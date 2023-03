[株式会社MOTHERS]

京都・清水寺から徒歩10分、「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO(ノーガホテル 清水 京都)、以下ノーガホテル京都」 のレストラン、ルーフトップバー、ベーカリーカフェ「CICON by NOHGA HOTEL(シコン バイ ノーガホテル)、以下CICON」は、2023年3月10日(金)から4月初旬まで、桜のディスプレイや桜を使った限定メニューなどを提供し、館内を桜ピンク一色で彩ります。









期間中は、数々のインテリアグリーンやランドスケープデザインを手掛ける植物のプロ集団「SOLSO」が手がける全長3m超えの桜の木をロビーに設置し、落ち着いた大人な空間で花見気分を味わえます。また、京都を見渡すホテル最上階のルーフトップバーでは、桜を使ったカクテルや桜の季節にぴったりなロゼワインをフリーフローで楽しめるプランもご用意します。その他、ベーカリーカフェでは、人気のドーナツやマフィンを桜仕様に、レストランでは桜のパフェも楽しめます。



▼最上階の絶景テラス「CICON ROOF TOP BAR」



東山、清水寺、京都タワー、比叡山の山並みなど京都市内を360°眺められるホテル最上階のルーフトップバー「CICON ROOF TOP BAR」では、期間中、鮮やかな桜色をしたロゼのナチュラルワインをフリーフローで楽しめます(2,500円/1時間*)。*フリーフローは15時~20時限定





さらに、地元京都のクラフトジン「季の美」をベースに3月に咲き始める梅、桃の節句、そして花開く桜の香りで季節の美しいうつろいを表現したオリジナルカクテル「桜美桃梅 (1,320円)」や、カクテルの定番ネグローニを和ジンと桜でツイストした「桜のネグローニ(1,320円)」も登場。海外ゲストも日本人ゲストも日本・京都の春を堪能できるアレンジに仕上げました。





▼1Fベーカリーカフェ「CICON BAKERY/CAFE」

ベーカリーカフェ「CICON BAKERY/CAFE」では、春を感じる桜スイーツを提供!タピオカ粉を使ったもっちり食感の生地に風味豊かな桜グレーズを纏わせた、ピンクが可愛い「桜生ドーナツ(260円)」や濃厚な抹茶マフィンを抹茶チョコとピンクの桜パウダーでトッピングし、中には餡子を忍ばせて桜餅を思わせるような味わいに仕上げた「抹茶と桜のマフィン (480円)」をご用意します。





■1Fレストラン「CICON RESTAURANT」

ホテルのメインダイニング「CICON RESTAURANT」では、ランチ・ディナータイム限定で「桜のパフェ(1,500円)」を楽しめます。自家製のミルクジェラートに木いちごのピューレといちごをあしらい、見た目からも季節を感じられる一品です。白玉ぜんざいをイメージしたパフェの中には、白玉や餡子を合わせ、京都らしく和の要素も取り入れました。



*表示金額は全て税込み。

*写真はイメージです。



■店舗情報

店名:CICON by NOHGA HOTEL

住所:京都府京都市東山区五条橋東4丁目450番1号

営業時間:

朝食:7:00~10:00(L.O. 9:30)

ランチ&ディナー:11:00~22:00(L.O. 21:30)

ルーフトップバー:15:00~24:00(FOOD L.O. 22:30 DRINK L.O. 23:30)

ベーカリー:8:00~18:00

カフェ:8:00~21:00

公式サイト:https://nohgahotel.com/kiyomizu/



■「CICON by NOHGA HOTEL」について







ノーガホテルで展開する、レストラン、ルーフトップテラス、ベーカリーカフェ。ノーガホテル1Fのロビーに併設する「CICON RESTAURANT」では、京都をはじめ全国各地から厳選する食材を使ったシーフードや炭火で焼き上げるグリル料理を提供。京都市内を360°見渡せるホテル最上階のルーフトップバー「CICON ROOF TOP BAR」では、個性豊かなタコスやタパス、オリジナルカクテルを楽しめます。またベーカリーカフェ「CICON BAKERY CAFE」では、店内で毎日焼き上げるパンと、挽きたてのコーヒーやクラフトビールをご用意しています。





■「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO」について





ノーガホテルは、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに展開するライフスタイルホテルです。2018年に開業した上野に続き、2020年に秋葉原、2022年に関西初出店となる京都をオープンしました。当施設でもこのコンセプトを継承し、古き良き歴史・文化が多数残る日本有数の観光地、京都の魅力を伝えるべく、各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、フード、ミュージック、メディテーションといったクリエイティブ体験を展開しています。



