[株式会社EMOGRA]

プラスアートギャラリーにて”女性の偉人”を渋谷の展示でアートを通して伝えていく”



2023年3月6日(月)から3月12日(日)、渋谷スクランブルスクエア14階プラスアートギャラリーにて、国際女性デーにちなんだアートの展示会『LIBERTY OF WoVE - INTERNATIONAL WOMEN'S DAY ART EXHIBITION 私の偉人 - 』を開催。(「LIBERTY OF WoVE」は「Woman」+「Move」の造語となる。)







発起人を含む8人の各アーティスト(ANZU / Oharu / KATHMI / dolly / 中森かりん / ナルコレプシー / Whitetail / Moeco)から見た”活動する女性”にテーマを絞り、過去及び現在に生きる「偉人」とされた女性の中から、自分の人生に影響を与える女性のその“側面”を表現したアートを展示いたします。



キャリア的・社会的に成果を残した偉人の成功例を知り、それだけでなく、一人の女性として抱えたさまざまな感情、葛藤・苦悩・不安・悦び・幸せ、などの隠された想いを知ることで、多くの方にとって大きな進む力になると信じています。これまでなかなか触れられてこなかったテーマや、伝えにくかった一人の女性の魅力や情報を“アート”を通して伝えていくことで、「わたしたちらしく生きる」ヒントを見つけるきっかけになればと思っております。



また、アーティストや女性起業家などによるトークセッションも開催。詳しくは、LIBERTY OF WoVE公式インスタグラム( https://www.instagram.com/libertyofwove/ )にて随時発表いたします。





■発起人吉田佳寿美からのメッセージ







「今回、当イベントの発起人をさせていただきました発起人・企画責任者 株式会社EMOGRA 代表取締役 吉田佳寿美です。私の学生時代の話なのですが、美術史をメインに専攻した際に、義務教育でも習う歴史上の登場人物で男性が9割強を占め、女性が少なさすぎることにレポートを出しながら気づきました。ロールモデルという点において、自分が社会に出てがむしゃらに働いているときに、やはり体の作りやホルモンバランス、出産育児の人生の選択や、また将来的には更年期障害など、ライフスパンまで違うのに、自分から情報をとりにいき、自分で先人たちを探していかないと自分に本当に合った人生設計を作れないと言うことに20代後半で気づきました。



アートと言うものは作家の心から生まれるものであり、ただ言葉や文字のみよりも喜怒哀楽などの様々な感情と共に多様な視点や考え方を魅力的に伝えることのできる分野だと思っております。国際女性デーと言う特別な日に、アーティストの素晴らしい視点から生まれるアートを通し、ロールモデルの多様性を世の中に増やし、分解し直し、より良く可能性を広げていくため、本展示をみなさまと共に組み立てております。私個人のことだけではなく、昨今の社会的な労働人口の減少問題や少子化、ワークバランスや生きづらさの解消や、昔より性的役割が流動化している現代において、さまざまな物事につながるトピックだと思っております。また、日本にアートを身近に接してもらう機会として、今回は国際女性デーという枠組みで、丁寧にアーティストの言葉を引き出して参ります。」





LIBRARY OF WoVE - INTERNATIONAL WOMEN'S DAY ART EXHIBITION 私の偉人 -



■会期 : 2023.3/6(Mon)-12(Sun)10:00-21:00



■場所 : 渋谷スクランブルスクエア 14階「+ART GALLERY」 (東京都渋谷区渋谷2丁目24-1 | Google map +ART GALLERY )



■参加アーティスト : ANZU / Oharu / KATHMI / dolly / 中森かりん / ナルコレプシー / Whitetail / Moeco



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-16:46)