株式会社356(本社:東京都町田市)は、Web漫画家で著名ブロガーの人間まおの新作漫画「あげおとティム」のアニメ化を目指して、同作をモチーフとしたNFTを発行し、販売する「あげおとティム」NFTプロジェクト(以下、本PJ)を設立いたしました。



Discordの開設時には国内外のユーザーからの問い合わせが殺到し、1時間で約5,000人の参加登録を記録しました。その後も参加者数の増加が続くなか、本日、初回発行となるNFTを100体販売し、即日完売いたしました。



「Web3.0」の到来を見据え、NFTマーケットには、大企業から新興企業まで幅広い事業者の参入が続いており、アートやイラストなどのコンテンツを中心に、その市場規模は拡大の一途を辿っています。



本PJでは、30万人を超えるSNS総フォロワー数を誇り、その基盤を活用することで月間2,000万PVを記録したブログ漫画を展開する人間まおが、これまで「Web2.0」で築いた基盤やコンテンツを、NFTを通じて「Web3.0」に応用することで、国内外の幅広いマス層にオリジナルコンテンツを提供してまいります。



本PJにおけるNFTの製作・販売に際しては、同市場で数千体のNFT販売に成功した実績を持つ「桃源郷*」をパートナーに迎え、協働してマーケティングを行います。本PJでの活動を通じて、人間まおの更なる認知度向上と、「あげおとティム」を含むオリジナルコンテンツの魅力を国内外へ発信のうえ、アニメ化を目指してまいります。



【SNS】

◆Twitter(人間まお): https://twitter.com/@ageomao

◆Twitter(あげおとティム):https://twitter.com/@AGEOTOTIM_NFT

◆Instagram: https://instagram.com/ningenmao?igshid=YmMyMTA2M2Y=

◆Youtube: https://youtube.com/@user-gz2vy1tg3g





【人間まおの漫画ブログ】

https://ningenmao.blog.jp/









【主な実績】

◆オペ看(週刊ヤングマガジン/講談社)全3巻

◆クズ系女子(KADOKAWA)全1巻

◆私オペ看なんですけど異世界で役に立ちますか?(リイド社)全2巻

◆「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」グランプリ受賞(月間2,000万PV記録)

なお、竹書房、KADOKAWAから今年単行本を出版する予定です。









【*桃源郷オフィシャルウェブサイト】

◆TOUGENKYOU – Where dreams come true (tougenkyounft.com)





