[and okinawa株式会社]

Awichプロデュースの新世代ハブ酒「HABUSH」(ハブッシュ)が販売好調につき、増産、量産体制の構築を決定したことをお知らせします。





and okinawa株式会社(所在地:沖縄県那覇市、HABUSH事業責任者:金杉 聡)は、2022年12月に発売した、13種類のハーブをブレンドした新世代のハブ酒「HABUSH」(ハブッシュ)の増産を決定したことをお知らせします。



「HABUSH」は沖縄県出身で日本のヒップホップ界を牽引する唯一無二のラッパー Awich(エーウィッチ)がブランドディレクターを務め、発売以降、公式サイトにて6ヶ月連続完売、全国のミュージックバーやクラブシーンを中心に流通も拡がり、累計15,000本以上の販売を記録しています。



当社は、この度「HABUSH」の増産に踏み切り、製品の安定供給と、風味の一定化を目指します。

今後も日本発の、沖縄発のショット文化、カンパイ文化創造を目指して活動していきます。





HABUSH/ハブッシュ とは

古来より独特の文化と先人の知恵を引き継ぐ、日本の中でも異国の地である沖縄。

その文化の中でも、沖縄が持つ豊かな自然の中で育まれ、数百年の歴史を持つと言われている伝統的な薬膳酒「ハブ酒」。

滋養強壮パワーはそのままに飲みやすい「HABUSH」として現代へ。

沖縄で「ヌチグスイ(命薬)」と呼ばれる「薬になるほどの効果がある食べ物や飲み物」を目指し、東洋医学でも用いられる13種類のハーブ(ウコン、茴香、クミスクチン、竜眼、枸杞子、棗、陳皮、花椒、丁字、 桂皮、五加皮、人参、甘草)や、命の源である成分を多く含むハブエキスを配合したオリジナルハブ酒。

現代のオトナのライフスタイル、ナイトライフに合うようにAwichがプロデュースしました。

琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティシーンにおける新しいショットドリンク文化の創出を目指します。



<商品情報>



商品名:HABUSH(ハブッシュ)

内容量:500ml/瓶

区分:リキュール ※酒税法改正に伴いスピリッツより変更

アルコール:35度

販売地域:全国(クラブ・バーを中心に展開)



公式サイト: https://habush.jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/habush.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/habush_jp



<HABUSHお取扱・お取引に関するお問い合わせ先>

info@habush.jp



<Awich Profile>





Awich(エーウィッチ):ラッパー

Awichは本名の漢字の直訳であるAsia Wish Childを略した造語。沖縄県那覇市生まれ。

最新Album『Queendom』はAppleアルバム部門総合1位を獲得、

最新シングル『Rasen in Okinawa』は各チャートでの一位を記録。

2022年には初の日本武道館公演を、2023年全国Zeppツアー大成功させ、海外にも活躍の場を拡げている。2023年11月5日にはアリーナ公演が予定されている。



Awich Instagram: https://www.instagram.com/awich098/

Awich オフィシャルサイト:https://awich098.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-18:16)