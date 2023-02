[株式会社インターグルーヴプロダクションズ]

~今、大注目のao、くじら、tonunが登場!コンセプトは新進気鋭のアーティスト×ファッションの融合~





株式会社インターグルーヴプロダクションズ(本社:東京都渋谷区、代表者:大田 高彰、以下、インターグルーヴプロダクションズ)は、株式会社ウィゴーが運営するアパレルショップ“WEGO”を主催に迎え、これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭のアーティストにフォーカスを当てた音楽イベント「"TokyoGroove" supported by WEGO」を5月19日(金)に渋谷 Duo Music Exchangeで開催いたします。



■"TokyoGroove" supported by WEGOとは

これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭アーティストとファッションとの融合をコンセプトにしたイベント。今回はWEGOを主催に迎え、メディア展開やグッズの共同プロデュースなどのコラボレーションを予定しています。



イベント特設サイトURL:https://tokyo-groove.jp/



■ティザーPVを本日2月24日より公開!

ティザーPV:





■"TokyoGroove" supported by WEGOイベント概要

【日程】

2023年5月19日(金)

開場 18:00 開演 19:00



【会場】

渋谷 Duo Music Exchange(東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F)

JR山手線 / 東急東横線 / 京王井の頭線 / 東京メトロ銀座線 / 東京メトロ副都心線 / 東急田園都市線 / 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩10分。



【出演アーティスト(アルファベット順)】

ao

ao、16才。昨年Spotify「RADAR:EarlyNoise」に選出された。2月22日に今年1作目となる「幻想」を配信リリース。4月には「ARABAKI ROCK FEST.23」にも出演する。

https://ao-music.net/







くじら

作詞作曲編曲全てを自身でこなしVOCALOIDを使った作品や、まだオリジナル作品を出す前のyamaやAdoなどを自身の楽曲にfeat.しヒット曲を生み出す。yamaの初オリジナル楽曲「春を告げる」を皮切りに、DISH//やSixTONESに請われ楽曲提供。2022年より、自身歌唱楽曲の発表やライブ活動を本格スタート。

https://www.whaledontsleep.tokyo/





tonun

甘くスモーキーな歌声と、グルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライター。

耳馴染みがいいメロディーと洋楽の影響を色濃く受けたサウンドは世界に繋がる次なる時代のJ-POP到来を予感させる。

https://tonun.jp/





【チケット】

受付名称:最速プレオーダー

受付URL :https://eplus.jp/tokyo-groove/

受付期間:2023/2/25(土) 12:00 ~ 2023/3/5(日) 23:59

当落発表:2023/03/09(木) 13:00

入金期間:2023/03/09(木) 13:00 ~ 2023/03/11(土) 21:00



一般発売:2023/4/29(祝土)12:00 予定

※販売先プレイガイドは後日発表



販売券種:スタンディング

チケット代:¥3,000(税込)



※5歳以下入場不可、6歳以上チケット必要

※申込枚数制限、1公演2枚まで

※チケットは全て電子チケットでの取扱になります。

※電子チケットの発券は各公演3日前となります。

※会場内でのマスク着用して頂けない方はご入場いただけません。

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、政府および各自治体、会場の規定に沿った形での運営方法となります。予めご了承のうえ、チケットをご購入ください。



【主催】

WEGO / Intergroove Productions Inc.



【お問い合わせ先】

インターグルーヴプロダクションズ

メールアドレス:info@intergroove.jp



■インターグルーヴプロダクションズ 会社概要

社名 :株式会社インターグルーヴプロダクションズ

所在地 :〒150-8570 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー

代表者 :大田 高彰

事業内容 :国内外におけるライブ・イベントに関わる業務 企画 / 制作 / ツアー・アテンド業務 / コンサルティング業務 etc.



