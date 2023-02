[一般社団法人ウェルネスウェンズデー協会]

池田美優さん、宮世琉弥さん、横田真悠さん、ダレノガレ明美さん、コムドット やまとさん、SWAYさんが受賞 特別賞は山下健二郎さん、ZIPAIR Tokyoに



笑顔あふれるwellnessな生活を!!このようなライフスタイルの実現に向けて様々な活動をしている一般社団法人ウェルネスウェンズデー協会(代表理事:鈴木 努)はその活動のひとつとして「身体に負担をかけない、歩きやすいスニーカーで通勤しよう!」を提唱しています。

この度、2月21日(火)にスニーカーの良さ、スニーカーコーディネートの楽しさを多くの方々に知って頂きたいという主旨で『SNEAKER BEST DRESSER AWARD(スニーカーベストドレッサー賞) 2023 授賞式・記者発表会』を開催いたしました。









第6回目の開催となった今年度の受賞者は下記のとおりです。

【モデル部門】 ファッション誌やショーモデル以外にも、老若男女問わず「みちょぱ」の愛称で親しまれ、バラエティ番組や情報番組のコメンテーターとしてTV番組等でも大活躍中の池田美優さん

【俳優部門】2022年10月期の ドラマ「君の花になる」や「闇金サイハラさん」でも話題となり、今年、数々のネクストブレイクランキングにてランクインをしている注目の人気イケメン俳優宮世琉弥さん

【女優部門】『non-no』専属モデルを務めるほか、映画「カラダ探し」で鳴戸理恵役を演じ期待の若手女優としても活躍。さらに朝の情報番組にレギュラー出演するなどお茶の間から人気を獲得している横田真悠さん

【タレント部門】タレントとして数多くのバラエティー番組に出演し、さらには自身でコスメブランドをプロデュースするなど様々な方面で活躍をするダレノガレ明美さん

【トップクリエイター賞】チャンネル登録者数400万人を超える5人組YouTuberグループのリーダーであり、自身が経営するアパレルブランド『birdog』の立ち上げやモデル活動等においてもZ世代から圧倒的な支持を得るコムドット やまとさん

【アーティスト部門】DOBERMAN INFINITYのメンバーでありラッパーとしての活動はもちろん、劇団EXILEに所属し多数の作品に出演などマルチな才能を発揮するSWAYさん

【特別賞】三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして活動。現在はパフォーマー以外にも活動の幅を広げ、今回2年連続の受賞で殿堂入りとなった山下健二郎さん

さらに今年度は、客室乗務員制服としてスニーカーを採用し、男女ともに靴底の平らなスニーカーを採用することで、業務中の疲労感の軽減策を取るなど、ニューノーマルなワークスタイルを追求しているZIPAIR Tokyoを【特別賞】に選出。同社代表として、西田真吾代表取締役社長を表彰いたしました。







授賞式・記者発表会の様子





池田美優さんはスニーカーベストドレッサー賞を受賞し、「私は4年くらい前までは変なこだわりで10cm以上のヒールしか履かないって言い続けてきたんですけど、20歳を過ぎてからは色々なスニーカーを履くようになったので、このように受賞させていただけて幸いです。」と喜びをコメント。みちょぱ流のスタイリングについて「色物を足元に入れるとかは私も良くします。色使い大事ですね。」と語りました。また、大倉士門さんとの結婚時の写真について質問されると、「ジャケットとか固めな服を着たので、あえて足元はスニーカーで崩そうということで、普段のあたしたちのラフさというか、硬すぎないようにスニーカーを選びました。実は普段から同じスニーカーを持っていて、私達らしいかなと思って取り入れました。」と2人の仲の良さがうかがえるエピソードを披露しました。

宮世琉弥さんは、「このような賞を受賞できて感謝でいっぱいです。この賞にふさわしい人間になれるようにがんばります。今までトロフィーをもらったことがないので、とても重たいです。初トロフィーです。今後もこの重みを背負って生きていきたいです。」と初めてであるというトロフィー受賞の喜びを述べました。着用しているスニーカーについて質問されると、「僕は 2004 年生まれなのですが、歴史ある、まだ僕が生まれてないスニーカーを履けてとても嬉しいです。」とコメントを述べました。

横田真悠さんは、「スニーカーは物心ついた頃から近くにあった存在ですし、本当にスニーカーが大好きで、毎日履いていたので、このような賞をいただけて本当に嬉しいです。」と喜びを顕にしました。当日着用したスニーカーについて、履き心地を聞かれると「厚底とは思えないほど軽くて、丸みのあるフォルムが女性らしさもあって素敵ですし、メタリックなラインが、動くとキラキラして素敵です。」とコメントしました。

ダレノガレ明美さんは、着用している9cmヒールのスニーカーについて問われると「9cmというと高いイメージを持たれると思うのですが、スニーカータイプとなっていて、中にクッションが入っているのでとても履きやすいです。女の子にたくさん履いてもらいたいです。」と着心地の良さを語りました。今回のスニーカーコーデについて質問されると「どんなコーデでも合わせやすい。スニーカーのデザインも最近とても増えているので、どんな私服でも合うと思います。私は普段ワンピースを着ているのですが、スニーカーでワンポイント崩す履き方がいいなと思ってます。」とダレノガレさん流ファッションポイントも明かしながら回答しました。

コムドット やまとさんは、「今年に入ってコムドットスニーカー部を立ち上げて、早速このスニーカー賞をいただけたということで、部員に良い報告ができます。」とYouTubeチャンネルでも話題となっていたスニーカー部に絡めてコメントしました。また、受賞のコメントでも触れていた、コムドットスニーカー部の今後の活動について質問されると、「有名芸能人の方で、スニーカー愛好家の方がいらっしゃると思うんですけど、そういった方からガツガツスニーカーをいただけるように活動していきます!」とユーモアたっぷりに答えました。

SWAYさんは、受賞した感想について「今日は素敵な賞をいただいて嬉しく思います。10代からずっとスニーカーが好きなので、このような賞はとても光栄ですし、今後もスニーカーを愛していきます。」とスニーカー愛が溢れるコメント。マルチな才能で活躍するSWAYさんは、今後取り組みたいことを問われ、「音楽も役者も自分の中では繋がっているポイントがあるのですが、その中で吸収してグラフィック制作に活かしていて、最近は3Dグラフィックに挑戦しています。昨日も気付いたら朝まで集中してました。(3Dで)今後はスニーカーも作ります。」と語りました。

山下健二郎さんは、「まさか、自分が2年連続賞をいただけるなんて、また殿堂入りできるなんてと、嬉しく思っております。この賞に恥じないようにスニーカー愛を伝えていければと思います。」と2年連続の受賞、そして殿堂入りに対する喜びを語りました。自身でもスニーカーヘッズであると公言している山下さんは「NIKE AIR JORDAN 4 Black Catが特に好きで、日本で手に入らなかったので、たまたま海外に行ったときにラスベガスで三足買いして、(バイヤーと間違えられ)税関で止められました。それだけ思い出深い一足です。」とスニーカー購入時のちょっと変わった体験談を披露しました。

ZIPAIR Tokyoの代表として、代表取締役・西田真吾さんが登壇し、「本日はこのような光栄な賞をいただきまして感謝しています。なぜ私のような小太りな人が登壇しているかというと、ZIPAIRでは私たちのような客室乗務員やパイロットなど、制服の中にスニーカーを取り入れました。日常のみならず勤務中でも最高のパフォーマンスができるようにスニーカーを履いていきたい。」と今後の取り組みの展望についても触れながらコメントいたしました。



さらにトークセッションにて、スニーカーを履くシチュエーションについて問われると、池田さんは「ほぼ毎日どのシチュエーションでも履けるんですけど、ゴルフを最近始めまして、NIKEのCHICAGOを贅沢にゴルフシューズにして、おしゃれにゴルフを楽しんでます。」とスニーカーをゴルフシューズにすることができるショップを紹介。すると、山下さんからは「僕も最近買いました。僕も同じ場所で銀座の阪急メンズ館の8階でゴルフシューズをJORDAN1、New Balanceの2足をゴルフシューズにしました。」と池田さんとの意外な共通点を明かしました。宮世さんは「ターミネータの復刻モデルを買ったんですけど、サファリパークに行くように・・・」と動物好きであることを明かすと、池田さんからは「行くの!?かわいい!」と驚きのツッコミが入りました。

続けて、スニーカーを好きになったきっかけについて問われると、SWAYさんは「丁度小学生のときにAIRMAXのAIR抜きとかAIRMAX狩りがあって、AIRMAX95が街にない状態だったので。レアスニーカーが友達の中で話題になっていて、NIKEのスニーカーであればいいという状態で、小さいときに買えなかったスニーカーを今買って回収しています。」とスニーカーヘッズらしいエピソードを披露しました。また、ダレノガレさんは「子供のときに一番最初に履くファーストシューズを母が取っていてくれて、20歳のときに見せてくれたのですけど、それに思い入れがあります。そこから私も出産した友達にはファーストシューズをプレゼントするようにしています。」とお母さんとの素敵なエピソードを披露しました。やまとさんは「友達に誕生日プレゼントでもらったスニーカーをいまも大事に履いています。僕がスニーカーにハマったきっかけというか、もともとバスケ部なんですけど、部活以外でハイカットのスニーカーに抵抗があったんですけど、友達がくれてから履くようになりました。」とバスケ部らしいエピソードを披露しました。

どんなスニーカーでもつくれるとしたらどんな機能のスニーカーが欲しいですか?という質問では、ダレノガレさんは「DIANAさんが作ってしまったんですよ!今日履いている靴で。スニーカーでも盛れる靴で、歩きやすい靴、もうあります!けど私も運転が大好きで時間があったらドライブに行くんです。そのときもヒールでいくんですよ。でも2足持っていくのはめんどくさいじゃないですか。スイッチいれたらヒールがなくなってくれる靴が欲しいです。」と回答すると、池田さんも「靴はかさばるので旅行先とかいいですよね!」と共感。すると、「二泊三日でも6足持っていきます。朝昼晩あるので」とダレノガレさんからは衝撃のコメントが。会場からは驚きの声が上がりました。「でもやまとくんはそういうタイプだと思います!」とやまとさんにダレノガレさんがふると「いや、違います。」と間髪入れずにやまとさんが答え、笑いに包まれるシーンもありました。



また授賞式の最後には、5月4日(木・祝)代々木第一体育館にて開催される『Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER』において、『SNEAKER BEST DRESSER AWARD 2023』の参加ブランドによる、“WE(ハート)LOVE SNEAKERスペシャルステージ”が行なわれることも発表されました。こちらもどうぞご期待ください!







【スニーカーベストドレッサー賞 2023 受賞者プロフィール】





【モデル部門】池田美優





2013年『Popteen』の読者モデルとしてモデルデビュー。

同誌で表紙を飾るなど瞬く間にPopteenを代表する人気モデルに。

2016年にバラエティ番組に出演すると、日本テレビの「スッキリ」やフジテレビの「突然ですが占ってもいいですか?」などのレギュラー番組をはじめ、連日多くのテレビ番組に出演する傍ら、自身のアクセサリーブランド「uiazis」を手掛けるなど、プロデュース業にも力を入れている。





■着用スニーカー

FENDI スニーカー





【俳優部門】宮世琉弥

「宮城から世界へ」という想いがこめられた「宮世琉弥」で活動中。2019年に俳優デビューし、若手の登龍門といわれるCMに大抜擢され、TBS系『恋する母たち』や『君の花になる』など数々の話題作に出演し注目を浴びた。フジテレビ系「めざましテレビ」では史上最年少でマンスリープレゼンターに抜擢。現在は、マクドナルド『冬のマックフルーリー(R)新CM』に出演中。MUSIC PROJECT 2023もスタートするなど活躍の幅を広げながら、今後メイン出演作品が多数控える若手最注目株。



■着用スニーカー

【PUMA】ディスクブレイズ OG



90年代のハイテクスニーカーブーム時に誕生した“ディスク ブレイズ”。シューレースを省き、足の甲部分にある

ダイヤルを回してフィッティングを高める、近未来的な“ディスク システム(DISC SYSTEM)”が話題を呼んだ一足で、販売から30周年を記念して復刻モデルが登場します。

価格:17,600円 (税込)

カラー : 02 フラットライトグレー

URL:発売前(※4月8日(土)より発売開始となります)



【女優部門】横田真悠





1999年6月30日生まれ。東京都出身。「Seventeen2014」のグランプリに選ばれモデルデビュ ー。現在は「non-no」 の専属モデルとして活躍。

日本テレビ「3年A組―今から皆さんは、人質です―」で連続ドラマデビューを果たし、映画「カラダ探し」や、関西テレビ「コンビニヒーローズ」で主演を努めるなど女優としても活躍。

現在は『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』(NTV)にて出川ガールとして出演するなどバラエティ番組、CM、ショー等、活躍の場を広げている。





■着用スニーカー

【ORTR】メタリックライン 厚底スニーカー







メタリックラインが華やかで女性らしい足元にしてくれるスニーカー。厚みのあるソールなので気軽にスタイルアップ可能です。ブラックとホワイトはソールをアッパーと同色でまとめることで綺麗めな印象になり、カジュアルなアイテムだけでなく、スカートやワンピースなどのアイテムとも合わせやすい一足となっております。

価格:8,800円(税込)

カラー:ブラック

URL:https://ec.wa-jp.com/item/OT3727.html





【タレント部門】ダレノガレ明美





ブラジル人と日本人のハーフの父と、イタリア人の母を持つ三世。

2012年5月にモデルデビュー。

テレビ番組では、読売テレビ「ダウンタウンDX」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」等数々のバラエティ番組に出演。

イベント出演やプロディース業をはじめ、さまざまな分野で活躍中。







■着用スニーカー

【+diana】ヒールアップスニーカー







軽く弾力性のあるソールが使用され、履き心地が特徴的な美脚効果抜群の9cmのヒールアップスニーカー。ロゴ入りメタルヒールキャップでリッチ感をプラスし、スポーティかつ大人なデザイン。旬なボリューム感がありつつも、着こなしになじむよう計算されたすっきりとしたシルエットが+dianaならではの一足です。

価格:18,700円(税込み)

カラー:Bridal Edition/ホワイトグリッター

URL:https://www.dianashoes.com/shop/g/g183842900011/



【トップクリエイター部門】コムドット やまと





YouTubeのチャンネル登録者400万人を超えるコムドットのリーダー。中学校時代の5人組で『地元ノリを全国へ』というコンセプトで活動している。

その他にも自身が経営するアパレルブランド『birdog』や自身の経験を綴った書籍『聖域』や『アイドル2.0』を出版、コムドット写真集『TRACE』が歴代男性写真集で1位などYouTubeの枠を超えた活躍を見せている。







■着用スニーカー

【Reebok】INSTAPUMP FURY 95



「INSTAPUMP FURY」は、1994 年にランニングシューズとして登場した、リーボックを代表するモデル。アッパーにあしらわれた特徴的なポンプボタンを押し空気を取り込むことで、シューズのフィット感を調整することができます。ランニングシューズにはめずらしいスリッポン型の採用。本モデルは、わずか1年しか発売されなかった幻の第二世代と呼ばれる1995年末に発売されたインスタポンプフューリー「後期型」のデザインを採用し、

今シーズンのカラーをのせたスペシャルモデルです。

価格:18,000円(税抜)

カラー:HR1292(コアブラック)

URL:https://reebok.jp/commodity/SREB1055D/RE1759BU27865/



【アーティスト部門】SWAY(DOBERMAN INFINITY)



4MCと1Vocalの男性グループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーとしてMCを担当。ソロとしては世界有名のレーベルDef Jamに所属し、多くのビックアーティストに客演参加し、ラッパーとして活躍。昨年には、初のソロツアー『SWAY LIVE TOUR 2022 “Stay Wild And Young”』を開催。また劇団EXILE のメンバーとして俳優としても多数の作品に出演している。またデザイナーとしてもDOBERMAN INFINITYのCDジャケット、グッズから、日本ハムファイターズとのコラボグッズやReebokとのコラボスニーカーを発売する等、マルチクリエイターとしての才能を発揮している。



■着用スニーカー

NIKE AIR JORDAN1 OG CHICAGO





【特別賞】山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS)





2010 年、三代目 J Soul Brothers にパフォーマーとして加入し、11 月「Best Friend's Girl」でデビュー。

2018 年からは NTV 系朝の情報番組「ZIP!」火曜日メインパーソナリティーに就任。

他にもニッポン放送「山下健二郎のZERO BASE」のラジオパーソナリティーを務める。

またYouTubeチャンネル開設や自身がディレクションを務めるブランド「HIGH FIVE FACTORY」を展開するなど多岐にわたり活躍中。





■着用スニーカー

NIKE AIR JORDAN4 BLAK CAT





【特別賞】ZIPAIR Tokyo(代表取締役社長:西田真吾)







<ZIPAIR Tokyoの活動について>

客室乗務員は長時間の立ち仕事が求められる過酷な職場環境です。そんな客室乗務員が働きやすく動きやすいのはどんな制服なのか、社内で徹底的に議論をした結果たどり着いたのが、スニーカーです。一般的に、航空会社の客室乗務員は「接客業なのでヒールの革靴」が当たり前かもしれませんが、個人のパフォーマンスを最大限発揮できる制服を追求した結果、スニーカーを採用することになりました。男女ともに靴底の平らなスニーカーを採用することで、業務中の疲労感が軽減されました。世の中では働き方改革が大きく進んでいますが、ZIPAIRでは立ち上げ当初よりニューノーマルなワークスタイルを追求してきており、その帰結がスニーカーでもあるのです。



■着用スニーカー

【NOVESTA】 ZIPAIRスニーカー



NOVESTA(ノヴェスタ)は1992年に工場オリジナルのブランドとして設立。以来、オリジナル

ブランドとして成長を続けながら世界各国のファッションブランドなどと多様なコラボレーションプロジェクト

を発信し、世界各地で愛されているプロダクトです。ヨーロッパの繊細さ、そして東欧の素朴な質感が残るハンドメイドの風合いが特徴です。ZIPAIRのモデルは、80年代に工場で作られていたテニスシューズを現代版として改良したモデルです。

価 格: ¥22,000

カラー: 白、黒

URL:https://zipair.shop/products/zipair%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC



