DXを駆使して在宅高齢者の栄養改善に取り組み、すべての世代が笑顔になる社会を創る 株式会社Reinvent health(本社:横浜市、代表取締役 酒井和也、以下「当社」)が、マイクロソフトコーポレーション (本社 : 米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」) が提供するスタートアップ支援プログラム「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせします。







当社は「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことにより、マイクロソフト社のAzureをはじめとする最先端テクノロジーとそのサポートを活用し、栄養改善アプリケーション開発を加速化してまいります。また、ビジネス支援プログラムの活用により営業、マーケティング体制を強化してまいります。



Microsoft for Startups Founders Hub とは

「Microsoft for Startups Founders Hub」は世界140カ国以上でグローバル展開されているマイクロソフト社のスタートアップ支援プログラムです。独自のイノベーティブなテクニカルソリューションを持つスタートアップの成長促進を目的としています。「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたスタートアップは、Azureをはじめとしたマイクロソフト社の保有する強力なテクノロジーへのアクセスに加え、販売支援や共同プロモーションなど同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大へのサポートも提供されます。



Microsoft for Startups Founders Hub 概要

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/





Reinvent health 株式会社



自己学習の手段が豊富にある一方で、食事の取り方や栄養バランスのとり方を知らない方が低栄養状態に陥ることがあります。特に在宅医療を受ける高齢者のうち、4人に3人が低栄養状態にあると言われています。低栄養状態は、医療・介護の必要性を増し、その先に病気の治癒やADL・QOLの向上を阻害する大きな社会問題となっています。

我々は、ビジョンである「高齢者の健康を保ち全ての世代が『笑顔』になる社会を創る」を実現するため、ミッションである「テクノロジーを活用して、新しい『健康体験』を創る」を掲げ、バリューである「未来の世代に責任を果たす」を実践し、DXを駆使した在宅高齢者の栄養改善に取り組んでいます。

栄養改善の「結果」を何よりも大切に、重要な手段の一つである訪問栄養指導の質・効率をDXにより向上させます。最新のテクノロジーを駆使して栄養状況をリアルタイムで把握し適切な栄養改善に繋げます。

低栄養状態を改善し、元気で豊かな社会を創造するため、DX 2.0から3.0、そしてそれ以上の未来に向けて事業を展開していきます。





会社概要

社名 Reinvent Health 株式会社

設立 2022年11月24日

住所 横浜市中区扇町1-1-25 502

代表者 代表取締役 酒井 和也

ホームページ https://reinvent-health.com



