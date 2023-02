[株式会社マウントケープ]

株式会社マウントケープは、タレント「山崎 怜奈(やまざき・れな)」と専属マネジメント契約を締結しましたので、お知らせします。





テレビやPR案件など幅広い活動に特化したマネジメントを行う、株式会社マウントケープ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:水野信之助、以下「マウントケープ」)は、タレント「山崎 怜奈(やまざき・れな)」と専属マネジメント契約を締結しましたので、お知らせします。



このたび、山崎怜奈はマウントケープに所属することになりました。



●山崎怜奈プロフィール

生年月日:1997年5月21日(25歳)

身長:164cm 趣味:クイズ、勉強、ラジオ、一人旅



東京都江戸川区出身。慶應義塾大学を卒業後、2022年7月に乃木坂46を卒業。「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」(TOKYO FM)などでラジオパーソナリティを務める他、タクシー内新情報番組「HEADLIGHT」(GROWTH)、「ABEMA Prime」(ABEMA)、「ウェークアップ」(読売テレビ)、「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」(テレビ朝日)など多数の情報・教育番組にも出演しつつ、警察庁のプロジェクトである「SOS47特別防犯支援官」としても活動中。また歴史好きとしても知られており、著書に「歴史のじかん」(幻冬舎)があります。3月16日には自身初となるフォトエッセイ「山崎怜奈の言葉のおすそわけ」をマガジンハウスより発売が決定。今後はラジオ、テレビでの活動を軸に執筆活動や講演活動など幅広い領域に挑戦したいと考えています。





●本人コメント

根が不器用でバカ真面目な私がとてもスリリングなお仕事を10年も続けられているのは、味方でいてくださるファンの皆さんのおかげです。



こんな私にもファンとなってくださる方たちがいて、人とのご縁に感謝してもしきれません。



硬派な情報番組でこわい顔をしている山崎しか見たことがない人には信じていただけないかもしれませんが、友人に見せる素顔なんかはわりとヘラヘラふにゃふにゃしております。



そんな一面をファンクラブではお見せできたら、と思っています。

今後ともよろしくお願いいたします!





●「マウントケープ」について

マウントケープはタレントの才能をより伸ばしていくことをテーマとし2022年に設立されました。山崎怜奈と共に幅広い分野に挑戦していきます。2023年より新しいチャレンジに向かい進んでいく、山崎怜奈とマウントケープを応援していただけますと幸いです。





●山崎怜奈 Official Siteについて

2月14日(火)10時には、初となる個人のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトである「山崎怜奈 Official Site」を開設します。日記や音声による「VOICE」更新など、山崎怜奈の日々感じる想いや出演情報などを公開していく予定です。是非一度、覗いてみてください。

https://yamazakirena.jp/





●「山崎 怜奈(やまざき・れな)」ファンクラブ詳細

■名称:山崎怜奈 Official Site

■URL:https://yamazakirena.jp/



■会費

・月額:980円

・年額:11000円(会員証カードの配布)





■会員コンテンツ

・ニュース

・スケジュール

・プロフィール

・Voice(Movie)

・ブログ

・ストア

・チケット



●公式オフィシャルサイト:https://yamazakirena.jp/

●公式twitter:https://twitter.com/ymzkofficial

●公式instagram:https://www.instagram.com/rena_yamazaki.official/





●会社概要

会社名:株式会社マウントケープ

代表者:代表取締役社長 水野 信之助

所在地:〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

設立 : 2022年9月



