[MiKS inc.]

世界で最も美しい駅にも選ばれた金沢駅に全国からコーヒーショップが大集結!





株式会社ミックス(本社:石川県金沢市、代表:吉崎努)は、ホテル「LINNAS KANAZAWA」を運営する株式会社Linnas Designと、金沢ひがし茶屋街にコーヒーショップを構える「Nonstop Coffee Stand & Roastery」と、「金澤コーヒーフェスティバル2023」を金沢駅東もてなしドーム地下広場にて開催します。









金澤コーヒーフェスティバル2023(以下KCF2023)は、2023年5月27-28日開催。

KCF2023は、日本全国各地から、コンテストで数々の賞に輝く名店、メディア等で多数紹介される人気店、唯一の国際基準コーヒー鑑定資格であるCQI認定のQグレーダー資格を持つ焙煎士のお店など、全国から個性溢れる10店舗が集結したフェスティバルとなっています。

コーヒー以外にも、フード・物販4店舗、県内のフードショップ3店舗が出店予定です。







CAMPFIREでクラウドファンディング挑戦中。



3月31日までクラウドファンディングCAMPFIREにて、各店舗で利用できる「飲み比べチケット」ほか、お得なリターン品を応援購入することができます。

▶︎https://camp-fire.jp/projects/view/649616















開催に至った背景・実現したいこと



金沢市には古くから喫茶文化が根付いていることもあり、総務省統計局の家計調査に基づくコーヒーの支出金額が全国的にトップクラスという背景があります。





▼ 01. 金沢を日本イチのコーヒーの街にしたい!



実行委員Nonstop Coffee Stand & Roastery は、オーストラリア メルボルンスタイルのコーヒーを提供しています。

世界のコーヒーカルチャーの最先端ともいえるメルボルンは、街並みがおしゃれで、多国籍な価値観があふれ、人々が温かい街。たくさんのカフェが立ち並ぶコーヒー激戦区で、バリスタが淹れる高品質で美味しいコーヒーを日常的に飲むことができます。

一方で金沢にも、新鮮な海の幸、ブランド野菜、お酒、お茶、和菓子と、数えきれない様々な食文化が色濃く根付き、喫茶文化を中心としたコーヒーカルチャーが根付いています。

「KCF2023」をキッカケに、食の都金沢が多様性あふれるコーヒーの街になることを目指しています。





▼ 02. 高品質で個性豊かなコーヒーを味わっていただく



「金沢を日本イチのコーヒーの街にしたい!」を実現するためには、コーヒーショップを運営したい人、バリスタになりたい人が増え、おいしいコーヒーショップが増えていくことが必要不可欠です。

そのために『KCF2023』では、コンテストで数々の賞に輝く名店や、メディア等で多数紹介される人気店、唯一の国際基準コーヒー鑑定資格であるCQI認定のQグレーダー資格を持つ焙煎士のお店など、個性豊かな店舗が金沢に集まることで、新たなコーヒー体験をはじめ、バリスタの魅力の再認識を目指します。





▼ 03. Go to Town / 金沢の街へ出よう。



『KCF2023』では、「Go to Town」をテーマに金沢の街を彩るコーヒーショップにスポットを当て、コーヒーショップやロースター、コーヒー事情と合わせて金沢の街を紹介するパンフレットをお渡しします。

会場でコーヒーを楽しんだあとは、金沢の街へ出よう。街にあふれるたくさんの、 コーヒーショップ、チルスポット、観光スポットをすみずみまで歩いて欲しいと思っています。

『KCF2023』をキッカケに、これまで気が付かなかった金沢のコーヒーカルチャーの奥深さを肌で感じ、 私たちが住むこの街を、コーヒーを切り口に少しだけご紹介します。





▼ 04. コンセプトは「G'day mate!」



コーヒーが苦手な方には、「こんなコーヒーがあったんだ!」という体験を。

コーヒーが好きな方には、「こんなコーヒーが金沢で飲めるなんて!」という体験を。

オーストラリアで日常的につかわれる挨拶「G'day mate!」には「コーヒーひとつで繋がりを楽しもう」という意味が込められています。











KCF2023 主催



▼Nonstop Coffee Stand & Roastery(山本史弥)





金沢の観光地 ひがし茶屋街の近くに店舗を構える。代表 山本史弥がオーストラリア メルボルンで修行した経験から、メルボルンスタイルにこだわった浅煎り豆専門のコーヒーショップ。

店名:Nonstop Coffee Stand & Roastery (ノンストップコーヒー)

住所:石川県金沢市東山2-6-2-3

代表:山本史弥

WEBサイト:https://instagram.com/nonstopcoffee.jp





▼LINNAS KANAZAWA(株式会社Linnas Design)





地域のHUBを創りプロデュースするまちづくりの会社。ホテル運営を基軸に、まちの外と中の人たちが垣根を超えて繋がる、居心地の良い豊かな日常 = アンドプレイス を提供。

拠点名:LINNAS KANAZAWA

住所:石川県金沢市尾張町1-2-8

会社名:株式会社 Linnas Design

代表:松下秋裕

WEBサイト:https://linnasdesign.com





▼金澤コーヒーフェスティバル実行委員会

開催にあたって、MiKS・Linnas Design・Nonstop Coffee の3者で「金澤コーヒーフェスティバル実行委員会」をたちあげ、計8名のボードメンバーによる運営を行っています。

山本史弥 / Nonstop Coffee Stand & Roastery

松下秋裕 / 株式会社Linnas Design

吉崎努 / 株式会社MiKS

綾村恭平 / センブンノイチ

池崎万優 / Mayung Design

木村桃子 / 株式会社UNBORDER

松本悠花 / 神戸市外国語大学

本嶋瑠菜 / 国際ファッション専門職大学



■イベント概要

名称:金澤コーヒーフェスティバル2023(KCF2023)

開催地:金沢駅東もてなしドーム地下広場

WEBサイト:https://linnasdesign.com/kcf

Instagram:https://instagram.com/kanazawacoffeefes

チケット応援購入:https://camp-fire.jp/projects/view/649616



■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

金澤コーヒーフェスティバル実行委員会 担当:吉崎 / 山本 / 本嶋

メールアドレス:kanazawacoffeefes@gmail.com



■MiKS inc.(株式会社ミックス)

MiKS inc.は、2022年に結成した Linnas Design inc. と協働するクリエイティブファームです。ローカル金沢を拠点として "We Design The And Place." を信念に、クリエイティブの力で企業やサービス、ひいては地域の価値をより輝かせるお手伝いをします。

当イベントでは、KCF2023のクリエイティブディレクターとして全体のビジュアルデザイン/制作を担当しています。

代表:吉崎努

住所:石川県金沢市本多町

WEBサイト:https://miks-inc.com





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-13:46)