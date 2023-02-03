内閣官房長官、厚生労働大臣を歴任した塩崎恭久氏がシン・ニホン…
［シン・ニホン パブリックアフェアーズ株式会社］
長年の政治・行政分野で培ってきた知識と経験を活かし、世の中の問題解決に向け、ハイレベルな政策アドボカシーサービスを提供可能に
シン・ニホン パブリックアフェアーズ株式会社（本社:東京都、代表取締役:小原泰）は、内閣官房長官や厚生労働大臣を歴任し、極めて幅広い分野の政策に精通する国際派の政治家である塩崎恭久氏が、当社のスペシャル・アドバイザーに就任したことをお知らせいたします。
当社は、公共政策に関するアドバイザリー・ファームであり、日本におけるパブリック・アフェアーズ活動の先駆けとして30年以上活躍する政策アドボカシーの専門家、小原泰によって設立されました。
私たちは内外の人脈・知脈と連携しながら、 立法府、行政府、マスコミ、産業界や市民セクターに至るまで各方面のアクターを有機的に結びつける「触媒」となり、「みんなの意見」を持続可能な社会の実現のために活かしていきたいと考えます。
この度の塩崎恭久氏のスペシャル・アドバイザー就任によって、長年の政治・行政分野で培ってきた知識と経験を活かし、世の中の問題解決に向け、よりハイレベルな政策アドボカシーサービスを提供していきます。
超高齢化社会を迎える医療分野においては、「患者起点、患者還元」のゲノム医療実現に向けてゲノム産業の育成を始め、「健康先進国」を目指すヘルスケア産業全体の底上げも支援していきます。
＜ 本件に関するお問い合わせ ＞
E-mail: contact_us@snpa.co.jp
【プロフィール】
塩崎 恭久（しおざき やすひさ）
https://www.y-shiozaki.or.jp/index.php
前衆議院議員。内閣官房長官や厚生労働大臣を歴任し、極めて幅広い分野の政策に精通する国際派スペシャリスト。
２８年間に亘る国会議員時代には、ビッグ・バン提唱、金融再生法策定、社外取締役導入等会社法改正、コーポレート・ガバナンス導入、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（別名：国会事故調）設置、原子力規制委員会設置ほか、政治制度改革や行政改革など、幅広い分野で実績を上げた。
厚生労働大臣として、健康増進法改正（受動喫煙の罰則付き）、がん及び難病ゲノム医療推進を目指す全ゲノム解析等実行計画を立ち上げるとともにデータヘルス改革の強力推進。バイデン米副大統領（当時）とも連携してゲノム医療の日米韓連携による協力体制を構築した。その他、薬剤耐性（AMR）問題など多くの政策課題に取り組んだ。
一私人となった後も、「作る側から使う側へ」の姿勢の下、里親登録をするなど、自ら手掛けてきた法律の使い勝手を検証、改善するとともに、新たな施策にも挑戦し続ける。2022年2月には「ゲノム医療推進研究会」を設立・主宰し、「患者起点、患者還元」のゲノム医療実現に向けて政策提言を発信中。
経歴：
1975年4月日本銀行入行
1993年7月衆議院議員初当選（旧愛媛１区）
1995年7月参議院議員当選（愛媛選挙区）
1997年9月大蔵政務次官
2000年7月衆議院議員当選（愛媛県第１区）
2004年10月衆議院法務委員長
2005年11月外務副大臣
2006年9月内閣官房長官・拉致問題担当大臣
2014年9月厚生労働大臣（～2017年8月）
2017年10月衆議院議員当選（衆8期、参1期）
～2021年10月
2022年3月一般財団法人 勁草日本イニシアティブ 代表理事
2023年2月シン・ニホン パブリックアフェアーズ株式会社 スペシャル・アドバイザー就任
東京大学教養学部教養学科卒業、ハーバード大学行政学大学院修了（行政学修士）
以上
Press Release
Shin-Nihon Public Affairs Announces Yasuhisa Shiozaki to join as Special Advisor
ーFormer Chief Cabinet Secretary Yasuhisa Shiozaki appointed as special advisorー
February 1st, 2023, Shin-Nihon Public Affairs Co. (Head Office: Tokyo; President: Yasushi Kohara) today announced Mr. Yasuhisa Shiozaki as special advisor. Mr. Shiozaki is a former Chief Cabinet Secretary, and Minister of Health, Labour and Welfare, and is well versed in an extremely wide range of policy areas.
“I will utilize my knowledge and experience I have accumulated over many years in the fields of politics and public administration to develop a variety of policy advocacy activities aimed at solving global issues," said Shiozaki upon the appointment.
When he served as Minister of Health, Labour, and Welfare, he led to launch the Action Plan for Whole Genome Analysis, etc. to promote genomic medicine for cancer and intractable diseases, and strongly promoted data health reform. He also worked on many other policy issues, including the issue of drug resistance (AMR). After becoming a private citizen, he established the Study Group for the Promotion of Genomic Medicine in February 2022, which he continues to preside over and disseminate policy proposals for the realization of "patient-driven, patient-rewarded" genomic medicine.
“Mr. Shiozaki’s extensive experience in government and public administration will serve us well as we continue to provide a higher level of policy advocacy services, especially in the medical field to support the fostering of the genome industry as well as the raising of the overall healthcare industry toward the goal of becoming a “Health Advanced Nation”,” said Kohara.
Read Shiozaki’s full biography at https://www.y-shiozaki.or.jp/en/profile/index.html
Learn more at https://www.snpa.co.jp/en/
# # #
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-04:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
３月４日(土)インストラクターのためのプロフィール撮影会開催(02/03 05:40)
博報堂キースリー、トヨタ自動車協賛のweb3グローバルハッカソンを2月14日(火)から開催(02/03 04:40)
内閣官房長官、厚生労働大臣を歴任した塩崎恭久氏がシン・ニホン パブリックアフェアーズ社スペシャル・アドバイザーに就任(02/03 04:40)
「ネプチューン」ついに販売開始『1mmのコンクリート革命』コンクリートの悩みはこれですべて解決！驚くべき性能を兼ね備えた製品が誕生！(02/03 04:40)
メルカリ、「次の10年」の成長に向けた、新たなグループミッションを公開(02/03 03:40)
空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin阪和エリア」2月18日 （土）13:00 ～開催(02/03 03:40)
住宅用としては珍しいローリング戸など、新作をYouTubeでライブ配信(02/03 03:40)
モアサナイトが美しく輝く2023新作スプリングジュエリー発表(02/03 03:40)
筑邦銀行と当機構の合弁会社による株式永久保有の事業承継案件成約 ～有限会社ふく太郎本部（福岡県）を承継～(02/03 03:40)
POD Corporationが、SDGs in SPORTSとスポンサー契約を締結(02/03 03:40)
千葉県初（※）EV専門のレンタカーサービスが松戸市にて3/2より開始(02/03 03:40)
無料配布資料「はじめての採用活動 お役立ち資料集」の提供を開始しました！【Workship】(02/03 02:40)
住宅ローン比較サービス「モゲチェック」千葉銀行の住宅ローン商品の案内および送客連携を開始(02/03 02:40)
Shopifyアプリ「定期購買」、会員ランク機能をアップデート(02/03 02:40)
商品価格一部改定のお知らせ(02/03 01:40)
【無料オンラインセミナー】固定電話恐怖症、新人でもできるクレーム時の電話対応を伝授！お客様と従業員を守る「クレーム対応の脱属人化と電話業務の品質向上策とは？」開催(02/03 01:40)
【50社限定】会計事務所向け付加価値創造ソフト「財務維新」をおトクに導入できるキャンペーンを開始！(02/03 01:40)
東芝三菱電機産業システム株式会社（TMEIC）と一般社団法人 障がい者自立推進機構（パラリンアート）は、障がい者を対象にした設立20周年記念事業「周年ロゴ コンテスト」を開催いたします。(02/03 01:40)
※愛知県民対象※PCR検査実施期間延長のお知らせ【新型コロナPCRセンター伏見店】(02/03 01:40)
※愛知県民対象※PCR検査実施期間延長のお知らせ【新型コロナPCRセンター豊橋駅前店】(02/03 01:40)
アイスリーデザイン、執行役員 CPO兼CMOに吉澤和之氏が就任。上場に向け事業拡大とブランド力強化を推進へ(02/03 01:40)
【Offersデジタル人材総研 調査レポートを公開】「マネジメント層が抱えるプロダクト開発組織の課題」を実施77.6%が開発組織の生産性を測定できていないと回答(02/03 00:40)
神奈川3店舗目 24時間ジムとパーソナルジムが融合したハイブリッド型ジム「BLUE FITNESS24」がJR南武線 武蔵新城駅に新規出店！(02/03 00:40)
医療法人社団悠翔会のMS法人である（株）ヒューマンライフ・マネジメント 新商号「メディカルインフォマティクス株式会社」へ変更のお知らせ(02/03 00:40)
印刷パターニングできる少ロット有機ELパネル（山形大学）(02/03 00:40)
紫外線照射装置「レイスマート」を株式会社Gakken 西日本本部の事務所に導入。 取扱商品として保育所等へ展開。(02/03 00:40)
株式会社バトンコネクトの株式取得（子会社化）及びR&D専門子会社Yagish Lab株式会社の新設のお知らせ(02/03 00:40)
期間限定東京都初出店！グランスタ東京にて「人類だいたいチョコが好き ～ R.O.U Valentine Marche ～」を開催！(02/03 00:40)
全ページイラストつき！業界初の切り口で、心も頭も育てたいママに人気『世界一やさしい おうちゆるモンテッソーリ』出版のお知らせ(02/03 00:40)
ハリー・スタイルズのパフォーマンスが決定！「第65回グラミー賞授賞式(R)」はWOWOWで独占生中継！(02/02 23:40)