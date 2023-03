[株式会社noffice]

「どんなシーンにもコーヒーを」 “エニタイムコーヒー”を提唱 コーヒーをハブに渋谷にクリエイティブなコミュニティ創出を目指す



株式会社nofficeは、コミュニティコーヒースタンド「Good good not bad(グッドグッドノットバッド)」を2023年3月3日(金)に渋谷宇田川町(住所:東京都渋谷区宇田川町4-8)にグランドオープンします。「Good good not bad」は、コーヒーをハブに多様なカルチャーが交差する渋谷の宇田川町にコミュニティコーヒースタンドという形でオープンします。クリエイティブに刺激的なライフスタイルをおくる人々の新しい交流をつなぐ立ち位置となり、未来のにおける価値を作れるようなコミュニティの生まれる場を目指します。

https://www.instagram.com/goodgoodnotbad_tokyo/





コロナウイルスの感染拡大によってカフェや喫茶店の営業時間が短くなったことで、コーヒーを楽しみながら交流できる場が減ってしまいました。私たちの提供するコーヒーが日常に溶け込み、人々のハブになってほしいという考えから、「どんなシーンにもコーヒーを」をテーマに掲げ、営業時間も朝から夜まで※いつでもコーヒーを楽しめる“エニタイムコーヒー”を提唱します。朝の通勤時間、ランチ後、夕方の休憩、ディナー後のバーへ向かう前など様々なシーンでコーヒーの楽しみ方を提案していきます。



※オープン時は曜日によって営業時間が変動致します



看板となるコーヒーは、奥渋谷の人気コーヒースタンドCAMELBACKの鈴木啓太郎が監修。看板メニューの「アメリカーノ」や、「ラテ」などコーヒーは“毎日飽きない味“にこだわり、1年中いつご来店いただいてもブレない味のコーヒーを提供してまいります。コーヒーに加え、日本ならではの”お茶“を使った「抹茶ラテ・ほうじ茶ラテ」など海外のお客様も多くいらっしゃる渋谷というエリアを意識したラインナップも用意します。



夜の時間帯はアルコールや、コーヒーに合うスイーツなどの提供も予定しており、交流の場を演出してまいります。

















Good good not badのこだわり







店名の「Good good not bad」は、日本語に訳すと“いいね、いいね、悪くないね“と少し捻くれた

言葉になりますが、大人のユーモアや、余白を楽しむことを大切にする姿勢を落とし込んでいます。



コーヒーは、一杯一杯ちゃんと向き合って淹れることを意識しています。コーヒーに求めるものは人それぞれだと考えており、スペシャルティコーヒーに味の美味しさを求めているお客様もいれば、ホッとする時間を求めているお客様もいます。コミュニティコーヒースタンドという形を取ったのも、美味しいコーヒーを提供するのは大前提で、お客様が何を求め、何を提供することで喜びを感じていただけるのかというコーヒーの味以外の空気感を感じ取り、1日楽しくいられるようにお手伝いしたいという想いからです。どんなシーンにもコーヒーがある、生活の一部に溶け込むような距離の近いどんな時でもコーヒーを楽しめる“エニタイムコーヒー”という概念を広げ、想いをこめてコーヒーを提供させていただきます。



また、店舗内の一部にはコミュニティの形成の活性化を目指す為、ポップアップストアを開催できるスペースを用意しています。今後、クリエイティビティ溢れるブランドとのコラボレーションを通して、コミュニティを拡張していきます。また、支払いはクイックコミュニケーションを意識し、キャッシュレスでの対応、ご家族のペットも来店可能で、アニマルフレンドリーに対応しています。



「Good good not bad」の発起人は前述した鈴木啓太郎を含むクリエイティブに向き合って活動している40代の4人。今も昔もカルチャーの発進基地として盛り上がりをみせている宇田川エリア。多様な文化が混じり合う今の時代だからこそ、更なる宇田川エリアの活気を、コーヒーをハブにつくってまいります。













主なメニューラインナップ



アメリカーノ(hot or ice)

税込480円







ラテ (hot or ice)

税込630円







ほうじちゃラテ (hot or ice)

税込720円

















「Good good not bad」店舗概要







店名:



Good good not bad|グッドグッドノットバッド



所在地:

東京都渋谷区宇田川町4-8 (渋谷駅徒歩5分)





TEL:03-6388-1286





営業時間:

月曜-木曜:10:00-19:00

金曜:11:00-22:00

土曜:11:00-22:00

日曜:10:00-19:00

※曜日により変動する場合がございます、公式インスタグラムを確認ください。





定休日:不定休

Official Instagram:https://www.instagram.com/goodgoodnotbad_tokyo/





















