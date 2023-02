[IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社]

東京(2023年2月14日) - IHGホテルズ&リゾーツが誇る“ラグジュアリー&ライフスタイル”コレクションの一つであるキンプトン ホテルズ & レストランツ(以下、「キンプトン」)は、さまざまな旅のスタイルや個性に合わせた「ステイ・ヒューマン」ホテルパッケージを世界のキンプトンホテルの一部で提供することを発表しました。また、このサービスの一環として、キンプトンでは初となる特別なステイ・ヒューマン・コンシェルジュを配置し、お客様の好みに合わせた旅のプランニングをお手伝いします。







調香クラス、サウンド バス、エリキシル ショットや護身術クラスなど、さまざまなプライベート体験を含む

「ステイ・ヒューマン」のオーダーメイドホテルパッケージ



キンプトンの「ステイ・ヒューマン」ホテルパッケージは、当社が最近実施したグローバル消費者調査 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000393.000002364.html から得たインサイトを反映しています。本調査によると、回答者の 85% が、旅行業界ブランドに対して、あらゆる人々に対応するインクルーシブで多様な体験を提供するための取り組みを求めていることが分かりました。



調査結果を受け、キンプトンは2022年12月に最初のグローバル「ステイ・ヒューマン」キャンペーンを開始。本キャンペーンでは、世界初のステイ・ヒューマン・クリエイターコレクティブとソーシャルメディアコンテンツを変革するキンプトンの進化したブランドコミットメント https://www.ihg.com/kimptonhotels/content/us/en/stay/stay-human-experience を発表しました。



キンプトンのチーフコマーシャルオフィサーであるキャスリーン・レイデンバッハ(Kathleen Reidenbach)は、次のように述べています。「キンプトンは、常に人と人とのつながりを大切にし、あらゆる旅行者のニーズに応える体験を提供することをルーツとしています。 私たちは、調査結果によって判明した機会を検討し、旅行者の多様なニーズに、より応えるために取り組んでいます。キンプトンでのオーダーメイドの体験を通じ、お客様自身が自分らしくいられる最適な宿泊プランを組み立てることができます。これらのサービスは、キンプトンの進化したブランドコミットメントを実現し、クリエイターとのコラボレーション、共有するイメージ、ご提供する体験を変え続けるための始まりに過ぎません」



「ステイ・ヒューマン」パッケージ:

本キャンペーンを展開するキンプトンホテルは、「ステイ・ヒューマンパッケージ」 https://www.ihg.com/kimptonhotels/content/us/en/stay/stay-human-experience の一環として予約可能でアラカルトな体験をご用意しました。本日より、ホテルに常駐するステイ・ヒューマン・コンシェルジュを通じて体験メニューから、お客様ご自身だけの滞在スタイルを選択し、実現することができます。



エリキシル ショットの提供やプライベート調香クラスから、サウンド・バス・ヒーリングやタイ・ボクシングのクラスまで、「ステイ・ヒューマン」パッケージは、従来とは異なるさまざまな体験を提供します。日本のキンプトン新宿東京ではバーテンダーに学ぶミクソロジークラスや酵素浴でデトックス、クリエイティビティを引き出すアートクラスや書道などが体験できます。

本キャンペーンを展開するキンプトンホテルは以下の通りです。



キンプトン新宿東京 (東京) https://www.kimptonshinjuku.com/boutique-hotels-tokyo/experience/

Kimpton Aysla Mallorca (マヨルカ) reservations@kimptonayslamallorca.com

Kimpton Margot Sydney (オーストラリア) https://www.kimptonmargotsydney.com/stay-human/

Kimpton Kitalay Samui (サムイ島) https://www.kimptonkitalaysamui.com/koh-samui-resort-offers/

Kimpton Maa-Lai Bangkok (バンコク) https://www.kimptonmaalaibangkok.com/bangkok-hotel-deals/

Kimpton Seafire Resort + Spa (グランドケイマン) https://www.seafireresortandspa.com/cayman-island-resorts/stay-human-project/

Kimpton Vividora Hotel (バルセロナ) https://www.kimptonvividorahotel.com/en/hotel-deals/

Kimpton Fitzroy London Hotel (ロンドン) https://www.kimptonfitzroylondon.com/stay-human-concierge

Kimpton Blythswood Square Hotel (グラスゴー) https://www.kimptonblythswoodsquare.com/stay-human-concierge/

Kimpton Clocktower Hotel (マンチェスター) https://www.kimptonclocktowerhotel.com/stay-human

Kimpton Charlotte Square Hotel (エディンバラ) https://www.kimptoncharlottesquare.com/stay-human

Kimpton Gray Hotel (シカゴ) https://www.grayhotelchicago.com/chicago-hotel-deals/exclusive-offers/

Kimpton Born Hotel (コロラド州 デンバー) https://www.hotelborndenver.com/denver-hotel-deals/exclusive-experiences/

Kimpton La Peer Hotel (ロサンゼルス) Nicholas.lobberecht@lapeerhotel.com

Kimpton EPIC Hotel (マイアミ) https://www.epichotel.com/exclusive-offer/?p=stay-human

Kimpton Harper Hotel (テキサス州 フォートワース) https://www.theharperfortworth.com/hotel-deals/

Kimpton Pittman Hotel (テキサス州 ダラス) https://www.pittmanhoteldallas.com/hotel-deals/

Kimpton Hotel Eventi (ニューヨークシティー) https://www.hoteleventi.com/exclusive-offer/?p=stay-human-nyc



今後数ヶ月間、キンプトンの ステイ・ヒューマン・クリエイターコレクティブ https://www.ihg.com/kimptonhotels/content/us/en/stay/stay-human-experience は世界中の厳選されたホテルを訪れ、多様な声を高めるためのブランドの継続的な取り組みの一環として「ステイ・ヒューマン」 パッケージを実際に体験します。クリエイターたちは2022年11月にロンドンのキンプトン・フィッツロイ・ロンドン・ホテルに初めて集まり、人間のつながりに着想を得た体験型ワークショップを開催し、さまざまな旅行スタイルやホテル滞在の仕方の嗜好を探りました。キンプトンの2023年ステイ・ヒューマン・クリエイターコレクティブは成長を続け、現在以下のメンバーが参加しています。





レイ・シトウ(Rei Shito)(@reishito)、日本:東京を拠点に活動しているストリートスタイルフォトグラファー兼ジャーナリストで、2020年には『VOGUE』誌に取り上げられる。原宿のストリートスタイルを中心に紹介するブログ「STYLE from TOKYO」を立ち上げる前は、『STREET』誌、『FRUiTS』誌、『TUNE』誌といった多くの雑誌で活躍。

シェイン・ティノ(Shayne Tino)(@shaynetino)、オーストラリア:オーストラリアのアートディレクター、デザイナー、モデル、クリエイティブの権威で、世界中でリテールキャンペーンを立ち上げている。自身のファッションブランドであるRimagindとC&talystの創設者兼ディレクター。

マーン(MYRNE)(@myrne)、シンガポール:シンガポールのDJ、プロデューサー、アーティスト。シンガポールでのイベントのソールドアウトに加えて、ライブでも優れた実績を誇る。2018年にはシンガポール人として初めて、ダンスミュージックフェスティバルであるマイアミでのウルトラとベルギーでのトゥモローランドで演奏。

アンナ・ホワイトハウス(Anna Whitehouse)(@mother_pukka)、英国:ジャーナリスト、編集者、執筆家、ラジオ番組「Heart」の司会者。ポッドキャスト「Dirty Mother Pukka」で大きな成功を収める。ニュースやイベント、2人の子供を持つ親としてのさまざまな試練について率直な見解を掲載するポータル「Mother Pukka」の創設者でもある。現在、夫と2人の子供、メイ(Mae)とイブ(Eve)と、ロンドンで暮らす。

テス・ダリー(Tess Daly)(@tess.daly)、英国:シェフィールド出身のインフルエンサー。突然障害を持つテスは自身のコンテンツで、車いすでの生活のユニークな視点から、ファッション、美容、ライフスタイルを紹介している。

ダン・ブラウン(Dan Brown)(@simplydanbrown)、オーストラリア:シドニー出身。チャドウィック・モデルズに所属するファッションモデルとして活躍する。2021年に『GQ Australia』誌で取り上げられて以来、ユニークなファッションでオーストラリアの男性にインスピレーションを与える。

グールド・ロクサーヌ(@roxmod),アメリカ:ファッションモデルおよびウェルネスコーチであり、エイジングケアに関する独自のインサイトを提供し、あらゆる世代の女性を指導している。2023 年 1 月には回顧録「Not Just Another Pretty Face 」を出版。





キンプトンホテルズ&レストランツについて:

サンフランシスコにベースを置く、キンプトンホテルズ&レストランツは、1981年にアメリカで誕生した、ユニークで特徴的なデザインがコンセプトのラグジュアリーライフスタイルホテルのパイオニアです。現在、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、カリブ海、アジアおよび中華圏の都市部やリゾート地に、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと80のレストラン、バー、ラウンジを運営しています。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。エネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす、そんなインスピレーションを刺激するデザインと、台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。FORTUNE誌の「働きがいのある会社Best 100」に常に掲載されるキンプトンは、チームメンバーが心に触れるサービスを届け、キンプトンが素晴らしいワークカルチャーであることを証明しています。またJ.D.パワーによる「アッパーアップスケールホテルチェーンでの顧客満足度トップ」にも表彰され、世界からも高い評価を得ています。 キンプトンは、2015年1月にIHGホテルズ&リゾーツに仲間入りしました。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。 下記の17ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズホテルズリゾーツスパ, リージェントホテルズ&リゾーツ,

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ, ヴィニエットコレクション, キンプトンホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ



・プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ



・エッセンシャルズ: ホリデイ・インホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・インエクスプレス, avid ホテルズ



・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジスイーツ, ホリデイ・インクラブバケーションズ, キャンドルウッドスイーツ



・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2022年9月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。



今後もvoco大阪セントラル、ホテルインディゴ東京渋谷、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



