[株式会社エルシックス]

株式会社エルシックス(本社:北海道札幌市)は和漢×乳酸菌のウェルネスブランドLabatee〈ラバティー〉をローンチ致しました。第一弾商品として、まるごと食べられる無添加和漢素材と北海道由来の乳酸菌HOKKAIDO株を使用した新感覚のお茶「食べる和漢茶シリーズ」を2023年2月8日から販売開始致します。Labatee〈ラバティー〉では今後も無添加和漢素材と北海道由来の乳酸菌を使用した、ココロとカラダの健康(ウェルネス)の実現をサポートする様々な食品・飲料商品を展開予定です。

















開発の背景



健康意識やインナーケア意識の高まりを背景に、近年「漢方」「薬膳」といったテーマが注目され、和漢素材への関心が高まっています。一方で、日常生活の中で和漢素材を美味しくカンタン取り入れられるような商品はまだまだ少ないというのが現状です。また、なんとなくカラダに良さそうというイメージやおしゃれな見た目だけが先行してしまい、効果実感が伴わない商品も少なくありません。



「様々な和漢素材を、あらゆる人が自分の生活や体調に合わせて美味しくカンタンに摂ることができるようにしたい。」

「ただの気休めではなく、しっかりとカラダを内側から整えている実感が感じられるものを作りたい。」



そんな思いから、Labatee〈ラバティー〉は誕生しました。







美味しく、手軽に



Labatee〈ラバティー〉がブランドとして大事にしているキーワードの一つが「美味しく、手軽に」ということです。



ブランド開発の過程で様々な消費者の方へインタビューを行う中で「漢方や和漢素材に興味はあるけれど、気軽に手を出せるような商品が無い。」「どうやって日常に取り入れたら良いか分からない。」「美味しく食べる方法が分からない。」というような多くの声に出会いました。



このような課題を解決するためにLabatee〈ラバティー〉では、和漢素材本来の美味しさを最大限に引き出しながら、「お茶」といったような日本人が普段から慣れ親しんだ形で手軽に和漢素材を摂ることができるような商品の開発に取り組んでいます。また、事前に最適なバランスでブレンドされた和漢素材を計量が不要で持ち運びにも便利な個包装にするなど、商品設計の細部にまで手軽さを感じて頂ける工夫を施しています。









和漢×乳酸菌で確かな実感を



カラダを内側から整える実感が感じられる商品を目指して、和漢素材のチカラをサポートする方法を研究する中でたどり着いたのが、「全身の様々な部位を一つの繋がったものと捉えて整える和漢素材」と「腸を起点に全身を整える乳酸菌」を組み合わせた、和漢×乳酸菌というコンセプトです。



東洋で何千年も前から活用されてきた和漢素材の「自然のチカラ」と最新の研究に基づいた乳酸菌の「サイエンスのチカラ」をかけ合わせることで、Labatee〈ラバティー〉は確かな実感が感じられる商品づくりを行っていきます。





乳酸菌HOKKAIDO株







Labatee〈ラバティー〉の全ての商品には北海道由来の乳酸菌HOKKAIDO株が使用されています。北海道立総合研究機構によって北海道の農家の漬物から発見された植物性の乳酸菌である乳酸菌HOKKAIDO株は以下のような特徴を持っており、「腸活」や「菌活」に取り組まれる方にもおすすめの乳酸菌となっています。



●日本人のからだと相性が良い「植物性」

古くから日本人が日常的に食べてきた味噌や漬物といった発酵商品には植物由来の乳酸菌が含まれることが分かっており、日本人のからだとの相性が良いということが知られています。



●過酷な環境に耐え抜くチカラ

過酷な寒さの北海道で見つかった乳酸菌HOKKAIDO株ですが、その後の研究で寒さだけでなく、酸やアルカリ、塩分といった様々な環境の変化にも耐え抜くことができることが分かっています。環境の変化の耐え抜く強いチカラでしっかりと腸まで届く乳酸菌として期待がされています。



●胃腸の調子、全身の免疫バランスを整えるはたらき

北海道立総合研究機構の研究から、乳酸菌HOKKAIDO株にはプロバイオティクス乳酸菌として機能し胃腸の調子を整えるはたらき、免疫関連因子を誘導し、ヒトの免疫バランスを整えるはたらきがあることが明らかになっています。

※参考:北海道立総合研究機構中川良二氏の研究発表(2005年、2012年、2020年)





厳選した無添加和漢素材







Labatee〈ラバティー〉では北海道内を始め、それぞれの和漢素材に最適な産地へ何度も足を運び、様々な厳しい品質テストを経て厳選した和漢素材を全て無添加で使用しています。商品はHACCP基準※で厳しく管理された北海道内の生産拠点で製造(一部原料のみ沖縄県、岐阜県で製造)。「なんとなく見栄えだけが良いもの」ではなく「本当に信頼できる良いもの」を作りたい、そんな思いで品質管理には徹底的にこだわり抜いています。

※HACCP基準:原材料の入荷から製造・出荷までの全ての工程を対象とした国際的な品質管理基準



〈Labatee〈ラバティー〉で使用している主要な和漢素材〉

ナツメ…アジア各国で古くから健康・美容食材として食べられてきたフルーツ。鉄分や葉酸、ビタミンB群などを豊富に含み、カラダを内側から温めて肌や髪のハリを維持する効果が期待されています。香り高く、ほんのりとした甘み。



クコの実…ゴジベリーとも呼ばれ、近年スーパーフードとして再注目されているフルーツ。ポリフェノール、ビタミンC、ビタミンEなどを豊富に含み、抗酸化作用や疲労回復、肌のうるおいを守る効果が期待されています。繊細な酸味と苦味。



ローゼル…美容効果の高いハーブとして古くから活用されてきた、熱帯地方に分布するハイビスカスの仲間。ビタミンCやクエン酸、ミネラルなどを豊富に含み、美肌効果や疲労回復、むくみ解消効果が期待されています。豊かな香りと心地よい酸味。



サンザシ…古くから生食・お菓子・ドライフルーツ・果実酒など様々な方法で食べられてきた健康・美容食材。ポリフェノールやクエン酸、ビタミンCなどを豊富に含み、抗酸化作用、リラックス効果、おなかの調子を整える効果が期待されています。さわやかな甘酸っぱさ。



ハトムギ…江戸時代から美容食材として広く活用されてきたイネ科の植物。良質なアミノ酸組成のタンパク質や食物繊維、ミネラルを豊富に含み、肌や髪にうるおいを与え、体内のめぐりを良くする効果が期待されています。クセのない香ばしい香り。



黒豆…完熟すると豆の表面が黒色を呈する大豆の一種。平安時代からお茶や料理の食材として活用されてきました。ポリフェノールやイソフラボン、タンパク質などを豊富に含み、抗酸化作用、体内のバランスを整える効果、おなかの調子を整える効果が期待されています。厚みを感じさせる香ばしい香り。



リュウガン…南アジアが原産のライチの仲間。日本でも沖縄や鹿児島等で栽培され、古くから生食・ドライフルーツとして食べられてきた健康食材。ミネラル、ビタミンB群、食物繊維などを豊富に含み、リラックス効果やカラダのめぐりを整える効果が期待されています。芳醇な香りとさっぱりとした甘み。







第一弾商品「食べる和漢茶シリーズ」



2022年12月からAmazon限定先行販売を開始し、大好評を頂いた「食べる和漢茶シリーズ」を2023年2月8日より正式発売致します。



「食べる和漢茶シリーズ」はまるごと食べられる無添加和漢素材と乳酸菌が入った新感覚のお茶です。お茶のベースとして「黒糖茶」と「ほうじ茶ラテ」の2種類、和漢素材は味の好みや体調に合わせて選べる3ブレンドずつで計6商品での展開となっています。先行販売を行っていたAmazonに加えて、お得な定期購入が可能な公式ECサイト、実店舗での販売を拡大して参ります。





食べる和漢黒糖茶 with 乳酸菌HOKKAIDO株



ほのかな甘味の中にコクとまろやかさを感じさせる乳酸菌入り黒糖をベースに3種類の和漢素材をブレンドした新感覚の食べるお茶。







食べる和漢黒糖茶 with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#1:ナツメ・クコの実・ハトムギ

1箱10食入り 2,480円(税込)

ナツメとクコの実のやさしい香りとほのかな甘味の中にハトムギの豊かな香りが広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/うるおいが欲しい/内側からめぐりを整えたい





食べる和漢黒糖茶 with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#2:ナツメ・クコの実・黒豆

1箱10食入り 2,480円(税込)

ナツメとクコの実のやさしい香りとほのかな甘味の中に黒豆の豊かな香りが広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/ハリのある毎日を過ごしたい/ゆらぎをケアして軽やかに過ごしたい





食べる和漢黒糖茶 with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#3:サンザシ・ローゼル・クコの実

1箱10食入り 2,480円(税込)

サンザシとクコの実のやさしい香りと甘酸っぱさにローゼルのフルーティーな香りと心地よい酸味が広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/ハードワークをすることが多い/食べ過ぎ・飲み過ぎが気になる









食べる和漢ほうじ茶ラテ with 乳酸菌HOKKAIDO株



香ばしさの中にまろやかさとすっきりとした苦味・甘みを感じさせる乳酸菌入りほうじ茶ラテをベースに3種類の和漢素材をブレンドした新感覚の食べるお茶。







食べる和漢ほうじ茶ラテ with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#4:ナツメ・クコの実・ハトムギ

1箱8食入り 2,480円(税込)

ナツメとクコの実のやさしい香りとほのかな甘味の中にハトムギの豊かな香りが広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/うるおいが欲しい/内側からめぐりを整えたい





食べる和漢ほうじ茶ラテ with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#5:ナツメ・クコの実・黒豆

1箱8食入り 2,480円(税込)

ナツメとクコの実のやさしい香りとほのかな甘味の中に黒豆の豊かな香りが広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/ハリのある毎日を過ごしたい/ゆらぎをケアして軽やかに過ごしたい





食べる和漢ほうじ茶ラテ with 乳酸菌HOKKAIDO株

blend#6:サンザシ・リュウガン・クコの実

1箱8食入り 2,480円(税込)

サンザシとクコの実のやさしい香りと甘酸っぱさにリュウガンのさわやかな甘味が広がるブレンド

こんな方におすすめ…全身のコンディションを整えたい/ハードワークをすることが多い/食べ過ぎ・飲み過ぎが気になる









新鮮&便利な個包装・お湯を入れて3分待つだけ







食べる和漢茶シリーズの全商品において鮮度を保つことができ、計量の手間が省ける個包装を採用。持ち歩いて外出先で召し上がって頂くことも可能です。また、作り方もお湯を入れて3分待つだけと非常に手軽に召し上がることができる設計となっています。





私たちについて



株式会社エルシックスは2005年に北海道大学出身の研究者らによって札幌市で設立されたヘルスケア関連製品の製造販売、コンサルティングを行っている企業です。生命科学領域で最先端の研究に携わっていた経験、北海道大学を始めとした様々な高等研究機関との繋がりを活かし、エビデンスに基づいた独自性の高い商品の開発を行っています。



Labatee〈ラバティー〉公式ECサイト:https://labatee.com

Labatee〈ラバティー〉公式Instagram:https://www.instagram.com/labatee_official



