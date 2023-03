[「小麦の香る街 小平」PRイベント連携協議会]

「小麦の香る街 小平」PRイベント連携協議会は、小平市・東村山市・東大和市・清瀬市・東久留米市・所沢市計6市のうどんを取り扱う飲食店、販売店と連携し、文化庁の100年フードにも選ばれた「武蔵野地域のうどん文化」を美味しくめぐるデジタルスタンプラリーとして初開催します。









1.開催概要

武蔵野地域は江戸時代から小麦の栽培が盛んに行われ、今でも美味しいうどんの文化が伝わっています。長い歴史と共に地元に愛され続けてきましたが、その知名度は讃岐うどん(香川)や稲庭うどん(秋田)ほど高くはありません。今回広域で「武蔵野地域をめぐる うどんデジタルスタンプラリー2023」を開催することによって、地域の魅力を再発見していただき、伝統的な食文化を身近に感じていただけたらと考えました。

今回のスタンプラリーでは小平市・東村山市・東大和市・清瀬市・東久留米市・所沢市計6市から23店舗が参加します。参加店舗で飲食、または購入をすると1店舗につき1つのスタンプがもらえます。3つのスタンプを集めるとイベント会場での抽選にご参加いただけます。また3つのスタンプで参加賞がもらえます。(各賞品とも4月22日・23日に小平市内のたけのこ公園で開催される「小麦の香る街~うどん&麦まつり in 小平」会場での直接の抽選・手渡しとなります。)



◆開催期間:2023年3月1日(水)~4月23日(日)

◆参加店舗:小平市・東村山市・東大和市・清瀬市・東久留米市・所沢市計6市から23店舗(下記「参加店舗一覧」参照)



◆HP:https://kodaira-tourism.com/event/18739/

◆参加方法:右側QRコードを読み取り、アンケートに答えてから参加。

※スタンプラリーの公開は3月1日午前0時を予定しています。

※具体的な参加方法は下記を参照

◆賞品

【特賞】

スタンプ3個につき、イベント会場でガラポンに1回チャレンジできます。賞品は5,000円相当のお土産品です。60名を予定しています。

【参加賞】

スタンプ3個で1人につき1つ貰える!小平まるごとピンバッジを進呈。対象は先着2,000名とします。

※各賞品とも4月22日・23日に小平市内のたけのこ公園で開催される「小麦の香る街~うどん&麦まつり in 小平」会場での直接の抽選・手渡しとなります。



2.参加方法





(1)右側QRコードを読み取り、アンケートに答えてからスタンプラリーに参加。





対象店舗で「飲食」または「購入」。参加店舗1店舗につきスタンプが1つもらえます。

(2)会計時にスタンプを取得

会計時、レジにスタンプ取得用のQRコードが提示されています。そのQRコードを参加者の方が読み取ると、スタンプページにデジタルスタンプが押されます。

(3)スタンプを集めて特典と引き換える

スタンプ3個につき、会場で特賞抽選のガラポンが1回まわせます。同じく、スタンプ3個で参加賞と交換できる応募ボタンがデジタルスタンプラリーの画面上で選択できるようになります。特賞と参加賞のお渡しは4月22日・23日に小平市内のたけのこ公園で行われる「小麦の香る街~うどん&麦まつり in 小平」会場での直接の抽選・手渡しとなります。

当日スタッフの前で引き換え、画面を提示していただきます。



3.参加店舗一覧





4.概要

(1)主催:「小麦の香る街 小平」PRイベント連携協議会

(「小麦の香る街 小平」PRイベント連携協議会構成員:こだいら観光まちづくり協会、武蔵野手打ちうどん保存普及会、小平商工会、(公財)東京観光財団)

(2)後援:清瀬市・小平市・一般社団法人所沢市まちづくり観光協会・東久留米市・東村山市・東大和市

※この事業は、東京都・(公財)東京観光財団「地域資源発掘型プログラム事業」の一環として実施しています。



問い合わせ

「小麦の香る街 小平」PRイベント連携協議会 担当:櫻井、池上

TEL:080-6014-2474(平日9:30~18:00)

TEL:0422-27-1620(平日9:30~18:00)

MAIL:info@kodaira-komugi.com

※各店舗へのお問い合わせはお控えください。



