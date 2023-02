[株式会社theHOUSE]

2023サウナフェアでインドアサウナ(室内サウナ)がデザインアワードを受賞



今回受賞いただいた、

the HOUSEの "インドアサウナ" は、

シンプルなデザインの、組み立て式サウナです。

設置場所と組立スペースがあれば、

現在の住環境を大きく変える事なく導入が可能。

戸建住宅はもちろん、マンションや賃貸物件への

サウナ設置の可能性が広がるアイテムです。





[🏆] LIFE×DESIGN Award 受賞しました [🏆]

https://www.giftshow.co.jp/tigs/life13/2023spring/index.htm



2月15日~17日に開催された

東京インターナショナル・ギフト・ショー春2023

第13回 LIFE×DESIGN

the HOUSEから出展していました

" インドアサウナ(室内用サウナ)" が

LIFE×DESIGN Award

[ ] ベストリノベーション賞 [ ] を受賞しました







・・・

暮らしを素敵により豊かにアップデートするような商品に送られる「ベストリノベーション賞」

the HOUSEの家づくりのコンセプトにも通ずる賞を、サウナを通して受賞でき、とても光栄です。

・・・





・・・

インドアサウナ、アウトドアサウナ

造作サウナアイテム…と

サウナのある暮らしが、

もっと身近に、もっと手の届くものになる

ご提案をしていきたいと思います。

期間中、たくさんの方の目に留めていただき、本当にありがとうございました。



