[特定非営利活動法人NAZe]

子供から大人まで楽しみながら海と地球を考える1日



特定非営利活動法人 NAZe(理事長 出川三千男)2023年3月19日(日)に『Hug The Earth in SHICIRIGAHAMA vol.2』を開催いたします。

未来を担う子供達へ向けたNAZe海の学校(無料)では、海の環境問題を実際に七里ヶ浜の海で目で見て体験。楽しみながら学ぶことで海の大切さと楽しさを知り、環境問題への気付きとなる記憶に残る1日を提供します。

また、再生サーフボードの展示やサーファーが乗る電気自動車の提案などサーフカルチャーが根付く鎌倉市七里ヶ浜ならではのコンテンツや、海のアート展、地球と人に優しいエシカルマーケット、ヴィーガンフード、オーガニック商品やアップサイクル、地元鎌倉の人気ショップなど子供から大人まで楽しみながら環境問題を考えるイベントを開催します。





開催概要









【開催名称】Hug the earth in SHICHIRIGAHAMA vol.2

【開催日時】2023年3月19日(日) 10:00~16:00





*コンテンツにより開催時間が異なります

【開催場所】 七里ヶ浜海岸駐車場

神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目1-12

【主 催】特定非営利活動法人 NAZe

【助 成】日本財団

【協 賛】

RHC ロンハーマン

ボルボ・カー鎌倉

鎌倉ビール醸造株式会社

Japan Perfume Studio 株式会社

ホットストア株式会社

【協 力】

株式会社ライトハウスメディア OCEANS

鎌倉天幕

ダスキンレントオール湘南イベントセン

株式会社アップサイクルジャパン

【協賛物品提供】Hydro Flask / ecostore / jote











【コンテンツ】

■サーフカルチャー×海の環境変化展示

■再生サーフボード展示

■海のアート

■エシカルマーケット

■フードトラック

■エコカー展示

■海の環境紙芝居

■海の環境アニメーション上映×海洋ゴミで作るコマどりアニメーションワークショップ

海の環境問題を実際に七里ヶ浜の海で目で見て体験。楽しみながら学ぶことで海の大切さと楽しさを知り、環境問題への気付きとなる記憶に残る1日を提供します。

■湘南海上保安署

・海の環境紙芝居読み聞かせ(無料・NAZe海の学校の体験前に行います)

・湘南海上保安署によるブース出展





■NAZe海の学校 (無料・要予約・小学生以下対象)

・宝探し×ビーチフラッグ×ビーチクリーン

・海の環境アニメーション上映×海洋ゴミで作るアニメーションワークショップ

*追加コンテンツあり

*新型コロナウィルスの状況により、コンテンツ内容が変更や中止になる場合がございます

【協賛出店】

ボルボ・カー鎌倉 / 鎌倉ビール / jote / ホットストア

【エシカルマーケット】

Bee Eco Wraps Japan / BLUE BUTTERFLY / birds / Davids / Ethical&SEA横浜 / エシカミー / FUZZBOXX / GUGGA / inacujira / LONG TRACK FOODS / Little Hands Hawaii / PORTRUNKS / Style du nature / 湘南野菜のベジ八 / ZEROWASTE LIVING

【アップサイクル】

UPCYCLE JAPAN

【アート】

ETSUKO TAGUCHI / かとうくみ

【フードトラック】

DOUBLETALL COFFEE / LUNA BURGER

【NAZe Instagram】

イベントの最新情報は @nazekamakuraをチェック!

【マイバッグご持参のお願い】

マイバッグをお持ちいただき、使い捨てプラスチックゴミ削減にご協力お願いいたします。

【イベントでのコロナ対策・安全対策について】

開催にあたっては自治体の開催ガイドラインに基づき、安全対策を行なってまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-20:46)