一夜限りのイベント「TOMO NIGHT 2023 in TOKYO」に、NFT・暗号通貨の愛好家とクリエイターらが集結!



ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業を営むCitiverse Inc.(本社・カナダ/トロント、CEO・Leo Wang)は、音楽との出会いをゲーム化し、ガチャを通じてNFTの報酬をユーザーに提供するアプリ「Hibiki Run」の初のオフラインイベント「TOMO NIGHT 2023 in Tokyo」を日本・東京のRED° TOKYO TOWER で2/28(火)に開催します。

背景・目的

ポリゴンチェーンを採用し、100万曲以上の音楽を無料で聴くことができる「Hibiki Run」アプリ(以下、本アプリ)は、走って(歩いて)・聴いて・獲得したトークンからゲーム内のガチャを通じ、NFTの報酬など仮想資産を獲得することで、ユーザーに没入感のある体験、ユーザーが音楽を楽しみながらアクティブに活動できるような、ユニークな方法を提供するアプリです。



2023年1月10日にアプリの正式版をローンチした後、1ヶ月ほどで約3万ダウンロードを記録し、現在のDAUは約10,000人にのぼります。



海外発のアプリでありながら、日本で多くの刺激を受けたファウンダーの留学経験から本アプリを「Hibiki Run」と命名したことが起因するのか、世界中のユーザの中で日本のユーザが約4割を占めています。



そして今後さらなる日本市場の拡大を図りたいと考え、音楽がNFTにもたらす変化、Web3とNFTを組み合わせた体験と共に、新たな試みと体験の機会を東京から世界に向けて発信します。



App Store (iOS): http://apple.co/3QuIMKb

イベント概要

開催日時:2023年2月28日(火) 18:00スタート(17:30 OPEN)

開催場所:RED° TOKYO TOWER SKY STADIUM (〒105-0011 東京都港区公園4-2-8 )

チケット発売日 : Peatixにて販売中 (https://tomonight2023.peatix.com/)



イベントに合わせてファウンダーも来日し、今後の計画やGameFiとNFTクリエイターを結ぶ新機能の発表を予定している他、Twitterで募集したNFTアート100作品の展示会も同時開催します。



会場では、本アプリのユーザやGameFiアプリを日頃楽しんでいる方が、本アプリの魅力の一つであるガチャの世界観を存分に楽しんでいただけるような体験の企画、NFT COLOR様とのWEB3×NFT×Cryotoについてのトークセッション、来場者の交流・歓談タイムのDJ演出、BeatBoxerやVRアーティストによるパフォーマンス等、約3時間のイベントを予定しています。







スポンサー:BoCo inc,Openmeta Pte Ltd.

協賛:NFT COLOR, Hikari Music NFT,XXXXTH,シンシズモ株式会社

運営協力:PARDEY株式会社





目標・今後の方向性

約10ヶ月間のベータ版から多くのユーザに支えられ、正式版をローンチしたばかりの本アプリは、ユーザとのコミュニティを更に深めていけるよう独自のPFP NFT(Profile Picture)を立ち上げ、Spotifyなどの人気ストリーミングサービスとの統合による音楽体験の向上や、ローカルのWEB3音楽のプロジェクトと協力し、クリエイターとの強力なパートナーシップを構築しながら、ユーザーはゲーム中に好きな音楽を聴いたり収集することを実現していきたいと考えています。





また、主要取引所でのIEO(Initial Exchange Offering)の実施や、利便性の高いクリエイターの登録システムを構築し、アプリ内のコレクションを充実させて、NFTの新しいエコシステムを実装していく予定です。





【会社概要】

会社名 Citiverse Inc.

代表者氏名 Leo Wang

事業内容 ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業

電子メールアドレス info@hibikirun.com

公式URL https://hibikirun.com

公式Twitter @HibikiRunTeam

公式日本語Twitter @HibikiRunJP





Twitterでお問い合わせ(日本パートナー)

https://twitter.com/iMania0x

https://twitter.com/herzy2072



