『ジュラシック・ワールド:アフターマスコレクション』PSVR2版発売開始。 PSVR2の表現力を活用し、4K90fps、3Dオーディオ、PSVR2ヘッドセット振動対応。



CoatsinkとUniversal Games and Digital Platformsは本日、人気のサバイバルアドベンチャー『Jurassic World Aftermath』を新たにPlayStation VR2とPlayStation VRにて発売開始!











ゲーツヘッド、英国 - 2023年2月22日 - CoatsinkとUniversal Games and Digital Platformsは本日、人気のサバイバルアドベンチャー『ジュラシック・ワールド:アフターマス』を新たにPlayStation VR2とPlayStation VRにて発売中であることを合同発表しました。この新しいバージョンは『ジュラシック・ワールド:アフターマス』のパート1とパート2がひとつのパッケージに収録されています。PlayStation VR2版は、PlayStation VR2の高性能を活用して、新しい『ダイノ・ビューア(Dino Viewer) 』も掲載されています。







映画の『ジュラシック・ワールド』と『ジュラシック・ワールド/炎の王国』の間に起こる出来事を描いた『Jurassic World Aftermath Collection』はテーマパーク「ジュラシック・ワールド」崩壊後のイスラ・ヌブラル島にプレイヤーが不時着したところから始まります。サム(声:ローラ・ベイリー)とイアン・マルコム博士(声:ジェフ・ゴールドブラム)による声付きのナレーションと共に、重要な情報を回収しようとするも悲惨な結果に終わり、廃墟となった研究施設の中に閉じ込められた状態からプレイヤーの物語は始まります。生き残るためには、飢えたプテラノドン、ずる賢いヴェロキラプトル、凶暴なティラノサウルスなどの獰猛な恐竜たちから生き延びつつも探索を続け、パズルを解いていきます。











当バージョンの『ジュラシック・ワールド:アフターマスコレクション』は光の表現や後処理エフェクトの改善、ロード時間の短縮等のビジュアルとパフォーマンスが向上されており、4K 90fpsを目標数値にしています。3Dオーディオの活用とPS VR2ヘッドセットの振動機能を活かして、弱肉強食の世界で頂点に立つ捕食者に囲まれる没入感を更に引き出します。



当バージョンはPS VR2専用の新しい機能、「ダイノ・ビューア(Dino Viewer)」を掲載。「ダイノ・ビューア(Dino Viewer)」でゲーム中に出会う様々な恐竜をより近くで見ることができて、恐竜好きにはたまらない機能です。ヘンリー・ウー博士のオフィスや施設の奥深くにある秘密の保管庫等の様々なロケーションと恐竜との遭遇を体験できる『ジュラシック・ワールド:アフターマスコレクション』はフランチャイズのファンに驚きとエキサイティングな経験を届けながら、スリリングな物語の結末まで導きます。プレイヤーはスリルを感じながら島を支配する先史時代の捕食者に追われます。物音に気を付けながら相手を錯乱させつつ、ステルスも使いながら、人々を次の食事にしようとする大きな牙から免れながら、パズル解いて生き延びましょう。



このバージョンの『ジュラシック・ワールド:アフターマスコレクション』をご購入の方はデュアルエンタイトルメントにより、追加料金不要でPlayStation VRとPlayStation VR2の両方のバージョンをお遊びいただけます。







公式PlayStation™Store :https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10004089















Coatsinkについて



Coatsinkは2009年に設立。多種多様なゲームに携わる開発スタジオおよびインディーゲームパブリッシャーとして成長。現在ではThunderful Groupの一員。現行のゲーム機をはじめPCやバーチャル・リアリティー(VR)に向けて優れたゲームを開発、リリース。近年の作品は『Get Packed』『Onward』『Cake Bash』『Transformers: Battlegrounds』『犬 犬(PHOGS!)』『Jurassic World: Aftermath』など。Coatsinkは、革新的で心躍るゲームタイトルと、その鋭いユーモアセンスでも有名。





映画『ジュラシック・ワールド』について



ユニバーサル・ピクチャーズとアンブリン・エンターテインメントが送る映画『ジュラシック・ワールド』は、人類と恐竜が共存しなければいけない驚きとスリルの新時代へ、幅広い世代の観客を誘う。『ジュラシック・ワールド』は単なる映画シリーズにとどまらない。この60億ドルの映画シリーズは、あらゆる角度から探索、発見、そして壮大な冒険ができる非日常の場を与えてくれる。恐竜たちは蘇り『ジュラシック・ワールド』の世界に生きている。現在『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』がPeacockで独占配信中。





Universal Games and Digital Platforms



ユニバーサル社のGames and Digital Platformsグループは、NBCユニバーサルの膨大な知的財産およびキャラクターポートフォリオを活用している。Universal Products & Experiences (UP&E)の事業部門である同社グループは、革新的な物理的製品およびデジタル製品を通じて、同社の知的財産、フランチャイズ、キャラクターおよびストーリーをグローバルに展開。これにより、世界各地に拡がるテーマパーク(自社およびサードパーティの知的財産)や、ロケーションベースの施設、eコマースプラットフォーム、そして世界中の小売店へ向けたリテール体験、商品体験に携わる。UP&Eは、グローバルなブランド戦略や創造性とともに、Consumer Products、Games and Digital Platforms、Theme Parks Products & Retailという3つの事業部門を有している。その幅広いポートフォリオには、ユニバーサル・ピクチャーズをはじめ、イルミネーション社、ドリームワークス・アニメーション、NBCユニバーサル・テレビジョン&ストリーミングの知的財産が含まれる。UP&Eはコムキャスト・コーポレーションの子会社であるNBCユニバーサルの一員。www.universalproductsexperiences.com



