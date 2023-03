[Nippon Production]

ニッポン・プロダクション(イギリス・ロンドン シェルトン通り71-75番地、代表:ワナ・レンコ)は、日本向けの映像制作を希望する企業に向けて、海外をロケーションとしたCMや映画、テレビ番組などの映像制作をワンストップで依頼できるサービスを正式にリリースしました。日本向けに映像コンテンツを提供したい企業のプロモーションや、海外情勢を伝えるニュースやドキュメンタリー映像の制作を予算や要望に合わせて最適にプランニングします。





昨今、コロナ禍や燃油サーチャージの高騰などあらゆる社会的背景によって、海外ロケの実施が困難な状況が続いています。しかし、日本国内では海外にスポットライトを当てた情報のニーズが非常に高く、人気のあるコンテンツとして認識されているのも実情です。



そこでニッポン・プロダクションは、日本人向けの海外動画を発信したい企業様に特化したサービスを正式リリースしました。ロケ手配から取材・撮影までワンストップで依頼でき、企業様に海外撮影をより身近なものとして扱っていただけるサービスです。



ニッポン・プロダクションは2018年に誕生した映像制作会社で、NetflixやBBC、The New York Timesとの提携実績もあるStorytailors社を親会社にもちます。Storytailors社を通じて得たノウハウや経験を十分に生かし、迅速・柔軟・革新的な映像制作サービスを提供できることが当社の大きな特徴です。

海外までのロケ費用や人材不足で海外ロケに踏み出せない企業様にとって、当社のサービスを利用することは、経費や人件費の大幅な削減へと繋がります。また、当社やStorytailors社がもつ豊富なノウハウを生かした質の高い映像制作も実現できます。









主な依頼可能業務

■リサーチ業務

撮影許可の取得/取材交渉/事前リサーチ/空撮許可の取得 etc.



■ロケハン業務

ロケハン(場所・人)/ロケーション管理/撮影許可の取得、交渉 etc.



■スタッフの手配

現地制作スタッフ/現地カメラマン/通訳者/俳優・モデル etc.



■取材・撮影の制作サポート

映画制作/CM制作/テレビ番組制作/ドキュメンタリー制作/ニュース制作/編集 etc.



■機材レンタル

カメラ・レンズ/照明機材/ドローンやクレーン/車やロケ機材車/衣装、大道具、小道具 etc.











サービスの特徴

■ワンストップで海外ロケをサポート



現地リサーチやロケハンといった準備段階から、当日の取材・撮影あるいは機器のレンタルまで、海外ロケの映像制作に必要なサポートをワンストップでサポートします。ニッポン・プロダクションは世界各国に現地スタッフが在籍しているため、必要に応じて各国のスタッフと連携を取りながら、企業様の要望に沿ったプランを作成し、海外ロケを進めることが可能です。



■日本に精通するスタッフが対応



日本語や日本文化に精通する現地スタッフを揃えており、海外ロケを依頼するにあたって非常にコミュニケーションが取りやすい環境を整えています。細かな依頼内容も現地スタッフが正しく理解・対応できることで、依頼後のミスマッチを防ぐことが可能になります。



また、現地スタッフは日本の知見と現地の知見のどちらも兼ね備えているため、依頼を受けた情報に対するファクトチェックの質も高く、より新鮮で正確な情報を提供できるのも特徴です。



■豊富な業界経験のあるスタッフが提供



ニッポン・プロダクションは世界中の映像制作を手掛けるStorytailorsを親会社にもつ映像制作会社であるため映像制作の豊富なノウハウが蓄積されています。スタッフもTime、Netflix、NHKなど数多くの企業様との取引実績があるため、海外ロケに対する経験が少ない企業様や初めての依頼の際でも安心してプロジェクトを任せることができます。



■100ヶ国を超えるネットワーク



世界100ヶ国以上ものネットワークをもっているため、依頼を受けたプロジェクトを遂行するための最適な方法をコーディネートすることが可能です。現地スタッフだけでなく関係する国々とのネットワークを活用することで、さまざまな要望に対して柔軟に対応することができます。



■24時間体制でクライアントの要望に対応



24時間体制をとっており、現地の取材や撮影の許可が取りづらい案件であっても柔軟にアプローチを行える仕組みを整えています。また、急ぎの依頼に対してもスピーディーに手配を進められるよう、問い合わせには24時間以内でのレスポンスを実施。各企業様の要望に合ったプランで取材・撮影を進めることが可能です。



実績紹介

■日本での実績例1

提携企業:NHK様

制作物:ドキュメンタリー・ニュース番組

海外ロケ先:ウクライナ、ポーランド



ウクライナがロシアとの軍事衝突を起こしている中、ドキュメンタリー番組内で流れるリヴィウからの生中継に協力。リアルタイムでの現地情報の共有と情報提供に注力できるチーム体制を整備しました。緊迫した状況の中、スムーズで的確な進行のもと生中継を完遂しました。





■日本での実績例2

提携企業:テレビ東京様

制作物:旅番組

海外ロケ先:アイスランド



旅番組内で流すアイスランドのオーロラや氷河を撮影すべく、ロケーションの場所や時間帯の設定など初期段階からプロジェクトに参加し、現地ならではの情報や知識をもとに撮影プランをアドバイス。当日は天候の変化など想定外の事態にも柔軟に対応し、目標視聴率にも貢献しました。





ニッポン・プロダクションを利用する企業例(敬称略)





NHK(海外ロケ先:ウクライナ、ポーランド、トルコ、モロッコ、ルーマニア、ロシア)

テレビ東京(海外ロケ先:ウクライナ、ポーランド、フィンランド、エストニア、リトアニア、ルーマニア、モルドバ、トルコ、グルジア、ベルギー、アイスランド)

フジテレビ(海外ロケ先:ポーランド、ウクライナ、モルドバ、リトアニア、クロアチア、オーストリア)

TBS(海外ロケ先:ポーランド)

日本テレビ(海外ロケ先:ポーランド、モルドバ)

テレビ朝日(海外ロケ先:ポーランド)

毎日新聞(海外ロケ先:ルーマニア、ポーランド、セルビア)

日本経済新聞(海外ロケ先:グルジア)

Panasonic(海外ロケ先:ルーマニア)







親会社Storytailors社を利用する企業例(敬称略)





BBC

NETFLIX

Google

Discovery channel

Unicef

HUNDAI

NIKE





依頼後の流れ

当社へのサービス依頼後は、基本的に以下の5つのステップでプロジェクトが進行する流れとなります。



ステップ1:事前打ち合わせ

スケジュールやテーマ、ロケーション、現地の要件について、現地チームと事前に打ち合わせを行います。



ステップ2:ニーズ・予算のすり合わせ

打ち合わせた内容をもとに、予算や当日のプラン詳細を決定していきます。



ステップ3:企画の撮影準備

計画したプラン内容に沿って、現地チームが当日の撮影準備に取り掛かります。



ステップ4:最終確認~撮影

撮影前にはミーティングを行い、最終確認を済ませます。内容に相違がないことを確認のうえロケを実施し、必要に応じて追加資料の送付や現地スタッフとの連携も行います。



ステップ5:撮影後のフォロー

撮影終了後は、必要に応じて事実確認や追加情報・追加映像の対応を行います。また、予算管理などプロジェクトに関する各種調整を行い、プロジェクトが完了します。





●ニッポン・プロダクションについて

会社名 :ニッポン・プロダクション|グローバル・プロダクション・センター株式会社

本社所在地 :WC2H 9JQ イギリス ロンドン シェルトン通り71-75番地

代表者 :ポール・ルング

事業内容 :海外ロケ・撮影コーディネーション

公式サイト :https://nipponproduction.com/



