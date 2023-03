[合同会社TJC]

開催日時:3月7日(火)12時00分~20時30分(記者発表会&プレ体験会12時30分~15時00分)



サウナ好き学生が集い交流の場を設計する東京大学サウナサークル「ロウリュ」が中心となり構成する青空ストレス発散fes実行委員会は、サウナの日である3月7日(火)にMAGNET by SHIBUYA109にて「青空ストレス発散fes supported by CoCome」(以下、本イベント)を開催いたします。渋谷ビル屋上にて、誰でも服を着たまま参加できるストレス・フリー体験を是非お楽しみください。









公式サイト:https://aozora-stress-hassan-fes.com







誰でも熱波師体験!日本で最も「アツい」熱波師VS猛者の熱いバトル始まる



3月7日(火)=サウナの日に開催される本イベントは、服を着たまま誰でも参加でき、ストレス・フリーな体験が楽しめる一日限りのサウナフェスイベントです。渋谷駅に直結する「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上に設置されたサウナボックスでは、サウナ好きタレントや屈強な身体が自慢のマッスル男など、どんな熱波にも耐える猛者たちが待ち構えます。熱波師となった参加者は、制限時間まで全力でタオルを振り回し熱風を巻き起こします。その熱波に耐え切れず猛者たちがサウナボックスから飛び出せば参加者の勝利!勝者には素敵なサウナセットを、敗者にも参加賞をプレゼントいたします。熱波師体験を通して汗をかき、屋外の外気でストレス・フリーな解放感を味わえる。渋谷のど真ん中、誰もが気軽に参加できる本イベントへ是非お越しください。





学生のサウナ愛に続々と賛同、多くの企業や著名人が続々参戦!



本イベントをプロデュースするのは東京大学サウナサークル「ロウリュ」です。スタート当初、学生の力だけでは実現困難であった企画も、イベントに対する熱い想いや協力を募るSNSでの呼びかけに心動かされ、DJ KOO、やしろあずきなど著名人の参加が続々決定しており、ストレスフリーをコンセプトとしたマッチングアプリ「CoCome(ココミー)」もストレスフリーな価値観に共感し、協賛決定することになりました。「学生など若い世代を中心にサウナ業界を盛り上げたい!」熱波同様、学生達が創り出す熱いイベントを是非ご体感ください。









3月7日はストレス・フリー!渋谷ど真ん中、 6つのブースで爽快体験



会場にはストレス・フリーが体験できる6つのブースをご用意しております。誰でも熱波師体験が可能な「熱波師体験ブース」、実力派DJが爽快な音楽で会場を盛り上げる「ステージ・DJブース」、身体を動かし爽快気分を味わえる「ストレス発散ブース」、悩みや課題を解決しストレス・フリーとなるきっかけを提供する「占いブース」や「運命のサウナハットブース」、「心のデトックス“ととのート” produced by CoCome」など、様々な体験をお楽しみいただけます。









DJ KOO、やしろあずき参加決定!メディア向け 記者発表会&プレ体験会



報道記者関係の皆様に向けた記者発表会&プレ体験会を開催いたします。記者発表会では、本イベントの主催実行委員代表東大サウナサークル「ロウリュ」石井代表、ゲストとしてDJ KOOさん、サウナ好き漫画家としても知られるやしろあずきさん、サウナコンシェルジュ羽堂 瑚真さんにご登壇いただき、本イベントの楽しみ方から、熱波師の極意、サウナの楽しみ方、3月7日=サウナの日に相応しいストレス・フリーな毎日を送るポイントをお聞きします。また記者発表会後は、本イベントのメインコンテンツである服を着たママ熱波師体験を「サウナブース」にてご体験いただけます。サウナの日に渋谷駅前の屋上で“熱波師体験”を是非お楽しみください。



◆メディア向け 記者発表会&プレ体験会

イベント名:「青空ストレス発散fes supported by CoCome 」記者発表会&プレ体験会

開催日:3月7日(火)

記者発表会:12時30分~13時15分(受付時間:12時00分~)

プレ体験会:13時30分~15時00分

開催場所:MAGNET by SHIBUYA109 屋上

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10

内容:主催者挨拶、トークセッション、フォトセッション、サウナブース体験会



スペシャル登壇者 プロフィール





DJ KOO

1961年8月8日生まれ。東京都出身。

日本屈指の盛り上げ番長!トータルCDセールスが2,200万枚を超え、今なお多くの人に愛され続けているTRFのDJ、リーダー。日本の文化である“お祭り”“盆踊り”とのコラボレーションはエンターテイメント型ジャパンカルチャーの発信として、国内外において精力的に活動を行っている。同年8月8日の誕生日で還暦を迎えた。2023年2月25日でTRFデビュー30周年を迎えた!HAPPY DO DANCE!!!

TikTok https://www.tiktok.com/@dj_koo_avex

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCK2U_K8LCwq7tNuwfhGgqZQ?





やしろあずき

Livedoorブログ月2000万PVを持ちながら、自身の漫画事業を法人化、4社の代表取締役を務める漫画家であり実業家。自身とその家族、友人らを元ネタにした漫画をWEB上で連載する他、TV、ネット番組に出演するタレント活動や三角コーン関連事業など多岐にわたる事業を行なっている。





「青空ストレス発散fes supported by CoCome 」概要



イベント名:「青空ストレス発散fes supported by CoCome」

公式サイト: https://aozora-stress-hassan-fes.com

開催日: 2023年3月7日(火)

※万が一の中止等は当ウェブサイトにてお知らせします。

※場合により内容は予告なく変更する場合があります。

開催時間: 12時00分~20時30分

(記者発表会&プレ体験会:12時30分~15時00分 受付時間:12時00分~)

一般イベント開場:15時00分~20時30分(最終入場:20時00分)

開催場所:MAGNET by SHIBUYA109 屋上

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10

参加費:無料

参加方法:参加ご希望の方は会場にて先着順となります。

主催: 「青空ストレス発散fes」実行委員会

企画:東京大学サウナサークル「ロウリュ」

運営・制作:株式会社モノトーン

会場やチケットに関する問合せ先:event@monotone.tokyo



◆東京大学サウナサークル「ロウリュ」について





2022年4月に設立されたばかりの インカレサウナサークル。サウナ施設の貸し切りイベントの企画運営や、 SNSでのサウナ情報の発信を通じて、学生など若い世代を中心にサウナ業界を盛り上げ、 サウナー同士の交流の場を設計。



◆スペシャルゲスト





◆スポンサー企業:ストレスフリーなマッチングアプリCoCome (ココミー)について

CoCome(ココミー)は、恋愛・恋人探しのための恋活マッチングアプリです。従来のマッチングサービスより多様なマッチングツールと充実したプライバシー保護を提供し、ストレスフリーで安心安全な恋活・出会いを全力でサポートします。「CoCome」は、「CoCo=個々」、「Come=来る、集まる」、「Me=Meet 出会う」の3つの言葉を合わせて名付けられ、新しい出会いを求めるすべての人が安心して集まることのできる場所でありたいというCoCome(ココミー)の願いが込められています。2021年7月の正式ローンチ以来、コアなファンに愛用されており、現在、累計会員数20万人超えとの急成長を記録しています。



◆合同会社TJCについて

東京大学サウナサークル「ロウリュ」と提携し、サウナなどの温浴施設に関するイベント企画、コンサルティングなどを提供。本イベントでは、青空ストレス発散fes実行委員会の立ち上げ、企画、運営等に携わる。



