[長井市]

★イベント詳細や各種申込はホームページからご確認ください。https://nagai-espo.jp/event/



長井市では、交流拡大やデジタル人材の育成を目的に『第3回 Ne-st CUP・ながいeスポーツフェア2023spring』を開催いたします。

世代を問わずにeスポーツに触れていただき楽しめるイベントです。また、来場者アンケートにご回答いただくことで豪華景品が当たる抽選会も開催します。

ご家族やご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください!









1. 開催日時

令和5年3月26日(日曜日) 10時00分~17時00分



2. 会場

タス(山形県長井市館町北6-27)



3. イベント内容

★第3回 Ne-st CUP (Apex Legends)

★eスポーツ職業体験

★プログラミング体験(マインクラフト)

★ARアトラクション体験(HADOモンスターバトル)

★ゲーミングPC体験



《同時開催》

★高齢者eスポーツ体験-「太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!」

〈体験者特典〉▹季節の花苗プレゼント!

太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!(C)Bandai Namco Entertainment Inc.







第3回 Ne-st CUP







~チームで勝利を掴め!~

▸令和4年3・7月に開催し、好評をいただきました「Ne-st CUP」の第3回大会を開催します!



◆ゲストチームが会場から参戦!!

人気APEXストリーマーの相良茉優(声優e-Sports部)・はんにゃ.川島 of レジェンド(吉本興業)・

ぴよねね(よしもとゲーミング所属)がチームを結成し現地参戦します!



◆タス会場からの高校生出場チーム募集中!!《高校生応援企画》

応募チームには大会までの期間Ne-stを無料開放(※1)



【ゲームタイトル】Apex Legends

【開催日程】 2023年3月26日(日)13:00~16:30

【事前申込】 必要(受付期間:3月1日~3月12日)

【募 集】 18チーム(※2)

【参加費】 無料

【大会形式】 オンライン大会/配信あり

【配信時間】 13:00~16:30

【配信URL】

・Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xrTlyw-CbHY

・twitch: https://www.twitch.tv/nagai_nest

(※1)エントリー多数の場合は抽選で1組だけとなります。

また、Ne-stの無料開放は会場設営のため3月24日までとさせていただきます。

(※2) エントリー多数の場合、抽選にて参加チームを決定させていただきます。





eスポーツ職業体験







~未来につながる体験をしよう~

▸イベントの配信・大会運営を体験してみよう!



【事前申込】必要(受付期間:3月1日~3月12日)

【対 象】 高校生限定

【定 員】 若干名(※)

【参加費】 無料

【時 間】 参加者に後日通知いたします。

【会 場】 タス2階 コンベンションホール

※本体験は申込時に記入いただいた内容をもとに参加対象者を「選考」させていただきます。

また、選考されなかった場合でも、当日の大会運営の様子を見学することができます。

ご希望の方は申込フォームからお申込みください。





プログラミング体験







~MakeCode for Minecraftを使ってプログラミングを体験~

▸ゲームの仕組みを理解することにチャレンジ!マインクラフトだから楽しみながら学べる!



【事前申込】必要(定員になり次第締め切ります)

【対 象】 小学生、中学生

【定 員】 各回6名

【参加費】 無料

【時 間】

・1回目:11:00~12:00

・2回目:13:00~14:00

・3回目:14:30~15:30

・4回目:16:00~17:00

【会 場】 タス1階 NAGAI e-sports studio「Ne-st(ネスト)」





ARアトラクション体験







~HADDモンスターバトル~

▸最先端ARアトラクションを体感せよ!



【事前申込】不要

【対 象】 6才以上

【参加費】 無料

【時 間】 10:00~17:00

【体験時間】約10分

【会 場】 タス2階 コンベンションホール前





ゲーミングPC体験







▸Ne-stのハイスペックゲーミングPCの性能を体験しよう!



【事前申込】不要

【参加費】 無料

【時 間】 10:00~11:30

【会 場】 タス2F コンベンションホール





イベント公式ホームページ



詳細情報や大会エントリー、各申込は下記URLにアクセス!

https://nagai-espo.jp/event/





チラシはこちらからダウンロードいただけます。



https://prtimes.jp/a/?f=d117089-20230308-78877cb5df7dc136f055f6e2d5f6aef5.pdf









