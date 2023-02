[Prostyle株式会社]

Prostyle株式会社(本社:千葉県香取市、代表:飯田 栄)が展開する13店舗の居酒屋の集合体、神栖横丁では、2023年 2月18日(土)13:00~神栖横丁2階席にて⿅島アントラーズ応援イベント「DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ」を開催いたします。



2階フロアーに75インチ大型ビジョン、1階フロアーに40インチのモニターを4台設置。明治安田生命J1リーグ開幕戦のこの日は、“ カシマスタジアムDJ・松本浩之”氏、“永遠のアントラーズリポーター・高城光代”氏をお招きして、神栖横丁をスタジアム化してサポーターの皆様と一体感のある応援を実施予定。今後はDAZNにて配信される⿅島アントラーズの試合は全てDAZN主催パブリックビューイングを実施し、サポーターの皆様と⿅島アントラーズを共に応援していく神栖横丁にしていきます。

【Webページ】https://kamisuyokocho.com/







茨城県神栖市開催!DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ



「DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ」は、⿅島アントラーズをこよなく愛し、⿅島アントラーズをみんなで熱く応援したい方々が集まり、⿅島アントラーズを純粋に応援するパブリックビューイングイベントです。



2月18日(土)の開幕戦から明治安田生命J1リーグ戦、DAZNにて配信される⿅島アントラーズの試合は全てパブリックビューイングを開催します。さらに、イベント初日となる2月18日(土)には、"カシマスタジアムDJ・松本浩之"氏、“永遠のアントラーズリポーター・高城光代”氏をお招きしてパブリックビューイングを行います。アウェイには行けないサポーターの方々と熱く盛り上がれる場所として神栖横丁でみんなと応援していきます。

【開催概要】

イベント名称:「DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ」

開催期間:2022年2月18日(土)13時から16時まで

開催場所:神栖横丁Kamisu Take Out Park(住所茨城県神栖市神栖1-65-43)

店舗ホームページ:https://kamisuyokocho.com/



昭和と令和の雰囲気を融合した神栖横丁





神栖横丁には13の店舗が出店!

神栖横丁には、13の店舗が出店しております。たこ焼き屋、串揚げ屋、鉄板焼、もつ屋、餃子屋、とバラエティ豊かなお店が軒を連ねております。もちろん、甘いデザート屋さんも。お酒を飲みながら、仲間たちとコミュニケーションを取りながら鹿島アントラーズを応援できる、大型商業施設です。







2階フロアーは40名まで収容可能

2階フロアーは概ね30~40名まで収容可能フロアーとなっております。この2階フロアーには、75インチの大型ビジョンを設置、パフォーマンスイベントなども出来るフロアーとなっており、鹿島サポーターの方々が大いに盛り上がれる場所となること間違いなしです。





2月18日(土)開幕戦の日は、カシマスタジアム化イベントを開催!

「DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ」の開催初日には、カシマスタジアムDJの松本浩之氏、永遠のアントラーズポーター高城光代氏をお招きしてかみよこをカシマスタジアム化するイベントを行います。鹿島アントラーズサポーターならおなじみのお二人を神栖横丁にお招きして、選手入場を松本氏にリアルでやっていただくなど、カシマスタジアムさながらのイベントをぜひお楽しみください。





【DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ】

開催日時:2023年2月18日(土)13時から16時

開催場所:神栖横丁Kamisu Take Out Park 2階フロアー



〈ゲスト〉

カシマスタジアムDJ・松本浩之さん





〈ゲスト〉

永遠のアントラーズリポーター・高城光代さん





神栖横丁での雰囲気と美味しいお酒と美味しい料理をはしご酒で。







「DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ」開催中は各店舗の美味しいお酒と美味しい料理をご堪能ください。試合を観ながらゆっくり飲みたい方は、1階フロアーの各店舗のテーブルで盛り上がって!みんなで熱く盛り上がりながら、応援を楽しみたい方は2階フロアーで仲間と大いに盛り上がってください!2階フロアーには、ガチサポーターの方々が集まりやすいと思いますので、ガチで応援したい方は2階フロアーがおすすめ。ご家族と一緒であればお子様も入場可能です。(未成年者へのお酒の提供は一切行っておりません。)





【DAZN主催パブリックビューイング 明治安田生命J1リーグ 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ】

開催日時:2023年2月18日(土)13時から16時

開催場所:神栖横丁Kamisu Take Out Park 2階フロアー

参加費 :無料

参加方法:開催時間に神栖横丁にお集まりください。





【神栖横丁 代表コメント】

「神栖横丁は、はしご酒で地域を元気に!と言うコンセプトで生まれました。この場所から神栖市を、鹿行地域を元気にしたい、そんな思いがありました。そんな折、鹿島アントラーズのアウェイ戦で盛り上がれる場所がないと市民の方からのお声を頂き、鹿島アントラーズホームタウンの神栖市にある神栖横丁でパブリックビューイングが出来たら、地域の方々、鹿島アントラーズサポーターの方々が楽しむことが出来る!と思い一念発起!そこから様々な問題を解決しながら一気にこのイベントに漕ぎ着けました。地域の方々、鹿島アントラーズサポーターの方々が大いに盛り上がってくれることを楽しみにDAZN主催パブリックビューイングを開催したいと思っております!みんなで神栖横丁に来て、鹿島アントラーズを応援しましょう!」





Prostyle株式会社について

H17年9月に千葉県香取市にてビルメンテンス業として起業。その後、セミナー事業、鳥害対策事業を行い、2022年より飲食業界へ参入。コロナ禍での神栖横丁オープンは苦労の連続だったが、多くのお客様に喜んで戴ける横丁として地域に無くてはならない存在になりたいと日々奮闘中。





【会社概要】

社名:Prostyle株式会社

本社所在地:289-0306 千葉県香取市上小堀1517

代表取締役:飯田 栄

事業内容: ビルメンテナンス、建物管理、建物清掃、鳥害対策、飲食事業

設立: 平成17年9月

HP:http://prostyle-co.com/



