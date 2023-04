[株式会社T&C JAPAN]

アスコット丸の内東京にて特別説明会を4/21.22.23開催!参加無料!



株式会社T&C JAPAN(本社:東京都渋谷区、代表取締役:秋葉達雄)は、2023年4月21日(金)~23日(日)にアスコット丸の内東京にて開催される、マレーシア初の国際金融特区「TRX」唯一の公式高級タワーレジデンスの日本向け特別説明会にてCEO秋葉達雄が登壇することをお知らせいたします。













♦TRX(Tun Razak Exchange)とは

マレーシアが国家を挙げて実現する歴史的な国際金融特区。

クアラルンプールの中心にマレーシア財務省が所有する東京ドーム6個分の土地を利用し、国内初の国際金融特区を2022年から随時開発を行い利用を開始。

KLCC徒歩圏内、マレーシア最大のショッピングエリアであるブキビンタンまでも徒歩7分程度。

TRXの開発者であるTRX City Sdn Bhdは、マレーシア財務省と世界的な不動産投資会社LendLease社の合弁会社。



♦秋葉達雄

東京都出身。芸能界、経済界、人気YouTuber、インフルエンサーなど幅広いトップ層に支持される空間デザイナー。豊かな色彩感覚や大胆なレイアウトといった表現が高く評価され、米国紙「ニューヨーク・タイムズ」の"Next era leaders 2018"や「ウォール・ストリート・ジャーナル」の"NEXT ERA LEADRES xWSJ2023"に選ばれるなど世界的に脚光を浴び続ける。



▼ CEO 秋葉達雄 WSJ Business掲載記事

https://partners.wsj.com/next-era-leaders/a-forward-thinking-japanese-designer-looks-to-expand-abroad/



♦歴史あるウォール・ストリート・ジャーナル『NEXT ERA LEADRES 』への掲載

アメリカのみならず世界を代表する経済紙の一つとされており国際的に大きな影響力を持つとされるWSJにこの度、CEO秋葉達雄のインタビューが掲載されております。

特集記事には、株式会社T&C JAPANの海外市場に向けた自社の取り組みや今後の企業ビジョンについてのインタビューなども掲載されており世界中で活躍するT&Cとして、今後益々世界で飛躍する動向にご期待ください。





●株式会社T&C JAPAN

「感動創造」の理念のもと、デザイナー秋葉達雄を筆頭に空間デザインのスペシャリスト集団が集結。

3D技術やアニメーション技術などを駆使し、デザイン業界における既存概念を覆し新たなイノベーションを創造するグローバルカンパニーとして成長を続ける会社です。



♦EQUINOXのご説明

EQUINOX Proptech Sdn BhdおよびEQUINOX合同会社は、マレーシアを拠点とし日本のお客様への不動産販売・賃貸・物件管理をはじめ、プチ移住・教育移住、MM2Hビザの取得や節税のサポートを行う会社です。



【会社概要】

会社名:EQUINOX Proptech Sdn Bhd

所在地:LEVEL 22-01 (EAST WING), Q SENTRAL, 2A, JALAN STESEN SENTRAL 2, KL SENTRAL, 50470 KUALA LUMPUR MALAYSIA

代表取締役:野田寛貴

【会社概要】

会社名:株式会社T&C JAPAN

本社所在地:東京都渋谷区神宮前1-11-11 グリーンファンタジアビル503

代表取締役:秋葉達雄

シンガポール支店名:T&C INC. Singapore

支店所在地:150 Orchard Rd, #01-44 Orchard Plaza,

Singapore 238841



マレーシア支店名:T&C INC. Malaysia

支店所在地:PINNACLE MALL

Jalan Utara C, Petaling Jaya, Selangor, 46200, Malaysia



