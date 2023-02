[株式会社Ampus]

ラシエスタのハンモックにのって 青空の下でそよ風に揺られる・おうちでゆったり読書 ・いつの間にかお昼寝… あなたはどのシチュエーションがお好きですか?



株式会社Ampus ハンモックジャパン(本社:東京都杉並区、代表取締役:岡島 和嗣)が展開するドイツのハンモックブランドLA SIESTA(ラ シエスタ)。このラシエスタがある日常を感じていただけるブランドムービー「ハンモックがある日常 Hang in the good life | The hammock world of LA SIESTA」を公開しました。







皆さんは最近「素足になって、全身を投げ出す」という経験をしていますか?

思い描くのはベッドやお風呂といった場所でしょうか。素足になって、体を投げ出し、思いっきり解放感を味わうとするとどうでしょう。

ラ シエスタがお届けするのは他のアイテムにはない、全体重を安心して預けられる品質とハンモックならではの解放感です。



ハンモックは浮かんでいて、揺れます。しっかりとした製品でなければ全身を委ねられません。ラ シエスタは安心してご使用頂けるように素材・耐久性・心地よさ といった開発者のこだわりが詰め込まれています。



今回完成したムービーでは、普段体験している様子や気持ちが分かり易く映像化されています。これから春に向けて、家族・友人達と一緒に屋外での楽しみ方など見どころ満載でまとめてあります。

新しいライフスタイルのご提案になれば嬉しいです。



ショートバージョン(47秒)https://youtu.be/Avdt3IROD4E







フルバージョン(2分55秒)https://youtu.be/TX_O6WUuVHw





ラシエスタのハンモックとは『日常に欠かせない、家の中で一番ほっとする優しい場所』を体験した一人です。

疲れたという自覚がなくても、ラシエスタに乗ると、凝り固まっていた体が徐々に解放され、体の芯から伸びていくのを感じ、思わず深呼吸してしまいます。

心地良い柔らかな傾斜に身を委ね、体のカーブに沿ってフィットする布地と共に気持ちよく伸びます。この現象はLA SIESTAならではの構造によるものです。





ドイツのハンモックブランド「LA SIESTA」の誕生

1970年代の終わりにLA SIESTAの創業者のグリザー夫婦が旅先のカリブ海でハンモックと出会い、想像が膨らみ、「ハンモックとは日常の生活に彩りをあたえるものである」 と確信したところからスタートしました。

旅先で出会ったハンモックに技術的な革新とデザイン性を取り入れ、耐久性と快適さを実現した独自のハンモックが「ラシエスタ」です。1991年に創業し、今では世界50か国で愛されるハンモックとなりました。



●ハンモック=84組~120組 ハンモックチェア=20~26組 サスペンションコード(吊るす紐)で完璧な無重力

ハンモックの品質と快適さは、吊り下げる両端のコード(紐)の数で決まります。コードが多いほど重量配分が改善され、ハンモックの全体的な耐久性と快適性が向上。ラシエスタはその本数と長さにもこだわり、ハンモックのサイズに合わせてしっかりと布地が広がる構造を作り出しています。



●コロンビアでハンドメイド

コロンビアのハンモック職人によって伝統的な製法で丁寧に手作りされています。最高品質で乗り心地も快適に。美しい仕上がりのハンモックをお届けします。



●特許取得済みのハンモックチェア用スイベルで快適

360度回転するスイベルによって、ロープが回転し摩擦する負荷を抑え、お好きな向きでハンモックチェアを使用することができます。またラシエスタのハンモックチェアは運動教育および運動研究のための独立した研究所によるテストにより、高品質であるという MOVEMENT & INNOVATION の証明を授与されました。



●地球にも人にも優しい、持続可能な商品開発

ラシエスタはハンモックブランドとして初めてオーガニックコットンがGOTSより認証されました。そして使用する木材はFSC認証のものとし、持続可能な森林の利用と保護しています。またハンモックは「Rollito」という、折り畳むのではなく丸める梱包を開発。無駄がなくなり、環境への適合性もさらに向上しました。

そんなラシエスタと一緒に外に出かけてみると新しい世界への扉が開かれます。

木と木をベルト付きのロープで結んで、わずか数分でオアシスの完成です。

はじめは緊張するかもしれませんが、裸足になって両足を乗せ、背中をハンモックにつけて寝てみると…生い茂る木々の緑や、青空が目の前に広がります。

まるで自然をひとり占めしているような感覚に陥り、誰もが笑顔に。鳥のさえずりを聴きながら、木陰でゆったりとした時の流れを楽しむことができます。



もちろん お部屋の中でのハンモックタイムも格別です。リビングに差し込む太陽を感じながら癒されていると、徐々に心も体もあたたまり そのままフワっと…

いつの間にか瞼が閉じてしまい、幸せな気持ちのまま時が過ぎます。

簡単に高さ調整できるアジャスターもセットされたオリジナルの取付け具は、乗る人の身長や体型に合わせて最適な位置で乗ることができ、使わない時は取り外しもワンタッチです。



ラシエスタ生活も8年目。全く飽きず、日々乗りたくなる。今も生活時間の一部として欠かせないアイテムです。自宅ではいつも家族の誰かが乗っていて、穏やかな順番待ちが繰り広げられるほどに。

ラシエスタ ハンモックによって今までにない新しい、そして心地良いライフスタイルが簡単に始まりました。



ラシエスタは、子供から大人まで笑顔になる。優しい気持ちになれる。 そんなハンモックです。





他にもラシエスタのハンモック設置方法や、お手入れなども公式サイトやYouTubeにて公開をしております。

Instagramでは実際におうちハンモックの設置事例やイベントのお知らせもご覧いただけます。



●日本公式サイト

https://jp.lasiesta.com/

●Instagram

https://www.instagram.com/la_siesta_hammockjp/

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCOrsd3E5aDhcu4LzqUwqHkA



【LA SIESTA ラシエスタとは】

LA SIESTA(ラ シエスタ)は、1991年にドイツで創業したプレミアムハンモックブランドで、今では50か国で愛用されています。

【ラシエスタブランドの特徴】

●地球にも人にも優しいサステナブルなハンモック

- GOTS認証オーガニックコットン (Global Organic Textile Standard)









ラシエスタはハンモックブランドとして初のGOTS認証を受けました。GOTSは世界で認められており、原料から消費者の手に渡るまでオーガニック繊維であることを認証する世界基準で、エコロジカルで厳格な規範の下で運営されています。





- 森林管理協議会認証の木材 (Forest Stewardship Council™)



ラシエスタが使用している木材はエコロジカルな基準を満たして栽培されています。 2008年、森林管理協議会 によって認証された木材の使用を始めその後割合を増やしていきました。今では全てのラシエスタのバーハンモックとハンモックチェア、木製スタンドは認証された木材でのみ製造されています。 LASIESTAのFSC™-ライセンスコードは「CO12427」です。





- フェアな労働条件







私たちラシエスタにとってコロンビアのハンモック職人の皆様の幸福度や満足度はとても重要です。 公正な報酬、 会社の健康対策、家族的な雰囲気。 毎日安全な職場環境で敬意と感謝の気持ちを持って交流しています。





【品質について】

テューフ ラインランドでの検査





ハンモックの設置に必要な取り付け具は、あらゆる危険を前もって取り去ることを目的とし、欧州最大級の認証機関であるTÜV Rheinland(テューフ ラインランド)と共同で開発をしています。丈夫なことはもちろん、取り外しや高さ調整を簡単にし使いやすさにもこだわって作られています。





Movement Innovation





LA SIESTAのハンモックチェアとキッズアイテム、Moki・Joki はドイツのヴュルツブルク大学スポーツ科学研究所による試験の結果、こどもの発達を促進するための運動機器だという「MOVEMENT & INNOVATION」 InBuB証明書が交付されました。





【動画シーンの一部をご紹介】





●お庭で大好きなハンモックに乗って・・・











●実はネコさんにも人気のハンモック 一緒にゆったりしていると眠くなっちゃいます











●おうちハンモックでリビングはオアシスに















●ベランダに並ぶたくさんのハンモック&ハンモックチェア















●森の中でハンモックに乗ると・・・ 木々をひとり占めしている気分に

親子で乗っても楽しいダブルサイズのハンモック

(フルバージョンのみ)











●コロンビアでハンモックが作られている様子もご覧いただけます

(フルバージョンのみ)









●上空からドローンで撮影された色とりどりのハンモック

太陽を浴びながらのハンモックタイムは最高です

あなたの心躍るハンモックがきっと見つかるはず!







■会社概要

ラシエスタ ハンモックジャパン(株式会社Ampus)

所在地:東京都杉並区高円寺南4-5-7 4F

代表:代表取締役 岡島 和嗣

設立:1998年1月









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-14:16)