シングル再生1000万回超の注目アーティスト・なかねかなさんがヤなこと全部吹き飛ばすオリジナル曲「SAUNA PARTY」を歌う新CM公開!~専門家直伝!”ヤなこと”パターン別おすすめサウナ入浴法も紹介







大塚製薬株式会社(本社:東京都)の健康飲料「ポカリスエット イオンウォーター」は、3月7日「サウナの日」に合わせて、日々のヤなことをサウナでいい汗かいてスッキリさようならする『サよウナら活』を応援する「サよウナらプロジェクト」を発表します。プロジェクト発表に合わせ、シングル再生回数1000万回超の注目アーティスト・なかねかなさんが歌う「SAUNA PARTY」を起用したWEBCM3篇を公開。また、”サウナドクター”こと加藤容崇先生(医学博士・日本サウナ学会理事)直伝の、日常でよくある”ヤなこと”のパターンに合わせたおすすめのサウナ入浴法も紹介します。



イオンウォーターweb movie|「ヤなことぜんぶ#サよウナら/オフィス」篇 15秒(YouTubeURL https://youtu.be/eVNcDVTPfPQ)

公式MV「SAUNA PARTY」(YouTubeURL https://youtu.be/vmMn7ci0OMo)







SNSで話題の注目アーティスト、なかねかなが”日々のヤなこと”をポップに熱唱!

オリジナル曲「SAUNA PARTY」起用の新CM公開





「サよウナらプロジェクト」発表に合わせて、シングル「モテすぎて草、誘ってて森」が再生回数1000万回超を記録した注目アーティスト、なかねかなさんが歌う「SAUNA PARTY」を主題歌に起用したWEBCM3篇を公開。「彼氏がイタリア人とかモテマウント強すぎ」「彼氏が夢中で追いかけるのは私じゃなくてゲームのモンスター」など”日々のヤなこと”を力強く歌う楽曲に合わせて、熱波師のアウフグースで悩みを汗とともに洗い流す爽快感溢れる仕上がりに注目です。









”サウナドクター”こと医学博士・加藤容崇先生直伝!”ヤなこと”パターン別おすすめサウナ入浴法

サウナでの“イオンウォーター”おすすめの飲み方も紹介



今回の発表に合わせ、”サウナドクター”こと加藤容崇先生(医学博士・日本サウナ学会理事)にCMでも描かれた日常で起こる”ヤなこと”のパターンに合わせたおすすめのサウナ入浴法を教えてもらいました。











サウナ×イオンウォーター おすすめポイント







サウナ入浴で大量に汗をかくと、水分だけでなくナトリウムなどの電解質(イオン)が失われます。イオンウォーターは、体液に近い電解質バランスでスムーズに体をうるおすことができます。水だけでは補えない電解質を補給できるため、サウナ前後の体がより「ととのう」ドリンクです。





おすすめの飲み方



サウナにはイオンウォーター

サウナの入浴中は、サウナ→水風呂→外気浴の1セットごとにおよそ500ml~1000mlの水分を失うと言われています。そのため、サウナ入浴中・後には細かく速やかな水分補給が必要。水よりも体液の電解質バランスに近いイオンウォーターを補給することで、サウナでととのったカラダを、さらに「ととのえる」ことがおすすめです。



加藤容崇(かとうやすたか)

サウナ学会代表理事。医師・医学博士。正しいサウナ浴の方法を啓発しサウナ研究の振興を行う団体「日本サウナ学会」を設立。代表理事をつとめる。

< コメント >

サウナ浴には落ち込んだとき、気持ちを前向かせたいときに気持ちを明るくする効果が報告されています。(※4)シーンに合わせたサウナ浴で“ヤなこと”を洗い流してください。





サウナでヤなこと 整!整!整!雑念を洗い流すアップチューン「SAUNA PARTY」MV公開



公式MV 「SAUNA PARTY」

(YouTubeURL:https://youtu.be/vmMn7ci0OMo)



「サよウナらプロジェクト」発表に合わせて、公式MV「SAUNA PARTY」が3月7日(火)より公開。「彼氏が詳細を言わない飲み会には必ず知らん女がいる」などリアルな”日々のヤなこと”を、なかねさんのパワフルな歌声で洗い流すような爽快感溢れる仕上がりをお楽しみください。

またクライマックスではなかねさんと熱波師が「整!整!整!」の掛け声とともに、魂のこもった「正拳突きダンスで」精神統一をする姿にも是非ご注目下さい。









CM情報



■新CM概要

公開日:2023年3月7日(火)



イオンウォーターweb movie|「ヤなことぜんぶ#サよウナら/オフィス」篇 15秒(YouTubeURL:https://youtu.be/eVNcDVTPfPQ)



イオンウォーターweb movie|「ヤなことぜんぶ#サよウナら/友達」篇 15秒(YouTubeURL:https://youtu.be/l_bWpRpojmw)





イオンウォーターweb movie|「ヤなことぜんぶ#サよウナら/彼氏」篇 15秒(YouTubeURL:https://youtu.be/lGitChMupoE)









アーティスト情報







なかねかな / アーティスト

<プロフィール>

“なかねかな”は希代の4コードメロディメイカー“ゆでたまご安井”による耳に残るポップなサウンドと、元劇団研究員(ダンスが下手すぎてクビになる)でありアポロシアターにてアマチュアナイトに出演するほどの確かな歌唱力を持つ“なかねかな”の2人で活動する TikTok 発のユニット。

共感できる「あるある」や、実体験に基づく「ちょっとやらかしエピソード」を素材としてなかねかなが自ら作詞、4つのコードでメロディーを奏でる相方のゆでたまご安井が作曲を行ない、歌ネタ動画を公開。約10万本のユーザー動画が約2.5億回以上も視聴され、同年7月にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューを果たす。4月には初のワンマンツアー~身の丈に合ってない大きさのライブハウスを借りてしまったが故、集客できなかったら実家の車を売るライブ~( https://lit.link/nakanekana1stlivetour )を開催予定。



< Q&A >

Q:今回のWEBCMソング・フル版ソングの出来映えについて、気に入っている歌詞などはありますか。

なかね:サウナー史上最高のパーティソングができたと思います。ヤなことぜんぶサよウナらという

フレーズは非常にキャッチーで気に入ってます。

安井 :めちゃくちゃかっこよく仕上がりました。歌詞は、夜はサウナでブイブイ言わせてるらしい(so now)

というフレーズが気に入っています。



Q:自分がサウナでサよウナらしたいタイミング

なかね:考え事が多すぎてクラッシュしてしまいそうな時、一旦何にも考えたくない時、リセットしたくなります。

安井 :人間関係が煩雑になってしまった時、サよウナらしたくなります。



Q:サよウナらしたい、最近の”ヤなこと”はありますか?

なかね:ギタリストの相方が音楽番組の収録にギターを忘れてきた時は相方もろともサよウナらしたいと思いましたね。



Q:視聴者へのメッセージ

なかね:その溜まったヤなことは、全身の毛穴からデトックスしてこの曲と一緒に流しましょう!

安井 :いっぱいいっぱいになったらサウナとこの歌で綺麗さっぱり整えましょう!





サウナ×イオンウォーター キャンペーン情報



サウナイキタイ「水曜サ活」sponsored by ポカリスエット イオンウォーター

イオンウォーターがある施設でサ活を投稿すると、毎月10名に抽選でイオンウォーター1ケース(900ml×12本)をプレゼント。

▼詳細 https://sauna-ikitai.com/ionwater



サウナイキタイ「歩いてサウナ」sponsored by ポカリスエット イオンウォーター

歩くことで体も心も健康的に。歩いてサウナに行く楽しみを共有するキャンペーンです。イオンウォーターがある施設で「歩いてサウナ」タグを選択してサ活を投稿すると、毎月10名に抽選でオリジナルノベルティをプレゼント。

▼詳細 https://sauna-ikitai.com/walk-to-sauna/



SAUNA TIME「SAUNA TIME PASS」sponsored by ポカリスエット イオンウォーター

サウナのサブスクリプションサイト。月額1,200円でサウナ施設の入館料が無料になります。(※施設ごとに利用条件が異なります)

▼詳細 https://saunatimepass.jp/





製品情報



【ポカリスエット イオンウォーター】

日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。甘さひかえめで、スッキリした後味。常温でもおいしく飲んでいただけるため、サウナはもちろん、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。

https://pocarisweat.jp/hydration/totonou/





