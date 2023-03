[有限会社 中川正人商店]

熊本で建築・インテリアデザインなどを手掛ける「ASTER」が、インテリアセレクトショップをオープン



ASTER(有限会社中川正人商店、本社:熊本県熊本市、代表:中川正太郎)は、2023年3月11日(土)インテリアセレクトショップ「CONCEPT STORE A.」を熊本・九品寺にオープンいたします。築45年のビル1棟をフルリノベーションし、インテリアショップ、イベントスペース、ギャラリー、ショールームを展開します。







熊本にて20年、住宅のリノベーションを中心に、商業施設・ホテル・オフィスなどのデザインや設計・施工を手掛けるASTER(有限会社 中川正人商店)が、2023年3月11日(土)に熊本市中央区九品寺にインテリアセレクトショップ「CONCEPT STORE A.」をオープンいたします。

築45年3階建てのビル1棟をフルリノベーションし、ショップ、POP UPスペース、ギャラリー、ショールームを展開。様々な人が集い、交差するコミュニティスペースとしての場を計画していきます。



■公式Instagramアカウント conceptstore__a

https://www.instagram.com/conceptstore__a/







企画背景





毎日の暮らしはもちろん、そこで日々使うモノや道具によって構成されています。

その一つ一つを、私たちがお客様とつくる空間と同じように大切な要素として提案したい。そんなシンプルな想いから、今回の新しいお店の計画がはじまりました。







「暮らしをもっと楽しく、豊かに、そして美しく。」



CONCEPT STORE A.は、暮らしを彩る様々なアイテムを空間と共に体感していただける場所です。







フロアについて





1F コンセプトストア





ASTERが提案する暮らしを彩るアイテムが並ぶコンセプトストア。

スタッフと気軽にコミュニケーションをとれるコーヒーカウンターも設置。

ガレージスペースには、たくさんをグリーンを植え込み、様々なポップアップストアを展開していく。





2F ギャラリー





コンテンポラリーなインテリアアイテムと、写真やポスターなどのアートアイテムを常設するスペース。

作家やメーカーなど企画展も定期的に開催する。





3F ショールーム





ASTERが提案する暮らしの空間を体感できるモデルルーム。

約80平米のリノベーション空間で提案するセレクト家具をご覧ください。





取扱ブランド



E&Y/Kvadrat/石巻工房/POSTALCO/twelvebooks/Atelir matic and more...





店舗について









CONCEPT STORE A.(コンセプトストア エー)

Address 熊本県熊本市中央区九品寺4丁目1-8

MAP https://goo.gl/maps/LMiD6XTeDogPAzgT7

※近隣のコインパーキングをご利用ください。

TEL 096-372-6882

E-mail info@aster-dw-.jp

WEB https://aster-dw.jp/news/6306/

Instagram @conceptstore__a









参考資料(PDF) https://prtimes.jp/a/?f=d116834-1-50bca9a8fd990d8137f4f18de600939f.pdf





会社概要





これまでに数多く手掛けてきた様々なプロジェクトで得た知識や経験を元に、既存空間をより機能的に美しく編集し、その空間を使う人々にとってデザイン性や機能性共に最善な場所となるよう心掛けています。

最善の場や暮らしの選択肢が増えることで日々の暮らしがより豊かになっていく。私たちはそのような社会を創造し続けていきたいと思っています。





社 名 有限会社 中川正人商店設 立 1948年04月01日

所在地 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目4-26

代 表 代表取締役 中川 正太郎



建築業



名 称 ASTER(アスター)

建設業許可 熊本県知事許可 (般-30) 第16585号

加盟団体 一般社団法人 リノベーション協議会/MUJI RENOVATION CLUBhttps://aster-dw.jp



運営店舗



名 称 KUHONJI GENERAL STORE(クホンジジェネラルストア)

住 所 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺4丁目1-6

業 務 日用品・建材・パーツ・雑貨などの販売

オンラインショップ https://9gs.theshop.jp/



運営ブランド



名 称 from Rush(フロムラッシュ)

所在地 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目4-26

業 務 オリジナルい草製品の企画・製造・販売

http://fromrush.com/

オンラインショップ https://fromrush.shop/



本件に関するお問い合わせ先



ASTER 担当/西村TEL 096-372-6882

E-mail info@aster-dw-.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/12-11:46)