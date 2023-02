[JASSO国際交流フェスティバル事務局]

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が、JASSO国際交流フェスティバルを開催します。











・目的(何のため)

JASSOは、皆様と、東京国際交流館と兵庫国際交流会館の両宿舎(※)に入居する留学生や日本人学生、

研究者が交流し、様々な国・地域の文化を知り、国際理解を深める機会として、JASSO国際交流フェスティバルを開催いたします。

※国際交流の拠点としてJASSOが管理・運営する宿舎です。





・イベントスケジュール

2023年2月25日(土)13:00~20:00





・会場

東京:東京国際交流館(東京都江東区青梅2-2-1)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/tiec/access.html



兵庫:兵庫国際交流館(兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8)

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/hih/access.html



オンライン

YouTube(日本語・英語) 2チャンネル





・会場使用言語

オンライン:日本語・英語

東京国際交流館・兵庫国際交流館:日本語(スタッフ対応は日本語・英語)





・イベント公式サイト

https://jasso-festival-2023.jp/





・イベント視聴方法

Youtube

【日本語】

https://youtu.be/JLkJesuJhK0





【英語】

https://youtube.com/live/czyPcaqPUNI?feature=share







オンラインは次の内容をご視聴いただけます。



■オンライン開催

・TOKYO KAGURA SHOW ~東京地元のお祭り~

開催時間:13時25分~14時25分



・Welcome to the Saika Bonsai. ~彩花盆栽教室~

開催時間:14時30分~15時00分



・忍者ショー ~日本の歴史を楽しもう~

開催時間:15時05分~15時25分



・ボッチャ交流会 東京V兵庫

開催時間:16時05分~16時35分



・KOBE CONTEMPORARY DANCE SHOW

開催時間:16時45分~17時15分



・世界オンライン・ライブ・ツアー~カッパドキア編~

開催時間:17時20分~18時20分



・国際リモトーク My Study Abroad ~私の留学~

開催時間:18時30分~19時00分



・東西対抗歌合戦

開催時間:19時10分~19時40分



・大抽選会 ~グランドフィナーレ~

開催時間:19時40分~19時57分





会場来場者は次の内容をお楽しみいただけます。



■同時開催

・WORLD KITCHEN PARK

開催時間:13時00分~19時00分



・Welcome to the Saika Bonsai. ~彩花盆栽教室~

開催時間:14時30分~15時00分



・ボッチャ交流会 東京VS兵庫

開催時間:16時05分~16時35分



・世界オンライン・ライブ・ツアー~カッパドキア編~

開催時間:17時20分~18時20分



・国際リモトーク My Study Abroad ~私の留学~

開催時間:18時30分~19時00分



・東西対抗歌合戦

開催時間:19時10分~19時40分



・大抽選会 ~グランドフィナーレ~

開催時間:19時40分~19時57分





■東京会場限定(東京国際交流館)

・TOKYO KAGURA SHOW ~東京地元のお祭り~

開催時間:13時25分~14時25分



・デリシャスパーティ(ハート)プリキュアショー

開催時間:15時30分~16時00分





■兵庫会場限定(兵庫国際交流館)

・民族衣装ファッションショー

開催時間:13時25分~14時25分



・忍者ショー ~日本の歴史を楽しもう~

開催時間:15時05分~15時25分



・ウルトラマンデッカーショー

開催時間:15時30分~16時00分





●主催

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

JASSOの2つのS、“Student Services”を活動の原点として、学生がどんなときでも安心して学ぶことができるよう、必要なサービスを提供していくことを組織の目的に掲げ、日本の将来を担う若者たちの学びと成長に貢献しています。





●後援

・文部科学省

・外務省

・東京都

・兵庫県

・江東区

・神戸市

・江東区観光協会





●協力

・警視庁湾岸警察署

・国立研究開発法人科学技術振興機構日本科学未来館

・国立研究開発法人産業技術総合研究所臨海副都心センター

・東京消防庁深川消防署有明分署

・特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-16:46)