*の環境ビジネス起業家育成コンペ「ClimateLaunchpad」応募開始

一般社団法人PDIE Groupは世界最大の環境ビジネス起業家育成コンペ「ClimateLaunchpad」への日本からの参加者の募集を5/26まで行います。



ClimateLaunchpadは、欧州イノベーション・技術機構(EIT)のプログラムとして現在、世界58か国で開催されており、これまでに3,000件以上のビジネスアイデアが生み出され、それらはすでに環境に大きな影響を与え、新たな雇用を生み出しています。

日本国内では、PDIE Groupが運営を担当しています。





本コンペティションは応募や参加をするだけでも学びがあるのが特徴ですが、入賞者には賞品が提供されるほか、国際的につながる貴重な機会や、ビジネスを成長させるためのグローバルな機会が与えられます。奮ってご応募ください。









募集要項



応募期間:3/13(月) ~ 5/26(金)



エントリー条件



気候変動に具体的な好影響を与えるビジネスのアイデアを持っている方ならどなたでも応募できます。(年齢・国籍・経験不問。学生・スタートアップ未経験者・社内起業家大歓迎)



開催期間の全工程に参加すること(学習期間~日本大会6月~8月 アジア&世界大会10~11月予定)



全て英語のプログラムのため、メンバーの中で最低一人が英語でプレゼン、質疑応答が可能であること。



日本に永住または2023年11月まで定住していること。



既に起業している場合は下記条件を満たすもの:

起業から1年未満

発売中の商品やサービスがない

保有資金が20万ユーロ(約2600万円)未満





応募フォーム:

https://climatelaunchpad.org/application-form/





参照情報:

https://climatelaunchpad.org/

https://pdiegroup.com/climatelaunchpad



参加希望者説明会:

説明会のご案内は下記のリンクにて随時更新されます。ご確認ください。



https://pdiegroup.peatix.com/



応募するメリット





起業に必要なノウハウの学習:ミニコースやブートキャンプなどを通じて起業家として必要ビジネスを成功に導く様々な知識やツールを得ることができます。応募して2次審査のミニコースを受けるだけでも学びが多いと大好評です。









マンツーマンのコーチング:経験豊富で熱心なコーチによるマンツーマン指導のコーチングを受けられます。コーチによってはコンペが終わってもスタートアップのアドバイザーとして継続しているケースも多々あります。









世界規模でのつながり:日本のみならず、世界中のパートナー、コーチや投資家とつながり、国際的な活動や資金調達を後押しします。







(例: 2019年度ファイナリスト EF Polymerは4,000万円を1年以内に獲得)





賞品あり:日本大会、アジア地域大会、世界大会と登りつめると様々な賞品や賞金があります。









継続機会あり:世界大会ファイナリストにはEUのアクセラレータープログラムなどに招待されます。





募集テーマ





ClimateLaunchpadは8つのテーマに沿ったビジネスアイディアを募集しています。



1.適応と回復力 Adaptation and Resilience

例:気候変動の天災に対する防災・トラッキング・教育ツールなどのアイディア



2. 循環型経済 Circular Economy

例:廃棄物や汚染をなくし材料や製品を持続させるアイディア



3. 都市向けソリューション Urban Solution

例: 脱炭素な都市、スマートシティ関連のアイディア



4. クリーンエネルギー Clean Energy

例:再生可能エネルギー関連のアイディア



5. 食糧システム Food System

例:食料生産、農業、漁業の最適化、フードロスに関するアイディア



6. 持続可能なモビリティ Sustainable Mobility

例:バッテリー、モバイルや持続可能な交通手段に関するアイディア



7. ブルーエコノミー Blue Economy

例:漁業・観光・海運などの海洋産業や海や水に関するアイディア



8. Next Big Thing

例:次世代の気候変動に対する解決策として期待できるアイディア





企業スポンサーの募集について



PDIE Groupでは、本コンペを約3ヶ月間にわたりご支援いただける企業スポンサーを募集しています。

日本の起業家たちが世界に羽ばたく成長過程を後押しする貴重な機会です。



ご興味のある企業の方は、christian@pdiegroup.com までご連絡ください。(日英可)



一般社団法人PDIE Groupについて



PDIE (パーパス・ドリブン・イノベーション・エコシステム)Group(果たすべき目的を追求し、イノベーションに取り組む革新者たちをつなぐグローバルなコミュニティ(エコシステム)を構築するグループ)は、起業家、企業、先進的な投資家たちによるグローバルなコミュニティを構築し、最も強いインパクトを持つ持続可能なイノベーションを発掘し、国際市場に送り込むことで、より良い未来を共に作っております。PDIE Groupは、ClimateLaunchpadの日本国内での運営を担当し、英国王室のテラカルタ憲章(Terra Carta)と提携しており、世界的な環境賞のアースショット賞の公式な候補者指名パートナーに任命されています。



公式サイト:https://pdiegroup.com/





メディアの方からのお問い合わせ(日本語・英語)

一般社団法人 PDIE Group

クリスチャン シュミッツ/Christian Schmitz

電話:080-3460-5932

メール: christian@pdiegroup.com



